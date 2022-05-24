貓奴注意｜Camellia x PAUL & JOE 20周年下午茶 送典雅瑰麗唇膏及試用裝

彩妝品牌PAUL & JOE BEAUTE今年踏入20周年，與「山茶花」主題餐廳Camellia首度聯乘，推出「20 周年盛夏巴黎下午茶」，下午茶由PAUL & JOE 20周年限量彩妝，以及品牌的兩隻招牌貓咪Gipsy 和Nounette啟發，設計出精緻又清新可愛的鹹甜點，食完更可獲贈試用裝及唇膏，各位貓奴記得約埋朋友品嚐。

下午茶共有4款鹹點及8款甜點。鹹點以奢華食材入饌，包括生牛他他多士，意大利風乾火腿無花果法包，吞拿魚腩蓉牛油果配紫菜片以及黑松露芝士撻。而8款甜點均以時令清爽食材入饌，包括白巧克力熱情果慕絲、烏龍泡芙、日本柚子馬卡龍、士多啤梨脆皮雪糕、紅桑子奶凍、金桔撻、雲呢拿瑪德琳以及英式鬆餅配士多啤梨果醬及德文郡忌廉，造型精緻可愛。

當中最搶眼的，是以20周年紀念版珍珠柔光妝前隔離霜為靈感的「士多啤梨脆皮雪條」，雪糕冰涼柔滑，伴以士多啤梨醒胃的淡淡甜美味感。