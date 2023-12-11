貓奴留意｜托腮貓Gloomie跨年藝術展 限量版Lucky Gloomie/新年鯉魚咖啡禮盒

以繪畫原創「托腮貓 Gloomie」油畫而聞名的本地油畫及壁畫藝術家LeonLollipop，由即日起至2024年1月22日，在圓方Elements Shout Gallery舉辦「Fortunate Vistionary」跨年藝術展覽，除了展示Leon的最新藝術作品外，還有一系列與本地及海外藝術家聯乘的作品，展現創造力和多元化藝術風格。
展覽展出超過30幅最新的作品，焦點包括：以駿馬為主題的最新「八駿圖Horse Mosaic」系列，通過馬的形象和獨特畫框拼貼藝術手法，展現對力量和自由的詮釋，寓意新一年滿懷激昂澎湃的鬥志，邁著穩健的步伐，走向成功，創造事業上一個又一個的輝煌，為新一年帶來活力與正能量。
Gloomie從油畫布游走到香港各地壁畫，自2021年起首次推出「托腮貓Gloomie」ArtToy更是叫好叫座，全新限量版Lucky Gloomie 的迎來為各主子帶來幸運和財富的祝福，限量推出500只，每套附上親筆簽名連獨立編號證書，售價為$1,280。
LeonLollipop更首次與其他國際知名玩具設計師及藝術家合作托腮貓Gloomie聯乘，包括：來自美國的玩具設計師KLAV、墨西哥玩具設計師Riclo_、台灣玩具設計師Ed Liu、香港視覺藝術家含蓄、香港玩具設計師Mickey Mic以及香港著名攝影及視覺藝術家SurrealHK，展示各地不同藝術家之間的交流，呈現出他們對Gloomie的獨特觀感與創作。除此以外，現場還將展出LeonLollipop的其他動物系列作品和拼畫系列Mosaic Series作品，帶來獨特的視覺風格和創意的拼貼技巧。
Mosaic鯉魚系列咖啡禮盒
為迎接2024年來臨，LeonLollipop更特別與本地咖啡品牌stain+合作，推出Mosaic鯉魚系列咖啡禮盒於展覽中限量發售。禮盒包括10 包掛耳包（當中包括5款咖啡風味）連特別版咖啡手沖壺一個，以吉祥「九鯉圖」為主題，在畫中的九條活潑鯉魚在水中嬉戲，各具神態。「鯉」音同「利」，紅色魚有鴻運當頭之說，預示著可旺運聚財；「九」有長長久久、經久不衰之意，而「魚」取「余」的含義，兩者合起來就是「年年有餘」的美好祝福，是藝術或咖啡愛好者的聖誕新年禮物之選。