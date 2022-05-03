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2022-05-03 18:49:22

購物優惠｜一田購物優惠日eShop網上率先買 1折起掃筍貨

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購物優惠｜一田購物優惠日eShop網上率先買 1折起掃筍貨

購物優惠｜一田購物優惠日eShop網上率先買 1折起掃筍貨

半年一度的一田購物優惠日將於525日開始，百貨類貨品優惠至531日，超市優惠連開兩周至67日。而一田購物優惠日eShop網上率先買更搶閘由今日起至522日登場，網上連減20日，帶來4大必搶主題，包括1折起掃破抵價廚具、$99起熱搶美妝護膚組合、半價起買盡涼夏家電及半價起買美食現金券。網上優惠日期間，YATA-Fans會員每張訂單消費滿$1,500或以上更可獲$50電子優惠券，推廣期內最多可獲6張，多買多送，連同指定信用卡優惠，輕鬆以破抵價買齊心水貨品。

連續4日推出4大主題筍貨

3/51折起掃破抵價廚具

多款名牌廚具破抵價1折起！德國Fissler Elite系列15cm 中式斬骨刀1折僅售$88，一刀解決砍硬骨、切片、剁肉、切碎蔬菜等日常煮食所需；德國Fissler哥本哈根系列18cm單柄湯鍋+24cm雙耳湯鍋套裝亦勁減$2,672，售$388

4/5$99起熱搶美妝護膚組合

炎夏戴住口罩都要做足防曬護膚，一田特別搜羅逾60款低至24折美白防曬彩妝護膚套裝，戴口罩的年代就要靠『眼』決勝負，Borghese 強效礦物眼部滋養劑套裝24折只需$99；要抵禦強烈紫外線必搶$430SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬套裝、4折售$660SHISEIDO WHITE LUCENT 全效亮白控斑妝前底霜組合；30件的Belif女王保濕精華套裝亦只售$680

 

BELIF 女王保濕精華套裝 標準價/建議零售價：$1,703 特價： $680 (4折) SHISEIDO WHITE LUCENT 全效亮白控斑妝前底霜組合 標準價/建議零售價：$1,660 特價：$660 (4折) SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬套裝 標準價/建議零售價：$830 特價：$430 (52折) SOFINA IP 調肌精華套裝 標準價/建議零售價：$920 特價：$320 (35折)

5/5｜半價起買盡涼夏家電

3款家電以半價起發售，TCL 4K QLED ANDROID TV57折售$3,980ZANUSSI 窗口式冷氣機更以半價$1,980發售，更具備獨立抽濕功能，一機取代冷氣、抽濕機，慳盡荷包與空間。都市人生活忙碌，享受咖啡正是生活中的小確幸，78折以$1,080即可將NESPRESSO PIXIE咖啡機帶回家。

TCL 4K QLED ANDROID TV 標準價/建議零售價：$6,980 特價：$3,980 (57折) (限售10部) DYSON V8™ Fluffy無線吸塵機 標準價/建議零售價：$4,480 特價：$2,999 (67折) (限售10部) RASONIC 蒸氣焗爐 標準價/建議零售價：$3,180 特價：$1,780 (56折) (限售10部) NESPRESSO PIXIE咖啡機 標準價/建議零售價：$1,388 特價：$1,088 (78折) (各限售10部) NESPRESSO PIXIE咖啡機 標準價/建議零售價：$1,388 特價：$1,088 (78折) (各限售10部) PACIFIC 易拆式抽油煙機 (型號: PR-9988-S70) 標準價/建議零售價：$3,980 特價：$2,278 (57折) (限售10部) 【6/5限定】 ZANUSSI 窗口式冷氣機 (遙控) (獨立抽濕) 標準價/建議零售價：$3,980 特價：$1,980 (50折) (限售10部)

6/5｜半價起買美食現金券

向來大受歡迎的美食現金券今次繼續半價起就可買到，精選天仁茗茶、UCC Coffee ShopDONQ5大美食專櫃，Foodie們萬勿錯過。

澳洲急凍翡翠鮑 (500克) (只限自取) 原價：$268 特價：$188 (7折) 紐西蘭急凍有機刺身級半殼蠔 (只限自取) 原價：$158 特價：$109(69折)

40Character床品、旅行喼、服飾19折起 罐頭豬Lulu系列大曬冷

減價產品召集超過40大超人氣Character，包括Hello KittySnoopy、蠟筆小新、多啦A夢、小丸子等經典系列；角落小伙伴、天竺鼠車車等療癒系列，加上觸發少女心的Kakao FriendsToy StoryP助與兔兔等卡通人物，囊括床品、旅行喼、家居服和精品等類別，以低至19折起筍價發售。當中注目登場要數罐頭豬Lulu，一系列產品大曬冷有齊床品套裝、家居服、保溫購物袋、旅行喼、手拉車、冰巾、雨傘等。

罐頭豬LuLu純棉印花智慧被袋套裝連攬枕 (單人至加大) 原價：$1,817 特價：$499 (27折) (5月3日起限售) 罐頭豬LuLu粉紅速乾毛巾斗蓬(S-XL) 【一田獨家】 原價：$368 特價：$169 (46折) (5月6日起限售) 罐頭豬LuLu輕便戶外套裝 (彩旗+餐墊+帳篷) 原價：$1,240 特價：$399 (32折) (5月4日起限售) 罐頭豬LuLu四輪拉桿喼(20"/24") 原價：$2,170 特價：$599 (28折) 罐頭豬LuLu輕便戶外套裝 (彩旗+餐墊+帳篷) 原價：$1,240 特價：$399 (32折) (5月4日起限售) 罐頭豬LuLu輕便戶外套裝 (彩旗+餐墊+帳篷) 原價：$1,240 特價：$399 (32折) (5月4日起限售) 罐頭豬LuLu特大保温購物袋 原價：$179 特價：$69 (39折) 罐頭豬LuLu超輕晴雨傘 (西瓜豬)【一田獨家】 原價：$290 特價：$119 (41折) (5月4日起限售) 海賊王1300針天絲綿被袋套裝 (單人至特大) 原價：$1,060-$1,220 特價：$369-$529 (35折) 天竺鼠車車全棉床品套裝 (單人至加大) 原價：$1,580 特價：$299 (19折) 多啦A夢高針全棉活性印花床品套裝 (單人至加大) 原價：$1,850 特價：$399 (22折)

3折平買貴食優質食材 搶新登場海鮮靚肉

「一田購物優惠日」超市急凍/冷凍食品向來非常搶手，適逢跨家庭聚會限制放寬，一於平買貴食優質食材，包括新登場美國急凍安格斯平鐵牛扒、澳洲急凍翡翠鮑、法國急凍田螺(XL)、加拿大急凍珊瑚蚌及阿拉斯加急凍野生牡丹蝦(L)等，同時更有多款新登場零食及好酒，正好趕及同慶父親節。

指定信用卡即時現金折扣高達5%

一田信用卡或滙豐信用卡，單一訂單簽賬每滿$1,000，可獲$50即時折扣，每張訂單最多可獲$100折扣。想慳更多，購物前下載YATA-Fans手機App，並於下單前連結一田eShop帳戶，網購每滿$11分，更有限定星期三3倍積分優惠。網上優惠日期間，每張訂單消費滿$1,500或以上更可獲$50電子優惠券乙張，推廣期內最多可獲6張。

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