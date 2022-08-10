護膚果昔｜Drunk Elephant全球首個專櫃 進駐銅鑼灣崇光

Drunk Elephant在銅鑼灣崇光百貨，開設品牌全球首個專櫃。客人在品牌標誌性的Smoothie Bar，根據自己的皮膚需要，製作個人專屬的護膚果昔。

Drunk Elephant由擁有極度敏感肌膚的Tiffany Masterson創立，品牌主打無毒護膚的概念，全有產品都避免使用導致絕大肌膚問題的6大嫌疑成分(Suspicious 6)，包括精油、乾燥酒精、矽、化學防曬劑、香料及染料和月桂基硫酸鈉。取而代之的，是能夠直接提升肌膚健康、易於吸收和極具功效的活性成分，專注維持肌膚理想pH值，建立肌膚的酸性屏障。