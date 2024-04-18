熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-04-18 11:00:00

護膚｜轉季潮濕惹「春敏」？ 春夏轉季常見皮膚症狀+成因+改善方法

分享：
護膚｜轉季潮濕惹「春敏」？！春夏轉季常見皮膚症狀+成因+改善方法

護膚｜轉季潮濕惹「春敏」？！春夏轉季常見皮膚症狀+成因+改善方法

不少人轉季時總會出現脫皮、泛紅、痕癢等皮膚敏感的情況，而在春夏季出現的話有機會與「春敏」有關。以下就整理了春夏轉季常見的皮膚症狀、成因及改善方法，讓大家可以因應狀況作出調整，盡快改善皮膚敏感的情況。

護膚｜檢測「春敏」

「春敏」其實並非過敏，而是皮膚的屏障功能未能適應換季而處於較為敏感的狀態，令皮膚出現不正常的症狀，以下就整理了「春敏」時皮膚有機會出現的症狀，如果同時出現兩種，便大機會屬於「春敏」 。

1.脫皮

2.面部發紅、泛紅

3.突然出現較多暗瘡

4.刺癢難耐

5.乾燥緊繃感

 

皮膚乾燥屬於「春敏」常見的狀況之一，因而會出現上妝困難、皮膚痕癢等狀況。 突然出現泛紅亦可能是「春敏」所致。 .同時有機會出現暗瘡、油脂粒等問題。

春敏成因｜季節變換

春夏季的紫外線指數、氣溫與濕度都與秋冬季不同，其變化差距會令皮膚無法立刻適應，最終產生脫皮、泛紅、痕癢等皮膚敏感的狀態。

春敏成因｜保濕能力減弱

雖然春夏季整體濕度較高，但經常出入冷氣地方會令皮膚無法鎖住水份來維持肌膚健康，因而會受保濕能力減弱而出現乾燥、脫皮等現象。

主要原因與季節變換而導致溫度及濕度不同有關。 紫外線亦會影響皮膚狀態。 長期在冷氣地方容易令皮膚變得乾燥。

春敏成因｜細菌滋生

春夏季容易因潮濕的環境而加快細菌滋生，如果沒有妥善處理化妝工具，有可能會因使用大有細菌的化妝工具而導致皮膚不適，從而出現敏感問題。

春敏成因｜護膚品/化妝品不合時宜

換季的時候需要使用適合當季的化妝品及護膚品，特別是香港春夏季比較潮濕，如果使用太過油膩或刺激性高的產品有機會會導致肌膚受損，從而造成泛紅或刺痛等情況。

Ad Block
化妝用品有機會因天氣潮濕而滋生細菌。 如果使用受細菌影響的化妝工具上妝，容易令皮膚出現敏感症狀。 過分滋潤的護膚品有機會引起反效果，令皮膚敏感情況加劇。

改善方法｜做好保濕

皮膚出現脫皮、泛紅等敏感狀態與水油平衡有關，因此需要做好保濕，同時需要避免使用過分油膩的護膚品，而在日間更需要配合防曬使用，讓紫外線、濕度等轉變都不會影響皮膚狀態。

改善方法｜保持肌膚清潔

保持肌膚清潔可以讓皮膚的水油平衡回復正常水平，從而改善敏感問題，而清潔時最好使用溫和的潔面產品，建議一天只使用一次見面產品，其餘時間則以清水潔面代替，避免過度清潔引起反效果。

日常可以通過使用輕薄的保濕用品來加強保濕。 同時需要做好防曬，阻擋紫外線侵害及以防損害皮膚屏障。 需要做好皮膚清潔，但亦要避免過度清潔。

改善方法｜調整護膚品/化妝品

因應季節轉換應該選擇適當的護膚品及化妝品，一般而言春夏季的濕度較高，因此應盡量避免使用過分油膩或刺激的護膚品，從而讓皮膚可以處於通爽透氣的狀態，防止敏感的情況出現。

改善方法｜培養良好生活習慣

肌膚的抵抗力變弱亦會造成「春敏」，而多食用含有豐富維他命C和E的食物有助增強皮膚的抵抗力，再配合良好的作息習慣，從而加快皮膚的回復速度，讓皮膚恢復健康狀態。

Ad Block
建議因應皮膚狀況調整護膚品的配搭。 多食用富含維他命C的食品對改善皮膚屏障亦有幫助。 培養良好的睡眠習慣可以增加皮膚的抵抗力。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受