豪華餅店重開後定價飛升行高檔路線？網店售$688豪華珍寶瑞士卷/$198合桃酥

位於九龍城的「豪華餅店」去年傳出結業消息後，吸引不少人排隊光顧，一嚐老餅店味道，豈料事情最後出現突破性發展，餅店最後由連鎖咖啡店The Coffee Academics接手。餅店易手後動作頻頻，於社交媒體更新近況，標榜採用上乘食材將舊味道升級，更設置網店供食客購買。繼早前推出的$238合桃酥蝴蝶酥鐵盒裝極速售罄後，近期於The Coffee Academics網店亦發現其推出了新產品「豪華珍寶瑞士卷」，定價飛升至$688，看來豪華餅店將會慢慢設置新定位行高檔路線了！

豪華餅店轉型行高檔路線

豪華餅店於去年12月推出合桃酥及蝴蝶酥鐵盒套裝，標榜採用升級材料，售價達$238，即使另一配以咖啡的套裝售價達$368，一樣極速售罄，看來大眾對其轉型相當受落，大大增加其營運的信心。