購物優惠｜惠康「笑印」活動 康寧鍋7款王牌產品 低至23折或免費換購

為迎接中秋佳節，惠康超級市場將與美國品牌康寧鍋，將於即日起至11月24日期間，舉行全新一輪「笑印」活動。顧客凡購物每滿$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量的笑印或yuu會員積分即可免費獨家換領，或換購限量小家電及餐具。 是次活動換購的康寧鍋7款產品，包括兩款鍋身於法國製造的雙耳鍋（3.25及2公升）、章魚燒機、三文治窩夫機、10.5吋及7.5吋圓碟套裝、8.5吋圓碟兩件裝及湯碗兩件裝。其中兩款3.25公升及2公升的雙耳鍋更是限量推出，記得要趁早儲夠笑印或yuu積分換領/購。

康寧鍋以超耐用的Pyroceram材質打造而成，雙耳鍋不但傳熱快，同時耐高溫和抗污漬耐用易清潔，雙耳手柄加上透明玻璃蓋極為方便，設計時尚大方，烹煮後原煲上枱亦很得體，而且適用於微波爐、焗爐、雪櫃及洗碗機，絕對是一煲多用之選。此外，康寧鍋全新推出的章魚燒機及三文治窩夫機簡單易用，無論是製作早餐、下午茶或宵夜都十分方便。 「笑印」換購康寧鍋 7 款產品： 3.25 公升雙耳鍋及 2 公升雙耳鍋 兩款不同容量的雙耳鍋，其經典的方形和圓形鍋身於法國製造，體積小但容量大，採用耐用的Pyroceram，能均勻地快速加熱食物，而雙耳手柄加上透明玻璃蓋極為方便，烹飪後可原煲上枱，同時適用於微波爐、焗爐、雪櫃及洗碗機，原煲儲存和翻熱亦可。Pyroceram材質不易碎裂之餘更有效抗污漬，同時不吸收食物氣味。鍋身具10年保養、玻璃蓋具2年保養。

「笑印」換購康寧鍋 7 款產品： 章魚燒機 章魚燒機將有趣的日式街頭美食帶到家中，八個圓形模具除了製作章魚燒外，更可花心思炮製多款鹹或甜味小食。一鍵開關操作極為簡單，設有過熱保護，鋁質章魚燒鍋堅固耐用，其不粘塗層更易於使用和清潔，只需以非磨損性清潔海綿和餐具洗滌劑便可輕鬆清潔。具1年保養。

章魚燒機 ．60,000 yuu會員積分免費換領 ．30個笑印加$180或3,000 yuu會員積分加$230 (標準價$400)

「笑印」換購康寧鍋 7 款產品： 三文治窩夫機 這款三文治窩夫機隨機附有兩組易於拆卸的模板，能製作三文治、窩夫餅及法式吐司等，更設有0至30分鐘計時器以及中或高溫兩個選擇，隨心更改烹飪方式。配備高效加熱系統更可快速預熱，雙盤設計則能均勻地加熱食物，做到外酥內嫩的完美口感。優質不粘塗層更易於清潔，使用後只需以柔軟的濕布擦拭板面即可。機器同時設有過熱安全保護、防滑矽膠機底以及開機鎖扣，為你提供貼心三重安全保障。具1年保養。

三文治窩夫機 30個笑印加$320或3,000 yuu會員積分加$370 (標準價$650)