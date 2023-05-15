賀伊斯坦堡半島酒店開業 半島推全新「All Things Turkish」下午茶 芝麻圈配煙燻三文魚 / 慢煮八爪魚伴牛油果鷹嘴豆蓉 / 土耳其檸檬椰子蛋糕/ 橙花卷配香橙果醬

位於土耳其伊斯坦堡的半島酒店全新開業，香港半島酒店的大堂茶座同步推出「All Things Turkish」主題下午茶，讓大家感受土耳其的美食文化。由半島酒店集團行政總廚曾福賢（Florian Trento）悉心設計，以多款地中海食材炮製精選鹹點及甜點，包括小麥沙律配雞胸、布格麥、番茄及薄荷、青瓜酸乳酪牛肉卷配生菜、馬鈴薯及石榴籽、芝麻圈配煙燻三文魚、羅勒忌廉芝士及菠菜、慢煮八爪魚伴牛油果鷹嘴豆蓉、黑橄欖及芝士酥餅；甜品則有經典的土耳其檸檬椰子蛋糕、焗米布甸撻配玫瑰忌廉、開心果仁蜜餅及橙花卷配香橙果醬。特色餐飲選擇如傳統土耳其咖啡和紅茶等，亦於特定的半島酒店供應。

伊斯坦堡半島酒店│客房飽覽 海峽景色 套房設私人土耳其浴室

伊斯坦堡半島酒店面向博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait），海峽為伊斯坦堡東西交匯的中心。酒店設有四座精美建築，當中三幢為受保護的歷史地標，並經過精心修葺，其歷史可追溯至1900年代初；酒店設有177間精美客房及豪華套房，不少房間設有大玻璃窗、露台或私人陽台，坐擁博斯普魯斯海峽的壯麗景致；其他客房亦可直達酒店的茂密花園、戶外游泳池、酒店專屬碼頭以及別具格調的半島精品廊。

所有客房皆飾以特別訂製的家具陳設、原創藝術作品、現代的土耳其設計元素如木材結合珍珠母貝的鑲嵌裝飾、基里姆風格的地毯，以及鋪設馬爾馬拉大理石的豪華浴室。半島套房面積達510平方米／5,490平方呎，設有私人土耳其浴室、健身房及樓頂游泳池。

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