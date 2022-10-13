貴精不貴多 東涌福朋喜來登酒店「御廚」 $178起自選五大美食區

吃自助餐雖說有大食大，但搵啱自己胃口都好緊要，東涌福朋喜來登酒店全新開設的餐廳「御廚」，以美食廣場概念提供五大區域自選美食，包括鮮廚、中廚、西廚、印廚、糖廚，為分午市和晚市美食時段，可選擇一個或多個價錢對號入座，成人午市起最低每位$178可選擇一個區域，甜品區另只需最低每位追加$70，適合特別偏好不同菜系的朋友，吃得夠「精」；若果是肚闊眼又闊的朋友，午市最低$298起就可食盡五大區域。另有五個區域共享的廚師推介西式湯品，包括蘑菇忌廉湯及香濃番茄湯，惠顧任何一站都可隨時品嘗。

餐廳於周末中午12時至晚上8時30分開放兒童遊樂設施，讓孩子享受美食的同時，亦能歡度周末；另由即日起至10月31日更可享75折優惠。