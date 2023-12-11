貓奴留意｜托腮貓Gloomie跨年藝術展 限量版Lucky Gloomie/新年鯉魚咖啡禮盒

以繪畫原創「托腮貓 Gloomie」油畫而聞名的本地油畫及壁畫藝術家LeonLollipop，由即日起至2024年1月22日，在圓方Elements Shout Gallery舉辦「Fortunate Vistionary」跨年藝術展覽，除了展示Leon的最新藝術作品外，還有一系列與本地及海外藝術家聯乘的作品，展現創造力和多元化藝術風格。

展覽展出超過30幅最新的作品，焦點包括：以駿馬為主題的最新「八駿圖Horse Mosaic」系列，通過馬的形象和獨特畫框拼貼藝術手法，展現對力量和自由的詮釋，寓意新一年滿懷激昂澎湃的鬥志，邁著穩健的步伐，走向成功，創造事業上一個又一個的輝煌，為新一年帶來活力與正能量。