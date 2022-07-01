購物優惠｜BROADWAY盛夏連環賞 率先換領adidas全新系列運動裝備及世界盃限定精品

暑假就到，想與朋友家人在家睇電視或出街影靚相，又想開學換新電腦？百老滙即日起至11月30日，推出「生活之最！BROADWAY．新人類！」優惠，凡購買指定型號的電子產品，即可免費換領adidas全新系列運動用品或Sugarfina糖果。百老滙會員亦可於推廣期內憑積分到門市或以百老滙手機APP換領禮品。禮品數量有限，送完即止。
免費換領3大adidas全新系列運動用品
adidas最新上市的「Athleisure」系列專門為跑步、健身和瑜伽人士而設，具備多款時尚舒適的運動裝備，包括運動衫褲、背囊、帽類、水樽及足球等，時尚運動達人不要錯過！此外，最新推出的「Brand Love Pack」系列和「HOT ITEM」系列。「Brand Love Pack」系列包括背囊、斜背包及漁夫帽等，所有產品均印上多色不規則的logo拼成的圖案，時尚與實用兼備；而「HOT ITEM」產品具備不同運動用具，如籃球、足球、便攜式充氣泵及其他熱門袋款，總有一款適合大家所需。
首度聯乘送出Sugarfina糖果
人氣糖果店Sugarfina一向備受世界各地明星熱捧，今年百老滙首度與Sugarfina合作，只要購買指定型號的電子產品，即可獲夢幻Sugarfina糖果禮盒。Sugarfina出產的糖果皆由一流工匠製作，禮盒以經典的清新優雅藍為主色調，大部分軟糖不含脂肪、人工色素和基因改造，更有適合素食者享用的「Vegan系列」。特別推介「香檳小熊酒香系列糖果」，帶有香檳的乾爽餘韻，散發著陳年佳釀的芬馥香氣，而且不含酒精，適合大人及小朋友食用。
同場加映：adidas 「2022年世界盃」主題系列
推出盲人凸字Tee
全球矚目的「2022年世界盃」（FIFA World Cup Qatar 2022）將於今年11月舉行，為令球迷能更投入觀賞賽事，顧客只要於10月14日至11月30日期間到百老滙購買指定產品，即可獲贈adidas世界盃主題Tee、球衣或足球。當中最別出心裁必定是多款印有相應國家隊名的盲人凸字的主題T-shirt，讓視障人士穿上後也能感受到世界盃的狂熱氣氛，為愛隊加油。