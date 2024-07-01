護髮｜脫髮白髮顯老態？！盤點5個養髮穴位+按摩手法

不少香港人都處於高壓的環境工作或學習，因而特別容易出現脫髮或白髮等頭髮問題，而這些問題都開始出現年輕化的趨勢，需及早改善才可防止提早出現老態。以下就為大家盤點5個養髮穴位及對應按摩手法，以最為溫和的方式改善頭髮問題吧！
養髮穴位｜百會穴：防血瘀脫髮
心理壓力過大容易讓身體出現血瘀問題，因而有機會導致脫髮出現，而按摩百會穴不但可以幫助提神醒腦，還可預防因血瘀所導致的脫髮，建議如果因心理壓力而造成脫髮的話，可以多按摩百會穴改善狀況。
穴位位置：位於頭頂正中線與兩耳尖連線交叉點
按摩手法：讓兩手食指和中指的指腹呈併攏的狀態，垂直向下按壓，每日按3分鐘即可。
養髮穴位｜角孫穴：兩側頭髮生長
頭髮生長與血液循環息息相關，而按摩位於頭部兩側的角孫穴便可以促進頭部血液循環，對於兩側頭髮的生長特別有幫助。
穴位位置：頭側位置，耳尖直上入髮際處。
按摩手法：以手指公的指腹輕輕同時按壓兩側穴位，注意不能太過用力。
養髮穴位｜玉枕穴：防治脫髮禿頭
玉枕穴的位置雖然比較難找，但卻有助促進頭髮的血液循環及強化頭髮血氣運行的情況，不但可以防止脫髮，還可以改善頭髮緊繃的狀態，促進頭髮生長，但需要注意按摩時的力度，以免力度過大弄巧反拙。
穴位位置：後髮際正中直上2.5寸，左右旁開約1.3寸平枕外隆凸上緣的凹陷處。
按摩手法：每日堅持用手指公輕輕按100-200次。
養髮穴位｜風池穴：血虛致脫髮
血液循環不順暢容易導致血虛問題出現，讓營養及血液無法順利流向頭部，因而影響頭髮健康。而風池穴便專門幫助疏通經絡，從而促進頭部血液循環，為頭皮、頭髮提供足夠營養，改善脫髮、白髮等頭髮問題。
穴位位置：耳後骨與後頸凹陷處的中間位置。
按摩手法：以手指公的指腹在穴位處以適當力度向上推按，直至出現酸脹感即可。
養髮穴位｜少海穴：促進頭皮新陳代謝
如果脫髮問題屬於初期，那麼便建議專注促進頭皮新陳代謝，以最溫和的方法改善脫髮問題。而按摩位於手踭內側的少海穴不但可以促進頭皮的新陳代謝及血液循環，還具有提高心肺功能的作用，當按摩不但可以改善頭髮問題，還可以改善身體健康，一舉兩得。
穴位位置：手踭內側關節橫紋盡頭。
按摩手法：手臂伸直後用另一隻手的手指公指腹
點壓，其餘四隻手指捏住關節，左右手交替進行按摩，每日按摩5分鐘即可。