賀年菜食譜｜五星酒店總廚教煮蜜餞金蠔脆多士　金蠔點揀先最好？(有片)

農曆新年不妨考慮自己炮製精美的賀年菜吧！廚房新手對廚藝沒有信心嗎？不用太擔心，今次我們邀請了沙田凱悅酒店行政總廚張康民師傅，為我們示範烹煮簡單又好意頭的賀年菜蜜餞金蠔脆多士，金蠔金黃飽滿，賣相晶瑩吸引，用來招呼拜年親友絕對夠體面。

1.先用清水洗淨金蠔，除去蠔殼等污垢。 2.開鑊，中火落金蠔，後加入薑片及大蔥辟味。 3.將金蠔煎至金黃，然後反面再煎，煎好後夾起備用。 4.將鑊清洗乾淨，倒入蜜糖加熱。把金蠔逐隻放入，不停兜炒，使糖漿完全包裹蠔身。 5.最後將金蠔放上炸多土，灑上蔥花和芝麻即成。

意頭靚金蠔點揀先好？

近年特別流行以金蠔作賀年菜，不少人都貪其外表金黃，脹鼓鼓的恰似一個金元寶，意頭十足。金蠔的起源據說是來自養蠔的漁民，他們將生蠔曬乾，再煎香享用，因風味甚佳而得以廣傳。大家都知道假日到流浮山一帶，特別多質素好的鮮曬金蠔，不過到底應該如何揀選才最好呢？「揀選金蠔時最重要是夠飽滿，顏色要揀選偏黃色、金黃色的，而不是瘀黑色，還有裙邊位置要完整。」

沙田凱悅酒店行政總廚張康民師傅表示，金蠔的質感亦不應過硬，過於厚實的話，味道口感則會近似蠔豉，失去金蠔獨有的風味。

自煮賀年菜「富貴玲瓏」食譜 新手入廚零失手中菜