讓香水氣味更持久的3個小秘訣 噴這4個部位最持香

早上出門噴上喜愛的香水，但香氣到下午卻消失得無影無蹤。想香水更持久，噴香水的位置、香水擺放的環境，都會影響香水的持香度，今天就為大家拆解3個令香水更持久的簡單方法。
噴香水持久方法1：噴在體溫低一點的地方
大部分的人會將香水噴在手腕、頸部或膝蓋後面等體溫較高的地方，高體溫可幫助發散香氣，令香味聞起來比較明顯，但也同時代表比較容易散失。所以想讓香水更持香，可以改變香水噴灑的部位，噴於在身體上、耳後或腳腕這些位置，剛開始或許會覺得香味不明顯，但若隱若現反而能維持得更久。亦有人會將香水噴於內衣上，不單性感，而且持香力更持久。
另外要留意噴完香水後，千萬不要觸碰，更不要搓揉兩邊手腕，因為這些動作用會直接破壞香水的結構，影響香水的層次，更會令香味快速散發，令氣味的持久度大幅降低。
噴香水持久方法3：塗上乳液
想令香氣更持久，可以先為皮膚保濕，將香水鎖住，令香氣更持久。最好是選擇與香水同系列的乳液或香膏，又或者搭配沒有味道的乳液，避免兩種氣味混合，反而令氣味變得複雜突兀。
新登場香水推介：
Penhaligon's Sports Car Club
木質調的中性香水，男女都合用。混合皮革氣味的廣藿香及略帶木質氣息的樟樹；緊隨其後是略帶蜂蜜木質的瑞士五葉松，呈現振奮人心的清新氣息。賽車綠的香水加上經典的黑白格絲帶，是愛車人士的必收香水。
嬌蘭 花草水語馥郁香氛(晨霧玫瑰)
明亮輕快的花果調香水，香氣撲鼻的輕快花果香調，玫瑰邂逅黑加侖子和荔枝的活潑組合，分外愉悅，在檀香的襯托下嬌美盛放。可補充式的香水瓶在法國打造，由15%回收再造玻璃製成，噴嘴可人手扭鬆，方便補充香液。
GIORGIO ARMANI 花漾香水
MY WAY香水2020年首度面世，全新的花漾香水，明亮花香較原版和煦清爽，注入純白仙氣花束清新氣息，營造更細膩豐富芬芳。香水採用補充式瓶身，並遵從負責任原則開採天然材料，支持護林計劃。
MARC JACOBS DAISY EVER SO FRESH
甜美橘果香調，明亮的玫瑰花水加入喀什米爾木香，以輕盈而具活力的暖意簇擁，令香調明亮清新，活力四射。橙色香氛瓶身飾以活潑的橙色雛菊，展現明亮陽光氣息。
narciso rodriguez cristal 淡香精
淡香精以閃亮的佛手柑氣息作為前調，中調帶著品牌的經典麝香，它亦是品牌香氛的標誌，香氣在優雅的木質香、感性的雪松木和開司米木所帶動下得到昇華，猶如水晶切面投射出亮光。
Serge Lutens 黑色禮服系列 黑胡椒 (9月1日發售)
以馬達加斯加黑胡椒為主調，帶來銳利又細緻的辛辣感，雪松木及肉豆蔻的木質香調優雅地融合，振奮且誘人，展現鮮明個性。香水瓶上的線條貫徹品牌的簡約式藝術設計，呈現現代時尚美感。
Christian Louboutin Beauty 輕盈版香水 Loubimar Eau de Parfum Légère
輕盈版香水換上玫瑰金包裝，融合橙花柑橘的細緻花香，氣味純淨而清澈。柑橘花包裹著感性的麝香和性感的晚香玉，帶有新鮮的檸檬和橘子花香。
Diptyque 夏日之光 Ilio 淡香水
以地中海明媚的陽光為主題，ilios在希臘語解作「太陽」，包含清新的地中海盆地特色的仙人掌香氣，配搭佛手柑、鳶尾花及茉莉香調，猶如將陽光傾灑身上。
同場加映：Bulgari 歡沁玫香滋潤身體乳液
身體乳液採用歡沁玫香女士香水的同款香氣，融入珍貴的玫瑰花瓣及大馬士革玫瑰純香萃取液，質地輕盈幼滑，使肌膚更柔滑舒適，且散發著燦亮通透的馨香。同時使用歡沁玫香滋潤身體乳及香水，令香氛香氣更持久，讓玫瑰香韻在身上經久不散。