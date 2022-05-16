熱門搜尋:
MIRROR演唱會 加息 C觀點 荃灣豬肉佬 姜濤 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 周顯
返回
生活
2022-05-16 20:30:00

購物優惠｜海港城全新優惠券及快閃優惠 消費$1,500送$250

分享：
購物優惠｜海港城全新優惠券及快閃優惠 消費$1,500送$250

購物優惠｜海港城全新優惠券及快閃優惠 消費$1,500送$250

海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，由即日起至717日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每$1,500即可獲「$100購物優惠券」、「$100美食優惠券」及「$50美食優惠券」各1張；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張。逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。

詳情及條款：www.harbourcity.com.hk/tc/happening/rewarding-every-day/

TODAY BEST OFFER」每日快閃優惠 送《咒術迴戰》換票券

另外，海港城「TODAY BEST OFFER」每日推出不同品牌快閃優惠，每個優惠限時1天，優惠涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。519日於Facesss單一消費滿$1,380，可換領雙色萬用收納袋1個及《劇場版 咒術迴戰 0》換票券2張。ACCA KAPPAChloé Atelier des FleursGodiva ChocolatierKÉRASTASEMax Mara等品牌亦會於本星期推出不同Best Offers

優惠詳情：www.harbourcity.com.hk/tc/happening/today-best-offer/

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受