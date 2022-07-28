購物優惠｜Facesss夏日多重賞 美妝產品低至4折 仲有買1送1

匯聚護膚、化妝及生活時尚品牌的Facesss，由即日至8月28日，帶來「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動，與本地著名插畫家Yiffy Gu合作，以大膽色調設計出限量Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯及輕巧晴雨兩用便攜傘，同時集合逾60個美容品牌，於海運大廈、時代廣場、金鐘廊Facesss連同Lab Concept，推出低至4折的獨家購物禮遇，更於周末推出買一送一優惠，一眾貪靚女生不要錯過！
夏日賞1：獨家購物禮遇低至4折
夏日賞2：周末買一送一優惠 (海運大廈及時代廣場Facesss分店限定)
夏日賞3：beYOUty Club會員尊享夏日賞
．推廣期內，Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2倍beYOUty印章
．儲滿15個beYOUty印章，可換領Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯一隻或輕巧晴雨兩用便攜傘一把
夏日賞4：生活休閒之選(金鐘廊Lab Concept限定)
夏日賞5：金鐘廊Lab Concept限定$50購物禮券
8月起，於金鐘廊指定參與商戶即日消費滿$1,000(最多可累積3張單據)，即送$50購物禮券。
「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動
推廣日期：即日至8月28日
參與分店：海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss 及 Lab Concept