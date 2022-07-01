購物優惠｜BROADWAY盛夏連環賞 率先換領adidas全新系列運動裝備及世界盃限定精品

「Athleisure」系列一共設有三個組合，分別為Running、HIIT和Yoga系列，分別為跑步、健身和做瑜伽的人士而設。

暑假就到，想與朋友家人在家睇電視或出街影靚相，又想開學換新電腦？百老滙即日起至11月30日，推出「生活之最！BROADWAY．新人類！」優惠，凡購買指定型號的電子產品，即可免費換領adidas全新系列運動用品或Sugarfina糖果。百老滙會員亦可於推廣期內憑積分到門市或以百老滙手機APP換領禮品。禮品數量有限，送完即止。

免費換領 3 大 adidas 全新系列運動用品

adidas最新上市的「Athleisure」系列專門為跑步、健身和瑜伽人士而設，具備多款時尚舒適的運動裝備，包括運動衫褲、背囊、帽類、水樽及足球等，時尚運動達人不要錯過！此外，最新推出的「Brand Love Pack」系列和「HOT ITEM」系列。「Brand Love Pack」系列包括背囊、斜背包及漁夫帽等，所有產品均印上多色不規則的logo拼成的圖案，時尚與實用兼備；而「HOT ITEM」產品具備不同運動用具，如籃球、足球、便攜式充氣泵及其他熱門袋款，總有一款適合大家所需。