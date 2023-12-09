護膚優惠｜fresh古源白鑽松露限定店登陸海港城 購物送$930黃糖玫瑰花研面膜套裝

聖誕節愈來愈近，相信大家都會物色聖誕禮物，fresh「古源白鑽松露限定店」即日起登陸海港城商場，店內除可深入了解古源白鑽松露修護精華的傳奇故事外，更可即場沉浸式體驗珍稀白松露的超卓撫紋及緊塑功效。限定店更推出買1送1優惠，購買「紅茶抗皺修護面膜」套裝，即送「黃糖玫瑰花研面膜三重奏」(價值$930)，內有貨裝的玫瑰保濕面膜(100ml)，非常抵買！

提起fresh，不少女生都會想起其玫瑰或紅茶系列，不過其白鑽松露系列一樣有高度好評！系列傾注由意大利阿爾巴採集、最稀有的白松露珍稀精萃，結合專利蛋白組織再生科研及專利酵素科技，確保100％保留白松露中的活性成分，以高濃度精萃深入肌膚細胞層，激活細胞再生，達至撫紋、精雕、緊緻輪廓效果，由內而外重塑肌膚結構，撫平頑固皺紋，擊退歲月痕跡，重塑飽滿澎潤。

限定店設有兩大打卡位，包括「古源尋松古樹探索區」及「白鑽松露體驗空間」，即場免費享受奢寵古源修護手部按摩服務、享用香檳佳餚並了解意大利阿爾巴的「尋松故事」，同時親身體驗全新古源白鑽松露修復精華系列的卓越功效。

限定店必訪打卡位 1 ：古源尋松古樹探索

fresh 精心特設古源尋松古樹探索區，重現意大利阿爾巴採集珍稀白松露的原始森林生態。 fresh 的獨家白松露源於意大利阿爾巴的原始森林區域，由於白松露無法由人工栽培，只可依靠松露獵人及松露犬按照當地習俗，於夜間採集並透過冷凍保存確保新鮮。探索區飾以阿爾巴森林內的稀有古樹，展示松露獵人及松露犬於樹下採集孕育超越10年的珍稀白松露的過程，讓大家盡情打卡拍照。