護膚｜轉季潮濕惹「春敏」？！春夏轉季常見皮膚症狀+成因+改善方法

不少人轉季時總會出現脫皮、泛紅、痕癢等皮膚敏感的情況，而在春夏季出現的話有機會與「春敏」有關。以下就整理了春夏轉季常見的皮膚症狀、成因及改善方法，讓大家可以因應狀況作出調整，盡快改善皮膚敏感的情況。

護膚｜檢測「春敏」 「春敏」其實並非過敏，而是皮膚的屏障功能未能適應換季而處於較為敏感的狀態，令皮膚出現不正常的症狀，以下就整理了「春敏」時皮膚有機會出現的症狀，如果同時出現兩種，便大機會屬於「春敏」 。 1.脫皮 2.面部發紅、泛紅 3.突然出現較多暗瘡 4.刺癢難耐 5.乾燥緊繃感

春敏成因｜季節變換 春夏季的紫外線指數、氣溫與濕度都與秋冬季不同，其變化差距會令皮膚無法立刻適應，最終產生脫皮、泛紅、痕癢等皮膚敏感的狀態。 春敏成因｜保濕能力減弱 雖然春夏季整體濕度較高，但經常出入冷氣地方會令皮膚無法鎖住水份來維持肌膚健康，因而會受保濕能力減弱而出現乾燥、脫皮等現象。

春敏成因｜細菌滋生 春夏季容易因潮濕的環境而加快細菌滋生，如果沒有妥善處理化妝工具，有可能會因使用大有細菌的化妝工具而導致皮膚不適，從而出現敏感問題。 春敏成因｜護膚品/化妝品不合時宜 換季的時候需要使用適合當季的化妝品及護膚品，特別是香港春夏季比較潮濕，如果使用太過油膩或刺激性高的產品有機會會導致肌膚受損，從而造成泛紅或刺痛等情況。

改善方法｜做好保濕 皮膚出現脫皮、泛紅等敏感狀態與水油平衡有關，因此需要做好保濕，同時需要避免使用過分油膩的護膚品，而在日間更需要配合防曬使用，讓紫外線、濕度等轉變都不會影響皮膚狀態。 改善方法｜保持肌膚清潔 保持肌膚清潔可以讓皮膚的水油平衡回復正常水平，從而改善敏感問題，而清潔時最好使用溫和的潔面產品，建議一天只使用一次見面產品，其餘時間則以清水潔面代替，避免過度清潔引起反效果。