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生活
2025-05-19 12:00:00

讀N班前必知！教育局推2至3歲兒童發展建議 要識疊積木

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讀N班前必知！教育局推2至3歲兒童發展建議 要識疊積木

如果家長已經為子女報名讀N班，相信亦正在準備9月開學事宜。不過小朋友的能力發展是否準備好踏上新旅程？教育局早前推出《幼稚園教育課程指引》，羅列23歲兒童的4大能力發展特徵。家長不妨參考，留意子女能力有否過度落後。

教育局於《指引》內列出23歲兒童在「體能發展」、「認知發展」、「語言發展」及「情意和群性發展」4大方面的發展特徵。但每個小朋友的發展步伐都不一樣，家長毋須過分擔心，有需要時可諮詢專業人士意見。

教育局於《指引》內列出2至3歲兒童在「體能發展」、「認知發展」、「語言發展」及「情意和群性發展」4大方面的發展特徵。

教育局於《指引》內列出2至3歲兒童在「體能發展」、「認知發展」、「語言發展」及「情意和群性發展」4大方面的發展特徵。

體能發展： 

大肌肉發展 

  1. 已能自如地步行，可同時拖、推物件，或向後踏步。 
  2. 上梯級仍需小心翼翼，兩步一級。初時仍需扶持，逐漸可自行做到，無需協助。 
  3. 能從一級樓梯跳下，但易生意外。 
  4. 踢球時，初時像行近碰球一樣，後期則逐漸像樣。
  5. 擲球時無方向感，後期可以將球擲進面前的籃內。
  6. 玩腳踏車時，只能用足著地推動前進，後來懂得用手操縱方向。

小肌肉發展：

  1. 能拆開包著糖果的紙張。
  2. 能一頁一頁地翻書本。
  3. 能扭開瓶蓋。
  4. 能疊積木。
  5. 能用繩穿大珠。
  6. 能仿畫橫線、直線、圓形等。
  7. 嘗試摺紙和用剪刀。
  8. 玩泥膠時，懂得用手作搓、搥、擠、壓、拉等動作。
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他們能仿畫橫線、直線、圓形等。（網絡圖片）

他們能仿畫橫線、直線、圓形等。（網絡圖片）

認知發展

  1. 能配對顏色、形狀、物品、大小。
  1. 經數次嘗試，能將5個環依大小次序穿在棍上。 
  1. 能完成三至五塊的拼圖。
  1. 知道自己的名字。
  1. 知道主要身體部分名稱及其用途。 
  1. 憑觸覺分辨日常用品。 
  1. 開始明白「一個」與「兩個」的意思。 
  1. 開始表現記憶力，例如會突然想起一些心愛的物件，然後找尋。 
  1. 玩模擬遊戲，如扮醫生/老師等。 

語言發展

語言理解：

  1. 能依從簡單指示，或指出多個身體部分。
  2. 能明白常用名詞、動詞和形容詞。

語言表達：

  1. 能運用有限辭彙及短句來表達意思。
  2. 懂得發問，例如「甚麼？」
  3. 跟唱兒歌時，能模仿較長的句子。
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情意和群性發展

  1. 與其他兒童相處時，只能個別玩玩具，未懂分享。
  1. 在成人領導下，能與其他兒童一起輪候。
  1. 容易妒忌，不滿其他兒童分薄成人的注意。
  1. 不如意時容易發脾氣，但也很易受其他事物吸引而忘記不快。
  1. 跟隨固定常規，不喜歡改變。
  1. 開始對食物表現喜惡。
  1. 喜歡被人稱讚，對漂亮衣服有偏愛。

自理能力： 

  1. 懂得表示如廁需要及在提示下自行如廁，但日間仍會間中遺溺。
  2. 在協助下能洗手。
  3. 能拉上/下褲子、脫衣服、鞋襪。
2至3歲的小朋友仍未有分享意識。（網絡圖片）

2至3歲的小朋友仍未有分享意識。（網絡圖片）

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