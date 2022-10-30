熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-10-30 12:00:00

購物優惠｜Facesss 19周年生日慶 逾70個美妝套裝低至5折

分享：
購物優惠｜Facesss 19周年生日慶 逾70個美妝套裝低至5折

購物優惠｜Facesss 19周年生日慶 逾70個美妝套裝低至5折

匯聚多個護膚及化妝品牌的Facesss，今年踏入第19個年頭，為慶祝周年生日，Facesss由即日起至1120日期間，特別舉行「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶·美妍賞」活動，海運大廈、時代廣場、金鐘廊Facesss共推出超過70個優惠套裝，包括BOBBI BROWN王牌潔面組合、Clinique水嫩補濕套裝、ÍPSA 0 瑕緊緻再生 RecipeKIEHL'S皇牌早CA精華套裝，以及YA-MAN Bloom Red 紅光射頻極緻再生儀護膚套裝，部分更低至5折，另有多個品牌於周末進行快閃買一送一或半價優惠。

Facesss更聯乘cheeky cheeky厚面子插畫師Pok Li，推出FACESSS X cheeky cheeky聯乘的限量HAPPY 19產品，推廣期內，beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2 beYOUty印章，儲滿15 beYOUty 印章可換領FACESSS X cheeky cheeky 聯乘限定禮品，包括HAPPY 19單肩帆布袋 (1020日起)，以及收納包3件套裝(118日起)

WhatsApp Stickers免費下載︰https://whatsticker.online/p/630830fuhpncC/HK/zh

即睇低至5折購物禮遇：

BOBBI BROWN 王牌潔面組合 $930 (價值$1,499) Caudalie 節日派對卸妝潔淨套裝 $550 (價值$936) shu uemura 節日聯乘限定養膚美妝套裝 $1,610 (價值$2,769) Clinique 水嫩補濕套裝 $810 (價值$1,391) YA-MAN Bloom Red 紅光射頻極緻再生儀護膚套裝 $2,380 (價值$4,300) RMK 緊緻塑顏粉底霜套裝 $420 (價值$864) CANVAS 繁花養潤面膜套裝 $595 (價值$1,010) MAKE UP FOR EVER 高清無瑕粉底組合 $610 (價值$1,035) IPSA 0 瑕緊緻再生 Recipe $1,520 (價值$2,551)

即睇周末買一送一/半價優惠：

BELIF 買：維他命水分炸彈霜 50ml($365) 送：維他命水分炸彈霜 10ml x 5($365) (優惠期：11月5日至6日) CANVAS 購買玫瑰水凝面膜90ml，即可享買1送1優惠。$745(價值$1,490) (優惠期：10月29日至30日) KATE BENJI PARIS 購買炫目緊緻精華配方30ml，即可享買1送1優惠。$690 (價值$1,380) (優惠期：11月12日至13日) FILORGA 購買全效抗皺精華30ml，即可享買1送1優惠。$620(價值$1,240) (優惠期：11月5日至6日)

FACESSS「19周年生日慶·美妍賞」活動

推廣日期：即日至1120

參與分店：

尖沙咀店 海港城海運大廈2OT202號舖

金鐘店    金鐘道93號金鐘廊Lab Concept

銅鑼灣店 時代廣場4401-404號舖

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受