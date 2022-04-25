購物優惠｜領展「無菌生活安心賞」消費換抑菌家電

活動將於明天(26日)起舉行，顧客只需登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式，於14個指定商場或街市以電子貨幣消費每滿$50，即可以換取電子印花1個，每張發票最多可獲20個電子印花。儲滿170個電子印花，即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機；儲滿450個電子印花，即可換領Panasonic nanoe®納米離子空氣清新機。禮品總數量1,500件，先到先得，換完即止。



指定商場或街市包括：

九龍區：啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心

新界區：長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway 及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市