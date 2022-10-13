貴精不貴多 東涌福朋喜來登酒店「御廚」 $178起自選五大美食區

吃自助餐雖說有大食大，但搵啱自己胃口都好緊要，東涌福朋喜來登酒店全新開設的餐廳「御廚」，以美食廣場概念提供五大區域自選美食，包括鮮廚、中廚、西廚、印廚、糖廚，為分午市和晚市美食時段，可選擇一個或多個價錢對號入座，成人午市起最低每位$178可選擇一個區域，甜品區另只需最低每位追加$70，適合特別偏好不同菜系的朋友，吃得夠「精」；若果是肚闊眼又闊的朋友，午市最低$298起就可食盡五大區域。另有五個區域共享的廚師推介西式湯品，包括蘑菇忌廉湯及香濃番茄湯，惠顧任何一站都可隨時品嘗。
餐廳於周末中午12時至晚上8時30分開放兒童遊樂設施，讓孩子享受美食的同時，亦能歡度周末；另由即日起至10月31日更可享75折優惠。
*午餐
鮮廚 / 中廚 / 西廚 / 印廚：
每美食區由成人每位港幣$178* / 小童每位港幣$138*起 (星期一至五)
每美食區由成人每位港幣$218* / 小童每位港幣$148*起 (周末及公眾假期)
糖廚 (另加) ：
每位港幣$70* (星期一至五)
每位港幣$80* (周末及公眾假期)
任您吃（盡情品嘗所有美食區）：
成人每位港幣$298* / 小童每位港幣$188* (星期一至五)
成人每位港幣$348* / 小童每位港幣$258* (周末及公眾假期)
*晚餐
鮮廚 / 中廚 / 西廚 / 印廚：
每美食區由成人每位港幣$218* / 小童每位港幣$148*起 (星期一至五)
每美食區由成人每位港幣$258* / 小童每位港幣$198*起 (周末及公眾假期)
糖廚(另加) ：
每位港幣$80*
任您吃（盡情品嘗所有美食區）：
成人每位港幣$348* / 小童每位港幣$238* (星期一至五)
成人每位港幣$398* / 小童每位港幣$298* (周末及公眾假期)
*另收取加一服務費
開放時間
午餐：中午12:00至下午2:30
晚餐：晚上6:00至9:30
單點：中午12:00至晚上9:30
預訂：2352 8021 / WhatsApp: 5523 1380
地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂