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2022-07-28 12:30:00

購物優惠｜Facesss夏日多重賞 美妝產品低至4折 仲有買1送1

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購物優惠｜Facesss夏日多重賞 美妝產品低至4折 仲有買1送1

購物優惠｜Facesss夏日多重賞 美妝產品低至4折 仲有買1送1

匯聚護膚、化妝及生活時尚品牌的Facesss，由即日至828日，帶來「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動，與本地著名插畫家Yiffy Gu合作，以大膽色調設計出限量Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯及輕巧晴雨兩用便攜傘，同時集合逾60個美容品牌，於海運大廈、時代廣場、金鐘廊Facesss連同Lab Concept，推出低至4折的獨家購物禮遇，更於周末推出買一送一優惠，一眾貪靚女生不要錯過！

Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022

Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022

夏日賞1：獨家購物禮遇低至4

10/10 HOPE Christophe Robin & uka溫和頭皮淨化護色套裝 $690 ($1,255) ALBION 賦活潤白淨膚套裝 $1,280 ($3,260) DECORTÉ AQ 肌感修護套裝 $1,380 ($3,448) KIEHL'S SINCE 1851 金盞花及特效清爽保濕套裝 $875 ($1,448) MAKE UP FOR EVER 華麗派對補妝套裝 $440 ($805) NARS 亮膚胭脂套裝 $310 ($454) RMK皇牌防曬霜套裝 $290 ($717)

夏日賞2：周末買一送一優惠 (海運大廈及時代廣場Facesss分店限定)

ÍPSA：8月6至7日，於海運大廈Facesss買皇牌更新亮膚乳液（$550/175ml）送皇牌更新亮膚乳液 60ml x 3(價值$566) ISSEY MIYAKE：8月6至7日，於海運大廈Facesss買L'Eau d'Issey IGO 淡香氛($960/80ml)，送L'Eau d'Issey Rose&Rose 淡香精90ml(價值$950) MAKE UP FOR EVER：8月27至28日，於海運大廈 Facesss購買指定唇膏，即可享買1送1優惠。

夏日賞3beYOUty Club會員尊享夏日賞

．推廣期內，Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2beYOUty印章

．儲滿15beYOUty印章，可換領Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯一隻或輕巧晴雨兩用便攜傘一把

雙層玻璃杯一隻 (7月22日起換領) 輕巧晴雨兩用便攜傘一把 (8月13日起換領)

夏日賞4：生活休閒之選(金鐘廊Lab Concept限定)

IUIGA：購買指定床上用品，即可享85折優惠。 MO._BY MASKON：購物滿$250 可獲贈全效能無酒精納米消毒殺菌噴霧(April Blooms)(價值$38)

夏日賞5：金鐘廊Lab Concept限定$50購物禮券

8月起，於金鐘廊指定參與商戶即日消費滿$1,000(最多可累積3張單據)，即送$50購物禮券。

 

 

Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動

推廣日期：即日至828

參與分店：海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss Lab Concept

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