購物優惠︱新地商場推禮品卡 恒生信用卡購買享$660限時折扣

新鴻基地產（新地）推出全新「新地商場禮品卡」，涵蓋新地旗下24家商場逾1,900間商舖，為持卡人提供靈活又便捷的送禮方案。

恒生信用卡購買 享高達 $660 折扣優惠

為慶祝禮品卡正式推出，新地聯乘恒生信用卡呈獻限時折扣優惠。由即日起至8月31日，憑合資格恒生信用卡於指定新地商場購買新地商場禮品卡，即享高達$660折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。The Point會員憑新地商場禮品卡的合資格消費交易，即可賺取The Point積分及/或參與商場內的推廣活動，盡享連串精彩獎賞。

恒生信用卡折扣優惠：

優惠期：2022年8月1日至31日（或額滿即止）

憑合資格恒生信用卡於指定新地商場的禮品卡銷售專櫃購買新地商場禮品卡，即享高達$660折扣優惠。