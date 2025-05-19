讀N班前必知！教育局推2至3歲兒童發展建議 要識疊積木

如果家長已經為子女報名讀N班，相信亦正在準備9月開學事宜。不過小朋友的能力發展是否準備好踏上新旅程？教育局早前推出《幼稚園教育課程指引》，羅列2至3歲兒童的4大能力發展特徵。家長不妨參考，留意子女能力有否過度落後。

教育局於《指引》內列出2至3歲兒童在「體能發展」、「認知發展」、「語言發展」及「情意和群性發展」4大方面的發展特徵。但每個小朋友的發展步伐都不一樣，家長毋須過分擔心，有需要時可諮詢專業人士意見。