購物優惠｜海港城全新優惠券及快閃優惠 消費$1,500送$250

海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，由即日起至7月17日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每$1,500即可獲「$100購物優惠券」、「$100美食優惠券」及「$50美食優惠券」各1張；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500購物優惠券」1張。逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多賺取$15,000優惠券。優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。

詳情及條款：www.harbourcity.com.hk/tc/happening/rewarding-every-day/