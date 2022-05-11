購物優惠｜小米之家葵芳店13號開幕 一連3日限時優惠 消費額最高客人可獲掃拖機械人

小米之家將於5月13日（星期五）進駐葵芳區，在新都會廣場設立專賣店，並於開幕首三天推出多個限時開幕購物禮遇，包括總消費金額最高的顧客，可獲小米掃拖機械人2。

小米之家新都會廣場專賣店店舖佔地約865呎，店內提供過百款小米產品，包括最新的Xiaomi 12系列、Redmi Note 11系列、Xiaomi Buds 3/3T Pro及Xiaomi Watch S1/S1 Active等。為慶祝新都會廣場專賣店開幕，顧客於5月13日至15日期間，凡於舖內消費單筆訂單（不含手機及平板）滿$1,000，即減$100。除此以外小米香港於開幕首三天更推出一系列開幕及限時購物禮遇。