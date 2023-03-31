護膚貼士 | 專家推介天然好物 濕疹、敏感不復發

初春天氣陰晴不定，日夜溫差大，經常潮濕悶熱，加上空氣中的塵埃和污染物都有利金黃色葡萄球菌繁殖，在皮膚表面滋生大量細菌引發濕敏情況。 除了環境因素，食物、藥物、情緒、壓力等因素亦會引發濕敏。其實人體本來就有很多微生物，正常情況下我們是有足夠能力對抗細菌，但種種原因加上錯誤的護膚知識，特別於轉季乾濕交替的日子，容易令皮膚的群菌失衡，pH值偏鹼性的皮膚便造就復發條件並誘發濕敏，出現皮膚痕癢、紅腫、刺痛等問題，慢性濕敏患者的情況更為反覆。 盲目清潔愈洗愈出事 單靠保濕不足以解決問題 由於對濕敏認知不足，很多人以為加強清潔和保濕便可以解決問題，繼而誤用含有起泡劑等化學、刺激性成分的清潔劑，結果愈洗愈乾，進一步加劇濕敏情況。有些患者更誤信坊間資訊，以為單靠保濕就可以舒緩濕敏狀況，卻忽略問題的根源。簡單來說，濕敏即是皮膚發炎，單靠保濕並不能擊退炎症，所以應該揀選保濕同時又可消炎的天然產品，為皮膚即時減輕痕癢、紅腫等不適，長遠來說則要改善膚質，穩定皮膚。

天然成份 即時止痕 及時阻止濕敏惡化 濕敏除了造成外觀上的困擾外，皮膚痕癢、紅腫、刺痛等亦嚴重影響生活質素，患者飽受心理和生理的折磨。 因此對付濕敏肌的大前題是以控制為本。資深藥劑師鄧偉培指出，濕敏難以根治，一旦復發就要做到即時降紅止痕，降低發炎指數，以免抓傷，令傷口持續發炎。患者切勿使用含樟腦、薄荷醇、水楊酸、類固醇等化學成分的產品，他建議可考慮使用蘊含如玫瑰、甜橙精油等天然成份的產品，保濕肌膚同時帶有消炎效用。玫瑰不但抗炎抗菌，更有保水鎖水的效果，當中土耳其種植的大馬士革玫瑰最為矜貴，同時具優越護膚功效。 而甜橙精油在抗炎保濕方面同樣有顯著效果，不少醫學報告指出甜橙精油有平衡皮膚pH值，加速新陳代謝及快速修復皮膚的功效。

平衡皮膚菌群微生態 遠離濕敏肌 要遠離濕敏肌就要維持穩定和平衡的皮膚微生態，其實不只腸道，皮膚都需要益生菌。人體系統本來就有很多微生物，當中有好和壞菌之分，它們有着微妙的關係， 如果皮膚菌群失衡便會引起濕敏。 美國權威知名皮膚科醫生Dr Whitney Bowe指出，益生菌能夠促進Ceramide(一種存在於皮膚細胞的天然脂質)的形成，有助皮膚保濕，而且能夠製造抗菌肽，讓皮膚維持最佳pH5.5值，從而抑制病原體以及阻止葡萄球菌等令濕敏復發的細菌生長，穩定皮膚狀況，減少皮膚受到外來刺激。 因此，為皮膚補充益生菌可強化皮膚的天然屏障，有效控制濕敏，從根源入手提升膚質。

皮膚都要益生菌 希臘乳酪為最佳來源 眾所周知，希臘乳酪含有大量益生菌，希臘人更視為「皮膚的萬能珍品」，世世代代的希臘人每當遇上皮膚問題都會敷上乳酪。不過要保留益菌的活性絕非易事，因此過往市面上甚少推出蘊含益生菌的護膚品。隨着科技發展，現今可以透過生物益菌技術Hydra- Biome 成功將高份量的希臘乳酪加入護膚品內，讓皮膚即時補充大量益生菌，建立益菌屏障，長遠令皮膚變得穩定、健康、強韌，減少因轉季、壓力、情緒等因素而出現的濕敏情況。

解決濕敏肌天然好物推介

即時控制抗炎 長遠鞏固強化 天然好物 (1) KORRES 乳酪益菌即效舒緩面膜

天然好物 (2) gülsha 晨露純玫瑰活肌水

天然好物 (3) 尚護健-即效退紅甜橙修復啫喱

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