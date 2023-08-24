貓奴專屬優惠│香港貓迷博覽會2023 OneDegree會場限定優惠 免費主子即影即有照片/打卡送寵物零食/現場提供限時優惠

OneDegree將於8月25至27日，一連三日隆重亮相香港貓迷博覽會 2023，為入場人士帶來獨家驚喜。OneDegree提供全港獨有的寵物CEO Plan，以無分細項賠償限額為獨特賣點，為最多主子選用的寵物保險公司。這次於全港首個貓迷博覽更特別為貓迷們帶來一系列限定心動優惠，為你的毛孩保駕護航。

OneDegree提供會場限定優惠

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