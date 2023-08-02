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2023-08-02 17:46:00

護膚藝術｜Clé de Peau Beauté期間限定店 超蓮分享出trip必帶精華

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護膚藝術｜Clé de Peau Beauté期間限定店 超蓮分享出trip必帶精華

護膚藝術｜Clé de Peau Beauté期間限定店 超蓮分享出trip必帶精華

日本護膚品牌Clé de Peau Beauté為慶祝殿堂級產品LE SÉRUM煥活細胞精華誕生10周年，由即日至89日在尖沙咀K11 Musea設立「The House of Radiance」期間限定店，現場除了有打卡藝術裝置，亦有一系列購物優惠。「最美千金」何超蓮(Laurinda Ho)亦有出席活動，與大家分享護膚心得。

「最美千金」何超蓮出席支持Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店活動。

「最美千金」何超蓮出席支持Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店活動。

Clé de Peau Beauté獨創「Skin Intelligence」概念，品牌相信肌膚如大腦般擁有智慧、甚至可偵測到大腦接收能力以外的刺激，自主分辨良好營養及不良刺激，期間限定店的設計概念亦受。「Skin Intelligence」啟發，通過各個大大小小的圓形和球體，表達肌膚細胞與神經系統的關係。

LE SÉRUM煥活細胞精華 $2,080/50ml Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店 Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店

LE SÉRUM概念牆及藝術裝置

Clé de Peau Beauté致力探索可持續性的領域，在多達80%的產品種類中增加補充裝，並在每個階段減少總體棄置物、使用可循環再生的物料以獲得更大的可持續性，限定店門口的「LE SÉRUM概念牆」，以多達100LE SÉRUM空瓶砌成，象徵品牌形象與可持續理念的給合。場內另一個巨型藝術裝置——LE SÉRUM : The Key to Radiance, 2023」，以一組組緊密相連的球體將肌膚細胞呈現眼前；展現肌膚細胞受體間的微妙傳導和通過細胞神經系統，將訊息傳遞到大腦的過程。以獨特的光暗變化，表現出使用肌膚底層透過呼吸進行自我修復、重生以及建立屏障的過程。

LE SÉRUM概念牆 LE SÉRUM概念牆」 巨型藝術裝置「LE SÉRUM : The Key to Radiance, 2023」 巨型藝術裝置「LE SÉRUM : The Key to Radiance, 2023」 超蓮早前接受Clé De Peau Beauté邀請，拍攝殿堂級LE SÉRUM 煥活細胞精華宣傳企劃。

超蓮分享出trip必帶精華

「最美千金」何超蓮亦有出席支持是次活動，並在場分享她的護膚秘訣，她表示：「我皮膚本身比偏乾同易敏感，所以我好著重護膚產品成分，LE SÉRUM是我人生第一件護膚品，作為日常護膚的第一步，早晚潔面之後用3泵全面塗抺，好喜歡它濃而輕薄的絲滑質感，用1日肌膚就變得健康透亮，我連出trip都會帶LE SÉRUM，有一次去北海道，天氣好凍好乾，我訓醒第二日肌膚由內至外依然好有光澤。另外就係做好輪廓緊緻，Clé de Peau Beauté全新4D高效緊緻精華，可以加強豎毛肌的韌度，內外重塑立體輪廓，令整個人保持最好狀態。」

超蓮分享出trip必帶精華 LE SÉRUM煥活細胞精華及全新4D高效緊緻精華。

延續聯合國兒童基金會慈善合作企劃 每出售一支捐3美元

Clé de Peau Beauté與UNICEF的慈善合作企劃於2019年開展至今，一直以解決兩性平等問題為宗旨去支援女童教育及培訓、攜手提倡讓女童擁有接受教育的機會，迄今已有逾350萬女童受惠於Clé de Peau Beauté UNICEF的慈善合作企劃，現於門市或官網購買LE SÉRUM煥活細胞精華，每售出一支，Clé de Peau Beauté將捐助3美元予UNICEF 

期間限定店獨定禮遇

煥活細胞精華套裝$2,080 (價值：$2,965) 遇新禮遇：新客首次於The House of Radiance期間限定店購物(需購買任何禮品套裝或兩件產品)，尊享限定迎新禮遇。
Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店

Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店

Clé de Peau Beauté「The House of Radiance」期間限定店

日期：720日至89

時間：早上11時至晚上9時正

地點：K11 MUSEA地下Opera Theatre

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