購物優惠｜小米之家葵芳店13號開幕 一連3日限時優惠 消費額最高客人可獲掃拖機械人

小米之家將於5月13日（星期五）進駐葵芳區，在新都會廣場設立專賣店，並於開幕首三天推出多個限時開幕購物禮遇，包括總消費金額最高的顧客，可獲小米掃拖機械人2。
小米之家新都會廣場專賣店店舖佔地約865呎，店內提供過百款小米產品，包括最新的Xiaomi 12系列、Redmi Note 11系列、Xiaomi Buds 3/3T Pro及Xiaomi Watch S1/S1 Active等。為慶祝新都會廣場專賣店開幕，顧客於5月13日至15日期間，凡於舖內消費單筆訂單（不含手機及平板）滿$1,000，即減$100。除此以外小米香港於開幕首三天更推出一系列開幕及限時購物禮遇。
開幕首日獨家賀禮
首150名蒞臨小米之家新都會廣場專賣店之顧客，凡於5月13日消費滿$300即可換領以下禮品：
三選一：
小米手環6（價值：$299）
小米電動打氣機 1S 黑色（價值：$289）
米家負離子風筒H300（價值：$199）
開幕限時購物禮遇
於開幕當天（5月13日）的三段指定時段內，總消費金額最高的首3位顧客，即獲贈以下生產鏈產品：
第一名：小米掃拖機械人2（價值：$1,899）
第二名：米家手持無線吸塵器1C（價值：$1,299）
第三名：小米盒子S（價值：$569）
於5月14日，凡於舖內消費滿$800（不含手機），即獲贈小米手錶 超值版乙個3（價值：$429）。
於5月15日，凡於舖內購買Redmi手錶2 Lite，即獲贈Redmi手錶2 Lite錶帶乙個（價值：$29）。
小米之家新都會廣場專賣店
地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓494-496號舖
營業時間：11:00-21:00
電話：3709 2163