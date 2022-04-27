購物優惠｜本地口罩品牌異度空間首度進駐銅鑼灣 KF94口罩特價$3.3/個

香港口罩品牌「異度空間工作室」主打本地製造口罩，去年於旺角山東街開設首間實體店大受歡迎，為方便港島區客戶，「異度空間工作室」近日正式進駐銅鑼灣，旺角MOKO分店較早前亦已開業。為答謝粉絲支持，「異度空間工作室」特意推出「異粉」制度，現凡於實體店買滿$200(於MOKO店只需買滿$100)，即可成為「異粉」，憑實體會員卡於全港門市專享9折優惠，部分貨品更有異粉價，粉絲們萬勿錯過。 位於銅鑼灣羅素街的新店是「異度空間工作室」港島區首間分店，佔地約400呎，門前掛上大型LED屏幕，以搶眼方式展示品牌大熱款式，店內具備最齊全及最新款口罩。

早前「異度空間工作室」正式成為全港第二間獲得香港製造KF94口罩認證的公司，並推出第三代量產型自家品牌口罩。此立體口罩系列以「Dynamic」命名，用上天藍色的耳繩及白色面布。「Dynamic」符合KF94及ASTM Level 3規格，除了保持一貫透氣度及保護外，價錢更加貼地親民，現正以異粉專屬價$118發售。為祝賀銅鑼灣新店開張，「異度空間工作室」更會於即日起至5月2日期間，以「體驗價」$99(此價錢每人限購一盒) 發售！ 另外，為慶祝一眾粉絲期待已久的新版《蝙蝠俠》電影即將上映，異度亦推出全新系列《Batman》收藏級禮盒裝口罩，採用著名漫畫家Jim Lee的名作為口罩設計，讓DC迷以永不言敗的精神面對逆境。

異度空間銅鑼灣店必買｜ $99 優質舒適 KF94 口罩 以KF94規格生產的自家王牌口罩已推出第三代「Dynamic」，未來會不斷微調口罩「配方」，根據客戶意見，就面布、耳繩等等細節稍作調整。現於店舖購物滿$200即可成為「異粉」，並以異粉專屬抵價$118購買，是夏天運動透氣必備！ ．顏色：白色口罩、獨家寶藍色耳繩 ．規格：KF94、ASTM Level 3 ．尺寸：20.8cm x 8.1cm ．ESPP順滑親膚內層，呵護肌膚 ．口罩擁有高防禦規格，亦能保持超高透氣度（4.0以下） ．BFE、PFE、VFE > 99% ．在95L/min流速下，0.3μm鹽性顆粒過濾率高達99%；油性顆粒過濾率亦達95%以上 異度空間皇牌口罩「Dynamic」（30片，獨立包裝） 原價：每盒$148；異粉專享價：$118 銅鑼灣體驗價：$99（即日至5月3日、每人限購一盒）

異度空間銅鑼灣店必買｜ DC 首席畫師 Jim Lee 《 Batman 》口罩系列 DC漫畫中的蝙蝠俠在1939年登場，至今已經有超過83年歷史，是全球最經典的漫畫英雄角色之一。是次系列全套一共10款，集合了DC漫畫首席畫師Jim Lee多年來所繪製的封面而成，更特設Box set套裝，蝙蝠俠Fans必搶。 ．規格：ASTM Level 3、EN14683 Type IIR ．尺寸: 17.5cm x 9.5cm ± 3mm ．用上ESPP順滑親水性內層，有效為口罩維持合適的濕度，避免過度乾燥同時排放過多的水氣，達到呵護肌膚的效果 ．口罩擁有高防禦規格之餘，亦能保持超高透氣度（4.0以下） ．細菌過濾效率BFE、顆粒過濾效率 PFE及病毒過濾效率 VFE ≥ 99%