購物優惠｜海港城全新優惠券及快閃優惠 消費$1,500送$250

海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，由即日起至7月17日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每$1,500即可獲「$100購物優惠券」、「$100美食優惠券」及「$50美食優惠券」各1張；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張。逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。
詳情及條款：www.harbourcity.com.hk/tc/happening/rewarding-every-day/
「TODAY BEST OFFER」每日快閃優惠 送《咒術迴戰》換票券
另外，海港城「TODAY BEST OFFER」每日推出不同品牌快閃優惠，每個優惠限時1天，優惠涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。5月19日於Facesss單一消費滿$1,380，可換領雙色萬用收納袋1個及《劇場版 咒術迴戰 0》換票券2張。ACCA KAPPA、Chloé Atelier des Fleurs、Godiva Chocolatier、KÉRASTASE、Max Mara等品牌亦會於本星期推出不同Best Offers。