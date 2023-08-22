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2023-08-22 18:13:23

賺取MTR分│MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸 額外推出兩款全新遊戲 賺取超過29,000 MTR分獎賞/專屬遊戲徽章

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賺取MTR分│MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸 額外推出兩款全新遊戲 賺取超過29,000 MTR分獎賞/專屬遊戲徽章

賺取MTR分│MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸 額外推出兩款全新遊戲 賺取超過29,000 MTR分獎賞/專屬遊戲徽章

MTR Mobile 去年推出的「拍拍機」遊戲深受歡迎，今個夏天，最為人熟識的「鐵仔層層疊」再度重磅回歸，並加入兩款全新遊戲「捉鐵仔」及「漢堡大挑戰」，總共三款遊戲讓大家挑戰自己的反應及協調力，同時邊玩邊賺取豐富獎賞

賺取獎賞兌換港鐵車程優惠及豐富獎賞

2023814日起至1029(晚上1130)，每星期MTR Mobile會推出一款的指定遊戲，你只需每日於限定時間內完成遊戲任務，並不斷挑戰自己成功升級，將有機會爭奪限定遊戲徽章及高達29,920 MTR分，快人一步兌換成港鐵車程優惠及其他豐富獎賞

MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸，推出額外兩款全新遊戲，勢必成為消閒娛樂的人氣首選。

MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸，推出額外兩款全新遊戲，勢必成為消閒娛樂的人氣首選。

新增兩款全新遊戲「捉鐵仔」及「漢堡大挑戰」

如果大家想一顯身手，展示眼明手快的實力，只需登記成為 MTR Mobile 的用戶，即可於推廣期內，玩盡 MTR Mobile「拍拍機」遊戲系列：「鐵仔層層疊」、「捉鐵仔」及「漢堡大挑戰」三款遊戲，更有多重驚喜獎賞每星期發送！預定時間同朋友一齊互相挑戰升級，考驗大家的速度感，鍛鍊觸覺，挑戰反應及協調

「鐵仔層層疊」 「鐵仔層層疊」 「捉鐵仔」 「捉鐵仔」 「漢堡大挑戰」 「漢堡大挑戰」

鬥快集齊限量版遊戲徽章

每星期以最少時間晉級至最高等級的首2,000名玩家，可以贏得專屬遊戲徽章一個及額外每人2,500 MTR分。得分越多，優惠獎賞越多！立即挑戰你的朋友，鬥快儲齊3個期間限定的遊戲徽章，壯大你成為MTR Mobile遊戲霸主的版圖！

每星期以最少時間晉級至最高等級的首2,000名玩家，可以贏得專屬遊戲徽章一個及額外每人2,500 MTR分。

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賺取最高29,920 MTR分獎賞全攻略

於遊戲推廣期間，玩家可緊貼以下攻略，輕鬆贏取MTR分：

可於推廣期內，玩盡MTR Mobile「拍拍機」遊戲系列，賺取最高29,920 MTR分獎賞。 MTR分獎賞攻略
掃描此QR Code，或登入MTR Mobile「優惠」版面，日日邊玩「拍拍機」邊挑戰自己登上更高等級，贏走豐富獎賞同限量版遊戲徽章。

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