賀年禮盒｜「望月」賀年禮盒早鳥優惠 多款曲奇及蝴蝶酥/輕量裝禮盒

聖誕節還未過，「望月」就釋出農曆新年禮盒的早鳥優惠。品牌於龍年再度推出多款蝴蝶酥及曲奇賀年禮盒，更找來台灣藝術家CHOU YI周依合作設計禮盒包裝，帶出「龍年行大運」、「健康平安」、「發大財」、「爆好運」等吉祥祝賀，既有藝術感，亦有儀式感。 香港烘焙品牌「望月」嚴選食材及不斷提升烘焙技巧，堅持在本地新鮮製造。送兔迎龍之際，望月率先由即日起起至2024年1月19日，推出農曆新年禮盒早鳥預訂優惠，提供多款口味曲奇，包括玄米茶、芝士椒麻、焙茶、抹茶、朱古力、伯爵茶及杏仁。蝴蝶酥方面，亦有原味及焦糖肉桂兩款口味可供選擇。望月除了推出標準禮盒裝，亦提供曲奇及蝴蝶酥的輕量裝，方便不同程度送禮。

小頭胖身人形公仔 帶來充滿意頭的吉祥賀年語 望月今年特意邀請台灣藝術家CHOU YI周依，全新打造多款的曲奇及蝴蝶酥賀年禮盒，CHOU YI周依向來喜歡以畫作傳遞快樂，今次同樣以生動又簡單綫條、以及強烈的色彩配搭設計，創作一個充滿趣味的小頭胖身人形公仔，並配上各種充滿意頭的吉祥賀年語。