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2022-05-24 14:30:00

貓奴注意｜Camellia x PAUL & JOE 20周年下午茶 送典雅瑰麗唇膏及試用裝

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貓奴注意｜Camellia x PAUL & JOE 20周年下午茶 送典雅瑰麗唇膏及試用裝

貓奴注意｜Camellia x PAUL & JOE 20周年下午茶 送典雅瑰麗唇膏及試用裝

彩妝品牌PAUL & JOE BEAUTE今年踏入20周年，與「山茶花」主題餐廳Camellia首度聯乘，推出「20 周年盛夏巴黎下午茶」，下午茶由PAUL & JOE 20周年限量彩妝，以及品牌的兩隻招牌貓咪Gipsy Nounette啟發，設計出精緻又清新可愛的鹹甜點，食完更可獲贈試用裝及唇膏，各位貓奴記得約埋朋友品嚐。

PAUL & JOE BEAUTE聯乘Camellia推出下午茶。

PAUL & JOE BEAUTE聯乘Camellia推出下午茶。

下午茶共有4款鹹點及8款甜點。鹹點以奢華食材入饌，包括生牛他他多士，意大利風乾火腿無花果法包，吞拿魚腩蓉牛油果配紫菜片以及黑松露芝士撻。而8款甜點均以時令清爽食材入饌，包括白巧克力熱情果慕絲、烏龍泡芙、日本柚子馬卡龍、士多啤梨脆皮雪糕、紅桑子奶凍、金桔撻、雲呢拿瑪德琳以及英式鬆餅配士多啤梨果醬及德文郡忌廉，造型精緻可愛。

當中最搶眼的，是以20周年紀念版珍珠柔光妝前隔離霜為靈感的「士多啤梨脆皮雪條」，雪糕冰涼柔滑，伴以士多啤梨醒胃的淡淡甜美味感。

「士多啤梨脆皮雪條」以20周年紀念版珍珠柔光妝前隔離霜為靈感。

另一款甜品「日本柚子馬卡龍」，創作靈感源自限定的Gipsy Nounette造形唇膏筒，日本柚子忌廉配合傳統法式煙韌的馬卡龍外層，酸甜平衡得宜，絲毫不膩。配上可愛的PAUL & JOE 貓咪造型，貓奴們一定鍾意。

除了12款小點以外，下午茶更設有追加項目，當中怡人解膩的「櫻花水信玄餅」(追加一件$28)晶瑩剔透，配上黑糖蜜和黃豆粉享用，淡然甜美如水漾輕素的法式妝容。

推廣期內，惠顧下午茶的客人每人可獲贈更可免費獲贈PAUL & JOE 底妝體驗套裝(內含糖瓷防曬隔離乳SPF50+ PA++++ 10ml旅行試用裝及水凝透亮啫喱粉底霜S旅行試用裝)、以及典雅瑰麗唇膏[色號及款式隨機]乙枝(需到PAUL & JOE BEAUTE K11 Art Mall 門市換領)(每份總值$400，禮品數量有限，送完即止) ，並可享有購物優惠。

PAUL & JOE BEAUTE x Camellia「20 周年盛夏巴黎下午茶」

推廣期：即日至2022年6月30日 
時間：下午2時至5時
費用：$488 兩位用(包兩杯咖啡或茶，另加一服務費)
地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下033號舖
電話：2885 2320

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