護膚果昔｜Drunk Elephant全球首個專櫃 進駐銅鑼灣崇光

Drunk Elephant在銅鑼灣崇光百貨，開設品牌全球首個專櫃。客人在品牌標誌性的Smoothie Bar，根據自己的皮膚需要，製作個人專屬的護膚果昔。
Drunk Elephant由擁有極度敏感肌膚的Tiffany Masterson創立，品牌主打無毒護膚的概念，全有產品都避免使用導致絕大肌膚問題的6大嫌疑成分(Suspicious 6)，包括精油、乾燥酒精、矽、化學防曬劑、香料及染料和月桂基硫酸鈉。取而代之的，是能夠直接提升肌膚健康、易於吸收和極具功效的活性成分，專注維持肌膚理想pH值，建立肌膚的酸性屏障。
Drunk Elephant所有產品都均採用生物相容的成分製成，可以混合配搭成護膚果昔，一次過塗上面，大大減省平日的護膚時間，同時讓皮膚「休養生息」，恢復至最健康、平衡的狀態，徹底重生。
專櫃有齊一系列肌膚、身體及頭髮系列，當中包括A-Gloei Virgin Marula Oil 、B-Hydra Hydra Serum、C-Firma Fresh Day Serum、Protini Polypeptide Cream、 T.L.C. Glycolic Night Serum及T.L.C. Sukari Babyfacial等熱門產品，更有新推出的Ceramighty AF 明眸修護眼霜，眼霜有助緩衝且深層滋養，蘊含強化膚質的神經酰胺以及富含奧米加的植物油，能長效保濕、恢復彈性，去除眼周倦容。顧客可以在專櫃的Smoothie Bar，根據自己皮膚需要，製作個性化果昔。