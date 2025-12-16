買一送一｜WeChat Pay HK 聖誕禮遇 20間商戶買一送一 百佳/屈臣氏/美心西餅/東海堂/一粥麵/萬寧

今個聖誕佳節，WeChat Pay HK為各位帶來一系列精彩禮遇。由即日起至2026年1月4日（包括首尾兩日），WeChat Pay HK配合「繽紛冬日賞」派發多款電子優惠券，提供買一送一、餐飲及購物優惠。另外由即日起至2025年12月31日，WeChat Pay HK更推出限時「WePoints積分加碼賞」，用戶只需登記並完成指定消費任務，即有機會獲得高達38,888 WePoints積分，換領豐富獎賞。而經WeChat Pay HK用銀聯信用卡消費，更可尊享高達10倍積分，三重驚喜禮遇大家切勿錯過！

香港旅遊發展局聯同優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，於12月起推出「繽紛冬日賞」。由即日起至2026年1月4日WeChat Pay HK用戶可享逾20個熱門品牌優惠，包括百佳、屈臣氏、美心西餅、東海堂、聖安娜餅屋、鴻福堂、一粥麵、萬寧等，圴提供買一送一及超值餐飲購物優惠。WeChat Pay HK用戶可到優惠專區免費領取有關優惠券，並可於有效期內使用。

用銀聯信用卡消費 高達10倍積分

即日起至2025年12月31日期間（包括首尾兩日），用戶使用已綁定至WeChat Pay HK的銀聯信用卡經WeChat Pay HK進行合資格交易*，相關消費可享高達10倍WePoints積分。比如，完成合資格交易消費金額為HK$1,000，則可享1,000 基礎WePoints積分以及額外9倍即9,000 WePoints積分，共計10,000 WePoints積分。通過本任務，用戶單筆消費最高可獲得30,000 WePoints積分。

^優惠券數量有限，先到先得，具體領取及使用時間以頁面實際顯示為準。

*合資格交易不包括繳稅、電訊繳費、生活繳費、匯款、慈善捐款、轉數快、派發利是及個人轉賬、八達通的士流動收款機、信用卡還款以及保險繳費。

本文所提及的所有優惠活動及獎賞均受相關條款及細則約束，並以具體活動頁面展示為準，詳情請參看活動頁面。上述各個WePoints積分消費任務每位用戶每月僅可參與一次，且該任務可報名的數量及整體可派發的WePoints積分數量有限，先到先得，派完即止。