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2022-05-11 13:51:42

購物優惠｜小米之家葵芳店13號開幕 一連3日限時優惠 消費額最高客人可獲掃拖機械人

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購物優惠｜小米之家葵芳店13號開幕 一連3日限時優惠 消費額最高客人可獲掃拖機械人

購物優惠｜小米之家葵芳店13號開幕 一連3日限時優惠 消費額最高客人可獲掃拖機械人

小米之家將於513日（星期五）進駐葵芳區，在新都會廣場設立專賣店，並於開幕首三天推出多個限時開幕購物禮遇，包括總消費金額最高的顧客，可獲小米掃拖機械人2

小米之家新都會廣場專賣店店舖佔地約865呎，店內提供過百款小米產品，包括最新的Xiaomi 12系列、Redmi Note 11系列、Xiaomi Buds 3/3T ProXiaomi Watch S1/S1 Active等。為慶祝新都會廣場專賣店開幕，顧客於513日至15日期間，凡於舖內消費單筆訂單（不含手機及平板）滿$1,000，即減$100。除此以外小米香港於開幕首三天更推出一系列開幕及限時購物禮遇。

小米之家 (圖片來源：小米)

小米之家 (圖片來源：小米)

開幕首日獨家賀禮

150名蒞臨小米之家新都會廣場專賣店之顧客，凡於513日消費滿$300即可換領以下禮品：

三選一：

小米手環6（價值：$299

小米電動打氣機 1S 黑色（價值：$289 

米家負離子風筒H300（價值：$199

開幕首日獨家賀禮

開幕首日獨家賀禮

開幕限時購物禮遇

於開幕當天（513日）的三段指定時段內，總消費金額最高的首3位顧客，即獲贈以下生產鏈產品：

第一名：小米掃拖機械人2（價值：$1,899

第二名：米家手持無線吸塵器1C（價值：$1,299

第三名：小米盒子S（價值：$569

514日，凡於舖內消費滿$800（不含手機），即獲贈小米手錶 超值版乙個3（價值：$429）。

515日，凡於舖內購買Redmi手錶2 Lite，即獲贈Redmi手錶2 Lite錶帶乙個（價值：$29）。

開幕限時購物禮遇

開幕限時購物禮遇

小米之家新都會廣場專賣店

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4494-496號舖

營業時間：11:00-21:00

電話：3709 2163

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