貓貓彩妝｜PAUL & JOE夏季彩妝 可愛貓貓包裝/與嘉里酒店合推下午茶

PAUL & JOE BEAUTE最近推出俏皮的夏季系列「Summer Playlist夏日歌單」，系列包括眼影胭脂彩妝盤、防曬唇膏及指甲油，包裝設計結合PAUL & JOE的標誌及設計師Sophie愛貓Gipsy的呆萌貓樣，充滿夏日氣息。品牌更與香港嘉里酒店聯乘，推出「炫彩初夏」下午茶，一系列富有夏日色彩的精緻鹹甜美點，令饗客恍如置身清新活力的沙灘派對中。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一份PAUL & JOE美妝禮品(價值$140)、購物禮遇及唇膏換領券。

PAUL & JOE BEAUTE 夏季系列「Summer Playlist夏日歌單」

PAUL & JOE 夏季系列｜眼影胭脂彩妝盤 彩妝盤備有001 Disc 1: Friend和002 Disc 2: Lover可供選擇，前者適合和朋友一起出遊，展現夏日活力；後者則具有細膩色澤及精緻感，帶有一絲甜美氣質，適合約會之用。兩款彩妝盤分別有5種充滿夏日風情的顏色，包括4款眼影色調和1種胭脂色調。眼影採用通透的產品基底，色彩濃郁，並帶有珍珠光澤；而胭脂則掃出柔美妝感，塑造薄紗般效果。

PAUL & JOE 夏季系列｜夏季限定貓咪防曬唇膏 貓咪造型的唇膏設計可愛，帶來限量通透色調，同時為唇部提供SPF25防曬保護，防止雙唇受春夏猛烈的紫外線傷害，絕對適合夏天。唇膏質地光滑，配方更加入薄荷醇衍生物，煥發清新涼快感覺，同時具超卓的保濕功效。

PAUL & JOE 夏季系列｜亮彩甲油 快樂明亮的限量版指甲油共有5種色調，包括4種亮光色調和1款啞光色調(007)，鮮豔的夏日色彩為妝容增添夏日氣息。甲油順滑延展，不會產生條紋，厚度充足又均勻。塗上後具有優秀光線反射效果，讓指甲美麗亮澤。乾透後亦不失柔韌性，有助吸收指甲彎曲或碰撞時產生的任何壓力，防止甲妝破裂或剝落，令甲油長時間保持無瑕。

PAUL & JOE夏季系列｜亮彩甲油 各$120

PAUL & JOE 夏季系列｜與香港嘉里酒店聯乘推 「炫彩初夏」下午茶 PAUL & JOE BEAUTE同時與香港嘉里酒店合作，推出色彩繽紛爛漫的「炫彩初夏」下午茶，以一系列絢麗炫目的美點迎接初夏。酒店行政總廚Michael Clinton及行政糕餅總廚Jérôme Husson帶領的廚師團隊以PAUL & JOE BEAUTE 2023年最新夏季限量美妝系列及王牌產品為創作靈感，設計富有夏日色彩的精緻鹹甜美點。

PAUL & JOE美妝禮品 凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一份PAUL & JOE美妝禮品(價值$140)、購物禮遇及唇膏換領券： ．光透柔肌粉餅 SPF30 PA+++ 旅行試用裝 ．糖瓷防曬隔離乳 SPF50+ PA++++ 10ml 旅行試用裝 ．典雅瑰麗唇膏乙枝 (色號及款式隨機，價值 $220-$260) ．購物禮遇換領券 (需到PAUL & JOE BEAUTE K11 Art Mall或朗豪坊門市換領)