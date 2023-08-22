賺取MTR分│MTR Mobile「拍拍機」強勢回歸 額外推出兩款全新遊戲 賺取超過29,000 MTR分獎賞/專屬遊戲徽章

MTR Mobile 去年推出的「拍拍機」遊戲深受歡迎，今個夏天，最為人熟識的「鐵仔層層疊」再度重磅回歸，並加入兩款全新遊戲「捉鐵仔」及「漢堡大挑戰」，總共三款遊戲讓大家挑戰自己的反應及協調力，同時邊玩邊賺取豐富獎賞。

賺取獎賞兌換港鐵車程優惠及豐富獎賞

由2023年8月14日起至10月29日(晚上11時30分)，每星期MTR Mobile會推出一款的指定遊戲，你只需每日於限定時間內完成遊戲任務，並不斷挑戰自己成功升級，將有機會爭奪限定遊戲徽章及高達29,920 MTR分，快人一步兌換成港鐵車程優惠及其他豐富獎賞。