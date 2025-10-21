熱門搜尋:
生活
2025-10-21 13:00:00

豆乳狂人SOYmart 全新「泰奶豆乳系列」 泰式紅茶融合港式豆乳

主打豆乳飲品的本地品牌 SOYmart by 豆乳狂人近日推出全港首創的 「泰奶豆乳系列」，把泰國紅茶與特濃豆乳結合，港人熟悉的豆乳與泰紅茶的香氣，做出屬於香港口味的泰奶版本為傳統豆製飲品加入異國風味。

紅茶香遇上特濃豆乳

新品採用自家研製的 8.6 特濃豆乳，以日本熟漿技術現場製作，並與泰國紅茶調配。製作過程經多次測試，以確保茶香與豆香能夠融合。

系列包括多款飲品與甜品，「麻糬泰奶豆乳茶」以芝士奶蓋作頂層，灑上焦糖脆餅碎，底層加入每日新鮮製作的豆乳麻糬，口感柔軟帶彈性，可同時感受鹹香與茶香 喜歡清爽口感的可試 「仙草泰奶豆乳茶」，加入每日現煮黑糖珍珠及自家仙草，讓茶乳之間多了一份涼感與草香

甜品愛好者可選 「泰奶芋圓豆花」，焦糖餅碎與泰奶豆乳混合後形成自然雲石紋理，搭配九份直送芋圓，口感層次豐富。另一款 「仙草麻糬泰奶蓋」 則以仙草與豆乳麻糬結合，配上厚厚奶蓋，軟滑與Q彈並存，甜度適中。

麻糬泰奶豆乳茶 $48 仙草泰奶豆乳茶 $46 仙草麻糬泰奶蓋 $56 泰奶芋圓豆花 $54

泰式點同步登場

除飲品及甜品外，SOYmart 同時推出兩款泰式鹹食粢飯。「酸辣豬頸肉粢飯」 以新鮮豬頸肉即點即煎，配上特調酸辣汁，肉香中帶微辣。「打拋豬粢飯」 則沿用泰式香料與九層塔，炒香後即包入油條與米飯中，香氣濃郁。

打拋豬木棉豆腐 $44 酸辣豬頸肉粢飯 $50 泰式打拋豬粢飯 $48 打拋豬mini豆卜 $42

SOYmart by 豆乳狂人

地址：

  • 荃灣海之戀商場二樓2036
  • 樂富廣場一期一樓1168-1170
  • 沙田河畔花園d28號地下
  • 黃大仙中心南館地下G10A-G10B號舖
  • 將軍澳將軍澳中心地下G01號舖

