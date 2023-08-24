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2023-08-24 19:26:08

貓奴專屬優惠│香港貓迷博覽會2023 OneDegree會場限定優惠 免費主子即影即有照片/打卡送寵物零食/現場提供限時優惠

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貓奴專屬優惠│香港貓迷博覽會2023 OneDegree會場限定優惠 免費主子即影即有照片/打卡送寵物零食/現場提供限時優惠

貓奴專屬優惠│香港貓迷博覽會2023 OneDegree會場限定優惠 免費主子即影即有照片/打卡送寵物零食/現場提供限時優惠

OneDegree將於82527日，一連三日隆重亮相香港貓迷博覽會 2023，為入場人士帶來獨家驚喜。OneDegree提供全港獨有的寵物CEO Plan，以無分細項賠償限額為獨特賣點，為最多主子選用的寵物保險公司。這次於全港首個貓迷博覽更特別為貓迷們帶來一系列限定心動優惠，為你的毛孩保駕護航。

OneDegree提供會場限定優惠

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毛孩專屬優惠OneDegree 香港貓迷博覽會 2023限時著數優惠

免費送主子即影即有照片及打卡即送寵物零食

帶同主子蒞臨OneDegree展位，即可免費享用即影即有服務。

OneDegree展位打卡點打卡及分享至社交媒體並標注OneDegree，即送精美寵物零食。

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毛孩專屬優惠會場限時投保優惠：送寵物體檢、寵物客製名牌

香港貓迷博覽會 2023期間，現場為毛孩投保OneDegree全港唯一寵物CEO Plan，將獲贈寵物體檢服務；同時為兩隻毛孩投保，每隻毛孩皆可獲專屬的寵物客製名牌

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毛孩專屬優惠會場限時多重投保優惠

The Murray現金券及訂房優惠：

香港貓迷博覽會 2023期間，現場投保OneDegree全港唯一寵物CEO Plan一份 + 家居保險或火險一份(共兩份)，將獲The Murray $1000現金券及訂房優惠；現場投保OneDegree寵物CEO Plan一份 + 家居保險一份 + 火險一份，同時為三隻毛孩投保寵物CEO Plan(共三份)將獲The Murray $2000現金券及訂房優惠

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香港貓迷博覽會2023

日期：2023825日至27

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3BC

OneDegree攤位編號：C01

詳情請參考：https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/catexpo2023

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