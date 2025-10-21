豆乳狂人SOYmart 全新「泰奶豆乳系列」 泰式紅茶融合港式豆乳

主打豆乳飲品的本地品牌 SOYmart by 豆乳狂人近日推出全港首創的 「泰奶豆乳系列」，把泰國紅茶與特濃豆乳結合，用港人熟悉的豆乳與泰紅茶的香氣，做出屬於香港口味的泰奶版本，為傳統豆製飲品加入異國風味。

紅茶香遇上特濃豆乳

新品採用自家研製的 8.6 特濃豆乳，以日本熟漿技術現場製作，並與泰國紅茶調配。製作過程經多次測試，以確保茶香與豆香能夠融合。

新系列包括多款飲品與甜品，「麻糬泰奶豆乳茶」以芝士奶蓋作頂層，灑上焦糖脆餅碎，底層加入每日新鮮製作的豆乳麻糬，口感柔軟帶彈性，又可同時感受鹹香與茶香。 喜歡清爽口感的可試 「仙草泰奶豆乳茶」，加入每日現煮黑糖珍珠及自家仙草，讓茶乳之間多了一份涼感與草香。

甜品愛好者可選 「泰奶芋圓豆花」，焦糖餅碎與泰奶豆乳混合後形成自然雲石紋理，搭配九份直送芋圓，口感層次豐富。另一款 「仙草麻糬泰奶蓋」 則以仙草與豆乳麻糬結合，配上厚厚奶蓋，軟滑與Q彈並存，甜度適中。