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生活
2023-10-24 14:31:31

買餸優惠｜PayMe聯乘香港街市、FRESH新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

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買餸優惠｜PayMe聯乘香港街市、FRESH新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

買餸優惠｜PayMe聯乘香港街市、FRESH新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

「香港街市」、「FRESH 新鮮生活」及「本灣水產」合共25個門市，聯同滙豐旗下電子錢包PayMe ，由即日起至1122日期間推出快閃優惠，全單最高可達9折。為推廣是次快閃優惠，品牌誠邀TVBViuTV兩大「師奶強人」破天荒合作，分別是憑處境劇狂接廣告的「Isabella」許思敏，以及與保錡主持《Auntie妳好》大受歡迎的「媚姨」陳月媚。兩位Aunties聯同PayMeow到街巿拍攝宣傳照時，更吸引不少街坊駐足圍觀及索取合照！

PayMe誠邀TVB與ViuTV兩大師奶強人「Isabella」許思敏及「媚姨」合作。

PayMe誠邀TVB與ViuTV兩大師奶強人「Isabella」許思敏及「媚姨」合作。

許思敏曾當選由網民票選的《開心速遞》女神第一位，她說：「我經常在劇集中飾演師奶及三姑六婆等角色，現實中我也是師奶一名，要養大三個兒子一點也不容易，以前到街巿或超巿買餸，總是買得兩手滿滿，拿銀包付款時經常會跌錢，相當狼狽！現在於『香港街市』、『FRESH 新鮮生活』 及『本灣水產』合共25個門市買餸，可以用PayMe付款，又可以搶快閃優惠券，全單最高可達9折真的非常著數呢！我一直是沙角市場的忠粉，也會將今次優惠推介給的處境劇拍檔，有福同享，大家多些買餸煮飯，才能令家人『愛回家』呢，哈哈！」

PayMe邀請TVB與ViuTV兩大師奶強人「Isabella」許思敏及「媚姨」合作。 PayMe邀請TVB與ViuTV兩大師奶強人「Isabella」許思敏及「媚姨」合作。 PayMe邀請TVB與ViuTV兩大師奶強人「Isabella」許思敏及「媚姨」合作。

至於經常語出驚人的媚姨，私下亦是街巿常客，如今可以用PayMe買餸，更有買滿30元即減3元的快閃優惠，逢周五答問題更送岀5倍積分，賺分換禮品，令精打細算的她馬上心心眼！她說：「用PayMe在『香港街市』、『FRESH新鮮生活』及『本灣水產』買餸有最高9折優惠，『買住平、慳住賺』，這樣才是真正的便宜！我閒時喜歡跟女兒一起到街巿買餸，經常教她要貨比三家，要格價才是個稱職的師奶，甚至能儲到私己錢，哈哈！平時大家見到我媚姨買菜都會搭棵蔥，開個玩笑氹一氹豬肉佬，豬肉也更大份，如果使用電子支付，令檔販收錢更方便，便有更多時間及心力跟我吹水，生活也更方便及開心！」媚姨更謂會將是次優惠推介給保錡及冰姐，以及《Auntie妳好》的台前幕後，實行有錢齊齊慳，一世人兩兄弟，有你有我！

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PayMe聯乘香港街市、FRESH 新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

香港街市

本灣市場                   

香港柴灣小西灣小西灣道10號小西灣廣場地下

華明市場                  

新界粉嶺華明路21號華明市場

慈雲山市場                

九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心1

太和街市                   

新界大埔太和路12號太和邨太和廣場地下

隆亨市集                 

新界大圍田心街1號隆亨邨隆亨商場地下

祥華市場                   

新界粉嶺新運路38號祥華商場

沙角市場                   

新界沙田沙角街5號沙角市場

廣源市場                 

新界沙田小瀝源路68號廣源邨廣源商場地下

寶達市場  

九龍觀塘秀茂坪寶琳路2號寶達商場地下

恆安市場

新界沙田馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆安商場地下

啟田市場              

九龍觀塘藍田啟田道50號啟田商場地下

青衣市場                

新界青衣擔桿山路6號長發廣場地下

香港街市逸東邨 

新界東涌逸東街8號逸東商場地下

頌富市場    

新界元朗天水圍天華路30 & 33

天瑞街市                 

新界天水圍天瑞路9號天瑞商場地下

良景市集    

新界屯門田景路31號良景廣場地下

葵盛東街市       

新界葵涌葵盛圍63號葵盛東商場地下

寶林市場    

新界將軍澳寶琳北路18號寶林市場

茵怡市場      

新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園地下

竹園市場   

九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場地下

啟業市場       

九龍九龍灣啟業道18號啟業商場地下

 

FRESH 新鮮生活

日出康城分店

將軍澳日出康城The LOHAS 康城2201-201A號舖

太古康怡分店

太古康怡廣場 Kornhill Plaza 北座M

 

本灣水產

慈雲山中心分店

九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心2

荃錦中心分店

新界荃灣青山公路338號荃錦中心26-50號鋪

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