護膚方法｜4款少吃食物遠離暗瘡肌+3款美肌食物 女生必睇

女生護膚｜靠飲食遠離暗瘡肌！盤點4款少吃食物 + 3款美膚食物

最近不少人都在眾多派對中渡過，而派對食物大多都屬高脂肪、高卡路里的食品，皮膚亦因此逐漸變差。如果想改善皮膚問題，以下就為大家盤點4款少吃食物及3款美膚食物，讓大家靠飲食遠離暗瘡肌！ 暗瘡肌｜少吃：高糖食物 不少人都喜歡吃甜食，特別臨近年末，聖誕節、倒數等派對都會充斥着各種甜食，例如朱古力、蛋糕等，但高糖食物卻會令胰島素分泌增多，當胰島素樣生長因子1（IGF- 1）水平升高，皮膚的油脂分泌亦會增多，從而堵塞毛孔，導致暗瘡問題不斷出現。而高糖食物除了各種甜食外，日常容易接觸到的白麵包、米粉、手搖飲品等都包含在內，因此為了皮膚着想，最好戒掉各種甜食吧！

暗瘡肌｜少吃：奶製品 雖然牛奶有幫助成長發育的作用，但近年在網絡上亦有關於牛奶影響皮膚狀況的資訊開始傳播，而確實奶製品的酪蛋白會令胰島素樣生長因子1（IGF- 1）免於受到消化酶的破壞，令到皮膚的油脂分泌變得旺盛，以及促進炎症發展。雖然有研究指出奶製品對暗瘡的影響因人而異，但如果屬於暗瘡肌的話就要盡量避開牛奶、芝士、鮮忌廉、雪糕等用牛奶造成的奶製品。 暗瘡肌｜少吃：高鹽食物 如果平日有經常外出用膳的習慣，皮膚亦有可能逐漸變差，這是由於高鹽分的攝入會導致體內水鈉瀦留，即身體的水份和鈉質出現不平衡而引起全身性水腫，因而壓迫毛囊壁及引致油脂排泄不暢順，最後導致暗瘡問題頻生。所以想皮膚好的話除了要戒掉外出用膳的習慣，平日在家中吃飯亦應盡量少接觸醃製品、滷製品、豆瓣醬、腐乳等高鹽份食物。 暗瘡肌｜少吃：高脂肪食物 高脂肪、高油份的食物一直是暗瘡肌的大忌，特別是炸雞薯條、漢堡包、Pizza等，均會促進皮膚油脂分泌，以及加深炎症發展，令暗瘡問題加劇。所以除了要避開各種速食食品外，打邊爐、燒肉等活動亦應盡量避免，以防吸入過多高脂肪食品。