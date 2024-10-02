賀國慶上水商場 派總值百萬獎賞回贈 換福袋搶名貴禮品 免費品清酒嚐環球美食

為慶祝國慶75周年，新地旗下Landmark North上水廣場由即日至10月31 日，推「激賞黃金月」活動，派總值逾$100萬獎賞回贈，並特別推出「萬元福袋大激賞」，憑指定消費額可換領名貴禮品連同商場電子券組合，包括最新款人氣iPhone 16 Pro Max、太子珠寶鑽飾、iPad Air等，帶來額外驚喜！ 由即日至10月6日，The Point 會員憑上水廣場指定消費金額，可換領萬元福袋禮遇，其中憑消費滿$80,000可獲贈ipad Air（11吋，藍色；Wi-Fi;256GB）（價值$5,399）及 $500購物及美食電子券組合；消費滿$150,000可獲贈太子珠寶鑽飾（價值約$10,000）及$500購物及美食電子券組合；消費滿$250,000可獲iPhone 16 Pro Max（沙漠色鈦金屬；256GB）（價值：$10,199）及$500購物及美食電子券組合，名額有限，消費滿額者緊記立即到商場顧客服務中心換領。此外，The Point 會員於10月1日於商場單一消費滿$800亦可享歡騰禮遇，獲贈$200商場電子券組合。

日本清酒祭 愛酒人士不容錯過 上水廣場將於10月5、6、12及13日，與「日本酒業連合會」合辦「日本清酒祭」，邀請逾30個清酒品牌、日本特色手作、飾物、擺設品牌於商場5樓晴空花園舉行市集，讓愛酒之人可盡購心頭好。The Point會員於商場消費滿$200，更可免費參加「清酒品味賞盛會」，盡情試飲40款亞洲清酒大賞2024的得獎清酒。於指定時間更有駐場清酒品酒師舉辦「清酒導賞團」，教大家品嚐清酒的基礎知識，透過品嚐清酒四大分類 - 薰、爽、醇、熟的四款獨特風味，帶你「酒」遊日本。於晴空花園特別打造了《日式燈籠街》及《恋人の橋》打卡場景，是情侶晚上牽手欣賞秋日星空及打卡合照的絕佳景點。

