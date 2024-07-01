護髮｜脫髮白髮顯老態？！盤點5個養髮穴位+按摩手法

不少香港人都處於高壓的環境工作或學習，因而特別容易出現脫髮或白髮等頭髮問題，而這些問題都開始出現年輕化的趨勢，需及早改善才可防止提早出現老態。以下就為大家盤點5個養髮穴位及對應按摩手法，以最為溫和的方式改善頭髮問題吧！

養髮穴位｜ 百會穴：防血瘀脫髮 心理壓力過大容易讓身體出現血瘀問題，因而有機會導致脫髮出現，而按摩百會穴不但可以幫助提神醒腦，還可預防因血瘀所導致的脫髮，建議如果因心理壓力而造成脫髮的話，可以多按摩百會穴改善狀況。 穴位位置：位於頭頂正中線與兩耳尖連線交叉點 按摩手法：讓兩手食指和中指的指腹呈併攏的狀態，垂直向下按壓，每日按3分鐘即可。

養髮穴位｜ 角孫穴：兩側頭髮生長 頭髮生長與血液循環息息相關，而按摩位於頭部兩側的角孫穴便可以促進頭部血液循環，對於兩側頭髮的生長特別有幫助。 穴位位置：頭側位置，耳尖直上入髮際處。 按摩手法：以手指公的指腹輕輕同時按壓兩側穴位，注意不能太過用力。

養髮穴位｜ 玉枕穴：防治脫髮禿頭 玉枕穴的位置雖然比較難找，但卻有助促進頭髮的血液循環及強化頭髮血氣運行的情況，不但可以防止脫髮，還可以改善頭髮緊繃的狀態，促進頭髮生長，但需要注意按摩時的力度，以免力度過大弄巧反拙。 穴位位置：後髮際正中直上2.5寸，左右旁開約1.3寸平枕外隆凸上緣的凹陷處。 按摩手法：每日堅持用手指公輕輕按100-200次。

養髮穴位｜ 風池穴：血虛致脫髮 血液循環不順暢容易導致血虛問題出現，讓營養及血液無法順利流向頭部，因而影響頭髮健康。而風池穴便專門幫助疏通經絡，從而促進頭部血液循環，為頭皮、頭髮提供足夠營養，改善脫髮、白髮等頭髮問題。 穴位位置：耳後骨與後頸凹陷處的中間位置。 按摩手法：以手指公的指腹在穴位處以適當力度向上推按，直至出現酸脹感即可。