購物優惠｜買bonaqua滿$20 加購hellolulu環保袋/扭蛋機活動

bonaqua致力推動可持續發展，品牌最近與惠康及7-Eleven共同推動「Choose Less. Choose bonaqua」環保概念，在推廣期內於指定惠康及全線7-Eleven，買bonaqua滿$20，即可加購hellolulu OLE / REIKI環保袋，啟發更多消費者實踐環保生活模式。

bonaqua積極改進包裝，從2020年起，本地生產的bonaqua礦物質(兩公升或以下)全面使用100% rPET再生膠樽；去年推出全球首個無招紙樽裝礦物質水；並於今年憑100%再生塑料製造的輕量再造樽，達到整體碳排放量平均比其他同類品牌少29%。只要消費者選擇bonaqua無招紙礦物質水，便可減少300萬張招紙。

為配合「Choose Less. Choose bonaqua」推廣活動，由即日至8月10日，於指定10間惠康買任何bonaqua礦物質水產品滿$20，即場以$48加購「Hellolulu OLE環保購物袋」一個；由即日至8月31日，買bonaqua礦物質水產品滿$20，上載電子收據至COKE+，登記領取「hellolulu REIKI 環保水壺袋（奶油藍） $68換購券」，即可到指定換領中心以$68加購水壺袋一個。