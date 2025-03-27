豐澤春季寵物節回歸 逾900件寵物用品低至7折/首屆「寵物明星挑戰賽」

豐澤「春季寵物節」今個春日再度回歸，由即日至4月13日率先變身「毛孩情緒補給站」，逾900件寵物用品以低至7折發售，同時推出5大優惠，讓各主人以至抵價格搜購寵物用品。豐澤更會舉辦首屆「寵物明星挑戰賽」，召集所有可愛呆萌、活潑趣怪的毛孩參與，力爭成為「豐澤寵物明星」，出道成功的「Pet星」更有機會現身於豐澤廣告中。

多款寵物用品低至 7 折及 5 大優惠

為開啟「春季寵物節」，豐澤率先由即日至4月13日化身「毛孩情緒補給站」，全線門市及網店超過900件寵物用品將以低至7折發售，包括各款大熱寵物家居生活用品、食品、護理及清潔用品、玩具、戶外用品及健康產品等，一應俱全，照顧毛孩的小情緒，一站式解決牠所有日常所需。此外，豐澤更推出5大至筍激賞，助主人以至抵價格選購好物。

門市及網店優惠

激賞一：即日至4月13日期間，購買精選寵物用品滿指定金額，即可額外折扣︰滿$1,000減$50；滿$2,000減$100。立即到豐澤APP搶券！

網店限定優惠

激賞二：4月10日至4月13日期間，購買意大利人氣貓食品品牌Schesir的任何食品，即享75折。

激賞三：即日至5月31日期間，購買指定寵物用品*滿$300，輸入優惠碼25MARPETNC1，即享全免運費；而購買任何寵物產品滿$800，輸入優惠碼25MARPETNC2，即減$80。

激賞四：即日至4月9日期間，將不定時推出4輪「最抵Deal」快閃優惠，每輪將有指定寵物產品*推出快閃優惠，優惠最抵低至半價。「最抵Deal」快閃優惠每輪日子及指定產品，請緊貼豐澤社交媒體專頁及網站公佈。

激賞五：即日至4月13日期間，購買指定款式之Oneisall寵物自動餵食器及任何寵物食品，即可額外享有高達$80折扣優惠。