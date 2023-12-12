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生活
2023-12-12 13:00:00

賀年禮盒｜「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

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賀年禮盒｜「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

賀年禮盒｜「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

聖誕節還未過，「望月」就釋出農曆新年禮盒的早鳥優惠。品牌於龍年再度推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，更找來台灣藝術家CHOU YI周依合作設計禮盒包裝，帶出「龍年行大運」、「健康平安」、「發大財」、「爆好運」等吉祥祝賀，既有藝術感，亦有儀式感。

香港烘焙品牌「望月」嚴選食材及不斷提升烘焙技巧，堅持在本地新鮮製造。送兔迎龍之際，望月率先由即日起起至2024119日，推出農曆新年禮盒早鳥預訂優惠，提供多款口味曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁。蝴蝶酥方面，亦有原味及焦糖肉桂兩款口味可供選擇。望月除了推出標準禮盒裝，亦提供曲奇及蝴蝶酥的輕量裝，方便不同程度送禮。

「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

小頭胖身人形公仔 帶來充滿意頭的吉祥賀年語

望月今年特意邀請台灣藝術家CHOU YI周依，全新打造多款的曲奇及蝴蝶酥賀年禮盒，CHOU YI周依向來喜歡以畫作傳遞快樂，今次同樣以生動又簡單綫條、以及強烈的色彩配搭設計，創作一個充滿趣味的小頭胖身人形公仔，並配上各種充滿意頭的吉祥賀年語。

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把握早鳥優惠 體驗經典禮盒  

望月今年全新設計的經典蝴蝶酥及曲奇禮盒，回歸簡樸，希望帶出送禮不一定要奢華誇張，反而更應該是一種簡單的情懷。因此禮盒設計用上純白色及深綠色，配上簡潔的英文字體，並以簡單線條勾畫出曲奇和蝴蝶酥的簡單外型，一切從簡。輕便裝則適合初嚐望月曲奇及蝴蝶酥的朋友，包裝小巧精美，每款口味亦選取獨特而耀眼的單一色彩。

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