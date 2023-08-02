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2023-08-02 19:15:00

購物優惠｜買bonaqua滿$20 加購hellolulu環保袋/扭蛋機活動

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購物優惠｜買bonaqua滿$20 加購hellolulu環保袋/扭蛋機活動

購物優惠｜買bonaqua滿$20 加購hellolulu環保袋/扭蛋機活動

bonaqua致力推動可持續發展，品牌最近與惠康及7-Eleven共同推動「Choose Less. Choose bonaqua」環保概念，在推廣期內於指定惠康及全線7-Eleven，買bonaqua滿$20，即可加購hellolulu OLE / REIKI環保袋，啟發更多消費者實踐環保生活模式。

bonaqua積極改進包裝，從2020年起，本地生產的bonaqua礦物質(兩公升或以下)全面使用100% rPET再生膠樽；去年推出全球首個無招紙樽裝礦物質水；並於今年憑100%再生塑料製造的輕量再造樽，達到整體碳排放量平均比其他同類品牌少29%。只要消費者選擇bonaqua無招紙礦物質水，便可減少300萬張招紙。

為配合「Choose Less. Choose bonaqua」推廣活動，由即日至810日，於指定10間惠康買任何bonaqua礦物質水產品滿$20，即場以$48加購「Hellolulu OLE環保購物袋」一個；由即日至831日，買bonaqua礦物質水產品滿$20，上載電子收據至COKE+，登記領取「hellolulu REIKI 環保水壺袋（奶油藍） $68換購券」，即可到指定換領中心以$68加購水壺袋一個。

為加強「Choose Less. Choose bonaqua」環保訊息，bonaqua首次邀請台灣清新藝人桂綸鎂擔任品牌大使。

為加強「Choose Less. Choose bonaqua」環保訊息，bonaqua首次邀請台灣清新藝人桂綸鎂擔任品牌大使。

指定10間惠康超級市場

指定10間惠康超級市場

另外，bonaqua於奧海城Market Place有期間限定扭蛋機活動，由即日至810日，凡購買任何bonaqua礦物質水產品滿$20，即可獲得一次扭蛋機會，扭出豐富獎品，包括hellolulu OLE環保購物袋、BYOB水樽、或指定bonaqua礦物質水等。

奧海城Market Place期間限定扭蛋機活動

推廣期：即日至810

時間：星期一至五 下午3:00-7:00 星期六、日 下午1:006:00

地點：奧海城2Market Place （旺角海庭道18號奧海城第二期地下G1-G10

奧海城Market Place期間限定扭蛋機活動 奧海城Market Place期間限定扭蛋機活動
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