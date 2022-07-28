購物優惠｜Facesss夏日多重賞 美妝產品低至4折 仲有買1送1

匯聚護膚、化妝及生活時尚品牌的Facesss，由即日至8月28日，帶來「Facesss x The Smiley Workshop Summer Chill 2022」推廣活動，與本地著名插畫家Yiffy Gu合作，以大膽色調設計出限量Facesss x Yiffy聯乘雙層玻璃杯及輕巧晴雨兩用便攜傘，同時集合逾60個美容品牌，於海運大廈、時代廣場、金鐘廊Facesss連同Lab Concept，推出低至4折的獨家購物禮遇，更於周末推出買一送一優惠，一眾貪靚女生不要錯過！