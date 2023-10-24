買餸優惠｜PayMe聯乘香港街市、FRESH新鮮生活及本灣水產 推出快閃優惠 全單9折

許思敏曾當選由網民票選的《開心速遞》女神第一位，她說：「我經常在劇集中飾演師奶及三姑六婆等角色，現實中我也是師奶一名，要養大三個兒子一點也不容易，以前到街巿或超巿買餸，總是買得兩手滿滿，拿銀包付款時經常會跌錢，相當狼狽！現在於『香港街市』、『FRESH 新鮮生活』 及『本灣水產』合共25個門市買餸，可以用PayMe付款，又可以搶快閃優惠券，全單最高可達9折真的非常著數呢！我一直是沙角市場的忠粉，也會將今次優惠推介給的處境劇拍檔，有福同享，大家多些買餸煮飯，才能令家人『愛回家』呢，哈哈！」

至於經常語出驚人的媚姨，私下亦是街巿常客，如今可以用PayMe買餸，更有買滿30元即減3元的快閃優惠，逢周五答問題更送岀5倍積分，賺分換禮品，令精打細算的她馬上心心眼！她說：「用PayMe在『香港街市』、『FRESH新鮮生活』及『本灣水產』買餸有最高9折優惠，『買住平、慳住賺』，這樣才是真正的便宜！我閒時喜歡跟女兒一起到街巿買餸，經常教她要貨比三家，要格價才是個稱職的師奶，甚至能儲到私己錢，哈哈！平時大家見到我媚姨買菜都會搭棵蔥，開個玩笑氹一氹豬肉佬，豬肉也更大份，如果使用電子支付，令檔販收錢更方便，便有更多時間及心力跟我吹水，生活也更方便及開心！」媚姨更謂會將是次優惠推介給保錡及冰姐，以及《Auntie妳好》的台前幕後，實行有錢齊齊慳，一世人兩兄弟，有你有我！