豆腐二千年前已經有人食？精選公和荳品廠等荳品老字號 細數各式料理！

豆腐價錢低廉，卻營養價值高，​​能減少骨質流失和降低心血管疾病風險，加上味道溫和，能配合不同的食材和醬料做出好味的豆腐料理，例如麻婆豆腐、煎釀豆腐等等，因此不少家庭主婦都愛用豆腐為家人烹煮晚餐。不過原來豆腐這種食物已經有近二千多年歷史，而且製法不簡單，所以香港的荳品老字號越來越少，接下來讓我們慢慢細說吧。

傳聞豆腐起源於南宋？

相傳在南宋時期，淮南地區盛產大豆，附近的居民一直有飲豆漿的習慣，而當時的淮南王劉安每天早晨都會飲用一碗。某天，一次意外，淮南王劉安錯手將豆漿灑在煉丹爐旁邊的石膏上，不久石膏就被豆漿吸收，兩者合起來變成雪白滑溜的固體，不禁令人産生好奇。此時，在劉安旁邊的術士修三田大膽地嚐了一口，頓覺美味可口，於是劉安又再命人將石膏碎倒入豆漿之中，很快豆漿又凝固起來，這就成為了最先出現的豆腐。