購物優惠︱新地商場推禮品卡 恒生信用卡購買享$660限時折扣

新鴻基地產（新地）推出全新「新地商場禮品卡」，涵蓋新地旗下24家商場逾1,900間商舖，為持卡人提供靈活又便捷的送禮方案。
禮品卡備有5個預設面值，包括$200(僅供企業訂購及推廣之用)、$500、$1,000、$5,000及$8,000），卡片設計分別採用粉紅摩根石、紅碧璽、黃托帕石、棗紅石榴石及祖母綠5種絢麗寶石作為底色，配以緞帶蝴蝶結圖案，時尚又得體。禮品卡現於8家指定新地商場公開發售，包括觀塘APM、將軍澳東港城、北角匯、上水廣場、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門V City、元朗形點。機構/企業則可透過電郵 ([email protected]) 或電話(3766 6710)直接向新地訂購，為員工或客戶送上最佳禮物。
恒生信用卡購買 享高達$660折扣優惠
為慶祝禮品卡正式推出，新地聯乘恒生信用卡呈獻限時折扣優惠。由即日起至8月31日，憑合資格恒生信用卡於指定新地商場購買新地商場禮品卡，即享高達$660折扣優惠，優惠名額有限，額滿即止。The Point會員憑新地商場禮品卡的合資格消費交易，即可賺取The Point積分及/或參與商場內的推廣活動，盡享連串精彩獎賞。
恒生信用卡折扣優惠：
優惠期：2022年8月1日至31日（或額滿即止）
憑合資格恒生信用卡於指定新地商場的禮品卡銷售專櫃購買新地商場禮品卡，即享高達$660折扣優惠。
|優惠
|購買新地商場禮品卡之金額
|合資格恒生信用卡專享優惠價
|1
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$1,000 x 2張
(總值$2,000)
|$1,940 (即減$60)
|2
|$5,000 x 1張
|$4,800 (即減$200)
|3
|$8,000 x 1張
|$7,600 (即減$400)