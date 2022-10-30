購物優惠｜Facesss 19周年生日慶 逾70個美妝套裝低至5折

匯聚多個護膚及化妝品牌的Facesss，今年踏入第19個年頭，為慶祝周年生日，Facesss由即日起至11月20日期間，特別舉行「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶·美妍賞」活動，海運大廈、時代廣場、金鐘廊Facesss共推出超過70個優惠套裝，包括BOBBI BROWN王牌潔面組合、Clinique水嫩補濕套裝、ÍPSA 0 瑕緊緻再生 Recipe、KIEHL'S皇牌早C晚A精華套裝，以及YA-MAN Bloom Red 紅光射頻極緻再生儀護膚套裝，部分更低至5折，另有多個品牌於周末進行快閃買一送一或半價優惠。

Facesss更聯乘cheeky cheeky厚面子插畫師Pok Li，推出FACESSS X cheeky cheeky聯乘的限量HAPPY 19產品，推廣期內，beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2倍 beYOUty印章，儲滿15個 beYOUty 印章可換領FACESSS X cheeky cheeky 聯乘限定禮品，包括HAPPY 19單肩帆布袋 (10月20日起)，以及收納包3件套裝(11月8日起)。 WhatsApp Stickers免費下載︰https://whatsticker.online/p/630830fuhpncC/HK/zh

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