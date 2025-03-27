豐澤春季寵物節回歸 逾900件寵物用品低至7折/首屆「寵物明星挑戰賽」

豐澤「春季寵物節」今個春日再度回歸，由即日至4月13日率先變身「毛孩情緒補給站」，逾900件寵物用品以低至7折發售，同時推出5大優惠，讓各主人以至抵價格搜購寵物用品。豐澤更會舉辦首屆「寵物明星挑戰賽」，召集所有可愛呆萌、活潑趣怪的毛孩參與，力爭成為「豐澤寵物明星」，出道成功的「Pet星」更有機會現身於豐澤廣告中。
多款寵物用品低至7折及5大優惠
為開啟「春季寵物節」，豐澤率先由即日至4月13日化身「毛孩情緒補給站」，全線門市及網店超過900件寵物用品將以低至7折發售，包括各款大熱寵物家居生活用品、食品、護理及清潔用品、玩具、戶外用品及健康產品等，一應俱全，照顧毛孩的小情緒，一站式解決牠所有日常所需。此外，豐澤更推出5大至筍激賞，助主人以至抵價格選購好物。
門市及網店優惠
激賞一：即日至4月13日期間，購買精選寵物用品滿指定金額，即可額外折扣︰滿$1,000減$50；滿$2,000減$100。立即到豐澤APP搶券！
網店限定優惠
激賞二：4月10日至4月13日期間，購買意大利人氣貓食品品牌Schesir的任何食品，即享75折。
激賞三：即日至5月31日期間，購買指定寵物用品*滿$300，輸入優惠碼25MARPETNC1，即享全免運費；而購買任何寵物產品滿$800，輸入優惠碼25MARPETNC2，即減$80。
激賞四：即日至4月9日期間，將不定時推出4輪「最抵Deal」快閃優惠，每輪將有指定寵物產品*推出快閃優惠，優惠最抵低至半價。「最抵Deal」快閃優惠每輪日子及指定產品，請緊貼豐澤社交媒體專頁及網站公佈。
激賞五：即日至4月13日期間，購買指定款式之Oneisall寵物自動餵食器及任何寵物食品，即可額外享有高達$80折扣優惠。
豐澤首屆「寵物明星挑戰賽」全民參與做Pet星
近年寵物地位愈來愈高，毛孩們可愛趣怪的舉動更引起不少人的關注及喜歡，豐澤將舉辦首屆「寵物明星挑戰賽」，誠邀大家分享家中毛孩，呼籲全民將你家毛孩打造成Pet星。由4月7日至4月27日期間，各毛孩主人可以根據豐澤每周於「豐癲貓貓行動組」Facebook群組內公佈的指定主題，上傳相關照片/影片至群組，並完成指定步驟。每週獲得最多「Like」數的照片/影片之3位寵物，即可成為「豐澤寵物明星」，隨即有機會出現於豐澤相關廣告上，成功出道！「豐癲貓貓行動組」Facebook群組內更會不定時分享各種照顧毛孩的小貼士及快閃優惠，歡迎主人立即加入。
完成以下4個步驟，即有機會做豐澤寵物明星：
1) 加入「豐癲貓貓行動組」Facebook群組
2) 填寫指定有關寵物飼養情況問卷
3) 於群組中上傳符合每週指定主題的寵物照片/影片，並附上簡單作品介紹
4) 呼籲親朋好友一同加入「豐癲貓貓行動組」，「Like」爆你「主子」的照片/影片