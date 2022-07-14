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2022-07-14 12:00:00

貓奴必去｜谷辰Cat in the Loft限定藝術商店 主子打卡位/貓貓精品/購物優惠/工作坊

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貓奴必去｜谷辰Cat in the Loft限定藝術商店 主子打卡位/貓貓精品/購物優惠/工作坊

貓奴必去｜谷辰Cat in the Loft限定藝術商店 主子打卡位/貓貓精品/購物優惠/工作坊

日系生活店「谷辰」聯乘藝術團體ARTube，以流行的NFT及像素風(Pixel Art)藝術元素為題，打造「Cat in the Loft期間限定藝術商店」。將店面由即日起至81日變身成貓奴潮聖地，建立「貓貓藝術生活圈」，為日常生活增添藝文色彩。

谷辰今次邀請13位對貓貓與藝術都有一番藝文見解的藝術家合作，包括A Little DrawerAngel HuiartandiCherryCRAFITIGoodbye VictoriaGo with the throw potteryHinKenix LaiOh.Mankee 文盈、MZK LIFEWini YueYou Are Beloved。當中不少藝術家都臥虎藏龍，例如Kenix Lai曾於Royal School of Needlework (RSN)學習英式刺繡，並考獲JLL()日本生涯學習協議會刺繡高級班認可證；Oh.Mankee文盈早前出戰LIMITS數碼藝術極限挑戰賽的香港區及亞洲賽，憑藉20分鐘的想像與速畫勇奪冠軍；Angel Hui今年更獲法國興業銀行「Call for Artists」藝術家獎。他們以插畫、寫生、刺繡、玩具、人體彩繪、陶瓷、養生茶、藝術生活品及客製皮革等藝術品呈現貓主子的生活。

貓奴與主子打卡位 + 貓貓精品

除了不同的藝術展品外，谷辰亦於店內設置不同的打卡點。在店內的休息區，變成可讓貓主子大展身手，與貓奴自拍的「貓奴打卡遊樂場」，同場加映貓貓最喜愛的巨型爬架，讓貓貓站在最高位監視各位的一舉一動。谷辰同時由各地搜羅不同的潮流貓精品，包括各式日用品、藝術品、襟章、明信片及花茶等產品，涵蓋衣食住行。

貓貓巨型爬架。 Kenix in the handmade land 貓咪頭像刺繡：由刺繡藝術家Kenix Lai製作，在刺繡時運用不同針步，鈎畫出貓咪面部輪廓和紋理的大頭特寫。$368 Oh.Mankee 文盈的模仿藝術。 貓の喫茶店 玻璃牛奶杯 $198 Cherry 明信片：由本地畫家Cherry隨筆，畫出在新舊交陳的深水埗，除了新進駐文藝舖和舊式小店，更是出名多貓店長的地區。$30 Hin Noah's Theatre Rabbit Plate碟子：由駐足倫敦及雅典的藝術家Hin製作，以不同的動物為主題，混合中西文化及箇中的意識形態，製作別具美學的精美餐碟。$200 MZK LIFE養生茶 You Are Beloved愛你可愛的 黑色大隻佬貓襟章：由藝術家You Are Beloved大力製作！「爆肌貓」系列是「脂肪貓」的後續，當肥肉已成事實，不如在家鍛練自己，成為「爆肌貓」，非常上進。$88

貓奴限定購物禮遇

凡購買「Cat in the Loft」主題商品或寵物用品，即可獲得像素風彩色貼紙；同類消費滿$300，可獲得由本地藝術家Take Me Home 3 Cats原創手製貓咪鈎織別針，別針訂單收益將捐給流浪貓慈善組織「Yu Meow Tong遇貓堂」；在「Cat in the Loft」舉辦期間的逢周六日下午2時至5時，於谷辰GUU SAN內消費任何產品滿$150，即可免費獲得雞蛋仔一份。

購買「Cat in the Loft」主題商品或寵物用品，即可獲指定禮物。

購買「Cat in the Loft」主題商品或寵物用品，即可獲指定禮物。

 「掛住主子」工作坊

「谷辰」更舉辦貓咪襟章及鎖匙扣工作坊，襟章工作坊由手作職人Kenix Lai主理，學員可以親自設計及刺繡一個專屬主子的襟章；鎖匙扣工作坊則由Crafiti Leather Works主理，工作坊將會提供以貓掌為設計的匙扣，有3種配色匙扣可供選擇，並由參加者親自雕刻名字，只需兩個小時便可完成專屬的襟章或匙扣。

慵懶貓刺繡襟章工作坊 「貓貓出掌」DIY皮革匙扣工作坊

「我的Chill歎主子」Instagram攝影大賽

「谷辰」亦會舉辦「我的Chill歎主子」Instagram攝影大賽，於即日起至21日，歡迎上載主子一顰一笑，經評審選出頭十名「動態攝影師」，除了可以贏得價值$200的谷辰GUU SAN禮品卡外，亦可獲取由藝術團體ARTube贊助隨機選出的貓咪設計禮物。

詳情：https://cutt.ly/OK4RACC

「我的Chill歎主子」Instagram攝影大賽

「我的Chill歎主子」Instagram攝影大賽

谷辰 x ARTubeCat in the Loft期間限定藝術商店」

地址：尖沙咀中間道15H ZENTRE地下01-02號舖

日期：即日至81

 

谷辰 x PITA Farmhouse x KENIX in the HANDMADELAND慵懶貓刺繡襟章工作坊

日期：717日（周日）及723日（周六）

時間：下午2時至4   430分至630

收費：每位$320

報名方法：https://cutt.ly/iK4R0yU

 

谷辰 x PITA Farmhouse x Crafiti 「貓貓出掌」DIY皮革匙扣工作坊

日期：716日（周六）及724日（周日）

時間：下午2時至4   430分至630

收費：每位$600

報名方法：https://cutt.ly/pK4R366

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