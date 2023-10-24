買餸優惠｜PayMe聯乘香港街市、FRESH新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

「香港街市」、「FRESH 新鮮生活」及「本灣水產」合共25個門市，聯同滙豐旗下電子錢包PayMe ，由即日起至11月22日期間推出快閃優惠，全單最高可達9折。為推廣是次快閃優惠，品牌誠邀TVB與ViuTV兩大「師奶強人」破天荒合作，分別是憑處境劇狂接廣告的「Isabella」許思敏，以及與保錡主持《Auntie妳好》大受歡迎的「媚姨」陳月媚。兩位Aunties聯同PayMeow到街巿拍攝宣傳照時，更吸引不少街坊駐足圍觀及索取合照！
許思敏曾當選由網民票選的《開心速遞》女神第一位，她說：「我經常在劇集中飾演師奶及三姑六婆等角色，現實中我也是師奶一名，要養大三個兒子一點也不容易，以前到街巿或超巿買餸，總是買得兩手滿滿，拿銀包付款時經常會跌錢，相當狼狽！現在於『香港街市』、『FRESH 新鮮生活』 及『本灣水產』合共25個門市買餸，可以用PayMe付款，又可以搶快閃優惠券，全單最高可達9折真的非常著數呢！我一直是沙角市場的忠粉，也會將今次優惠推介給的處境劇拍檔，有福同享，大家多些買餸煮飯，才能令家人『愛回家』呢，哈哈！」
至於經常語出驚人的媚姨，私下亦是街巿常客，如今可以用PayMe買餸，更有買滿30元即減3元的快閃優惠，逢周五答問題更送岀5倍積分，賺分換禮品，令精打細算的她馬上心心眼！她說：「用PayMe在『香港街市』、『FRESH新鮮生活』及『本灣水產』買餸有最高9折優惠，『買住平、慳住賺』，這樣才是真正的便宜！我閒時喜歡跟女兒一起到街巿買餸，經常教她要貨比三家，要格價才是個稱職的師奶，甚至能儲到私己錢，哈哈！平時大家見到我媚姨買菜都會搭棵蔥，開個玩笑氹一氹豬肉佬，豬肉也更大份，如果使用電子支付，令檔販收錢更方便，便有更多時間及心力跟我吹水，生活也更方便及開心！」媚姨更謂會將是次優惠推介給保錡及冰姐，以及《Auntie妳好》的台前幕後，實行有錢齊齊慳，一世人兩兄弟，有你有我！
香港街市
本灣市場
香港柴灣小西灣小西灣道10號小西灣廣場地下
華明市場
新界粉嶺華明路21號華明市場
慈雲山市場
九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心1樓
太和街市
新界大埔太和路12號太和邨太和廣場地下
隆亨市集
新界大圍田心街1號隆亨邨隆亨商場地下
祥華市場
新界粉嶺新運路38號祥華商場
沙角市場
新界沙田沙角街5號沙角市場
廣源市場
新界沙田小瀝源路68號廣源邨廣源商場地下
寶達市場
九龍觀塘秀茂坪寶琳路2號寶達商場地下
恆安市場
新界沙田馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆安商場地下
啟田市場
九龍觀塘藍田啟田道50號啟田商場地下
青衣市場
新界青衣擔桿山路6號長發廣場地下
香港街市 – 逸東邨
新界東涌逸東街8號逸東商場地下
頌富市場
新界元朗天水圍天華路30 & 33號
天瑞街市
新界天水圍天瑞路9號天瑞商場地下
良景市集
新界屯門田景路31號良景廣場地下
葵盛東街市
新界葵涌葵盛圍63號葵盛東商場地下
寶林市場
新界將軍澳寶琳北路18號寶林市場
茵怡市場
新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園地下
竹園市場
九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場地下
啟業市場
九龍九龍灣啟業道18號啟業商場地下
FRESH 新鮮生活
日出康城分店
將軍澳日出康城The LOHAS 康城2樓201-201A號舖
太古康怡分店
太古康怡廣場 Kornhill Plaza 北座M樓
本灣水產
慈雲山中心分店
九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心2樓
荃錦中心分店
新界荃灣青山公路338號荃錦中心2樓6-50號鋪