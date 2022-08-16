讓香水氣味更持久的3個小秘訣 噴這4個部位最持香

早上出門噴上喜愛的香水，但香氣到下午卻消失得無影無蹤。想香水更持久，噴香水的位置、香水擺放的環境，都會影響香水的持香度，今天就為大家拆解3個令香水更持久的簡單方法。

噴香水持久方法 1 ：噴在體溫低一點的地方

大部分的人會將香水噴在手腕、頸部或膝蓋後面等體溫較高的地方，高體溫可幫助發散香氣，令香味聞起來比較明顯，但也同時代表比較容易散失。所以想讓香水更持香，可以改變香水噴灑的部位，噴於在身體上、耳後或腳腕這些位置，剛開始或許會覺得香味不明顯，但若隱若現反而能維持得更久。亦有人會將香水噴於內衣上，不單性感，而且持香力更持久。

另外要留意噴完香水後，千萬不要觸碰，更不要搓揉兩邊手腕，因為這些動作用會直接破壞香水的結構，影響香水的層次，更會令香味快速散發，令氣味的持久度大幅降低。