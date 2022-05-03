購物優惠｜一田購物優惠日eShop網上率先買 1折起掃筍貨

半年一度的一田購物優惠日將於5月25日開始，百貨類貨品優惠至5月31日，超市優惠連開兩周至6月7日。而一田購物優惠日eShop網上率先買更搶閘由今日起至5月22日登場，網上連減20日，帶來4大必搶主題，包括1折起掃破抵價廚具、$99起熱搶美妝護膚組合、半價起買盡涼夏家電及半價起買美食現金券。網上優惠日期間，YATA-Fans會員每張訂單消費滿$1,500或以上更可獲$50電子優惠券，推廣期內最多可獲6張，多買多送，連同指定信用卡優惠，輕鬆以破抵價買齊心水貨品。

連續4日推出4大主題筍貨 3/5｜1折起掃破抵價廚具 多款名牌廚具破抵價1折起！德國Fissler Elite系列15cm 中式斬骨刀1折僅售$88，一刀解決砍硬骨、切片、剁肉、切碎蔬菜等日常煮食所需；德國Fissler哥本哈根系列18cm單柄湯鍋+24cm雙耳湯鍋套裝亦勁減$2,672，售$388。 4/5｜$99起熱搶美妝護膚組合 炎夏戴住口罩都要做足防曬護膚，一田特別搜羅逾60款低至24折美白防曬彩妝護膚套裝，戴口罩的年代就要靠『眼』決勝負，Borghese 強效礦物眼部滋養劑套裝24折只需$99；要抵禦強烈紫外線必搶$430的SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬套裝、4折售$660的SHISEIDO WHITE LUCENT 全效亮白控斑妝前底霜組合；30件的Belif女王保濕精華套裝亦只售$680。

5/5｜半價起買盡涼夏家電 3款家電以半價起發售，TCL 4K QLED ANDROID TV57折售$3,980；ZANUSSI 窗口式冷氣機更以半價$1,980發售，更具備獨立抽濕功能，一機取代冷氣、抽濕機，慳盡荷包與空間。都市人生活忙碌，享受咖啡正是生活中的小確幸，78折以$1,080即可將NESPRESSO PIXIE咖啡機帶回家。

6/5｜半價起買美食現金券 向來大受歡迎的美食現金券今次繼續半價起就可買到，精選天仁茗茶、UCC Coffee Shop、DONQ等5大美食專櫃，Foodie們萬勿錯過。

逾 40 款 Character 床品、旅行喼、服飾 19 折起 罐頭豬 Lulu 系列大曬冷 減價產品召集超過40大超人氣Character，包括Hello Kitty、Snoopy、蠟筆小新、多啦A夢、小丸子等經典系列；角落小伙伴、天竺鼠車車等療癒系列，加上觸發少女心的Kakao Friends、Toy Story、P助與兔兔等卡通人物，囊括床品、旅行喼、家居服和精品等類別，以低至19折起筍價發售。當中注目登場要數罐頭豬Lulu，一系列產品大曬冷有齊床品套裝、家居服、保溫購物袋、旅行喼、手拉車、冰巾、雨傘等。

3 折平買貴食優質食材 搶新登場海鮮靚肉 「一田購物優惠日」超市急凍/冷凍食品向來非常搶手，適逢跨家庭聚會限制放寬，一於平買貴食優質食材，包括新登場美國急凍安格斯平鐵牛扒、澳洲急凍翡翠鮑、法國急凍田螺(XL)、加拿大急凍珊瑚蚌及阿拉斯加急凍野生牡丹蝦(L)等，同時更有多款新登場零食及好酒，正好趕及同慶父親節。