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2022-03-21 18:36:28

購物優惠｜Francfranc STAY HOME好物及限時優惠 粉色系烹飪鍋/餐具組/薄砧板/下午茶餐具 充滿春日氣息

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購物優惠｜Francfranc STAY HOME好物及限時優惠 粉色系烹飪鍋/餐具組/薄砧板/下午茶餐具 充滿春日氣息

購物優惠｜Francfranc STAY HOME好物及限時優惠 粉色系烹飪鍋/餐具組/薄砧板/下午茶餐具 充滿春日氣息

疫情下，大家都選擇留家抗疫，平日一日三餐都靠自己日本人氣家居品牌Francfranc今季春夏引入多款實用又IGableStayHome好物及餐具等，包括烹飪鍋薄砧板、水壺、餐具套裝及下午茶餐具等，pastel粉色系充滿春日氣息，即使留在家中，也可以影出靚相。Francfranc更推出限時優惠，除列明外，優惠於實體店及網店同步進行，各位女生絕要留意！

Francfranc限時優惠

精選正價傢俬及地毯85折，買滿$3,000 享免運費；於實體店購買滿$5,000更享60日免費存倉

精選正價廚具餐桌用品385折、58

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Francfranc VIP 限時專享精選正價家居用品、傢俬及地毯8

於網上購買家居用品滿$300享順豐自取點／智能櫃免運費、滿$700享免費送貨上門服務

想把煮食樂趣、美食拍得漂亮網上分享，用上Francfranc一系列的春天色系餐具令美食IGable，當中包括烹飪鍋薄砧板其中人氣ORDI 系列新推出套裝價發售，一盒3件有齊深碗、湯碗等，支援不同生活所需。

適用於鍋物、拉麵、日式炊飯等簡單料理的塑料烹飪鍋(可放進微波爐使用)。只需把食材汁料放入烹飪鍋中，把整鍋放進微波爐叮煮就可不費時製作美食。

EASY CHIN 烹飪鍋(Pink/ Grey) 各$90

一套兩件薄砧板，經抗菌功能加工。坑紋設計防止溢出，而且砧板可彎曲，方便移動及放入已切好的食材到鍋具之中。

CUTTING SHEET 薄砧板大小套裝(Pink/ Grey) 各$98/套

SMART JUG 容量大而設計利落，佔用空間小，更可橫放於雪櫃中而不會漏水，方便隨意放置於雪櫃不同位置，適合製作夏日凍飲如花果茶等。

SMART JUG 2.1ml 水壺樽(Pink/ Grey)各$130

調味料架上附有1 大、2 小調味料容器，方便區分及使用不同調味料，豎立式設計慳位，用色美觀點綴廚房。

COOKING Container Set 烹飪容器套裝(Pink/ White) 各$320/套

全新Pastel 粉色大理石花紋及彩虹雪條造型海綿，點綴廚房之餘亦令清潔工作更有趣味。

ICECANDY 海綿(Marble Blue/ Marble Pink/Pastel) 各$48

ORDI Starter 3P Set Oval 簡單料理食器3 件組，適合咖喱、意粉等常見料理，非常實用，食器3 件組包括橢圓形深碗x1、湯碗x1、小碗x1(Pink/ Grey/ White/ Mint) $150

ORDI Starter 3P Set Deep 基本料理食器3 件組，包括飯碗x1、日式湯碗(樹脂製)x1、深碟x1，適合中式、西式、日式料理等，從早餐到晚餐都適用，能與其他款式食器都可以輕易配搭起來。各$150/

適合三餸一湯的5 件食器組，包括飯碗x1、日式湯碗(樹脂製)x1、小碟x1、中碟x1、小碗x1，盛載豐富美食，搭配同色系的餐墊、餐具會令食桌布置更美。(Pink/ Grey/ White/ Mint)$220/

ORDI FLEUR Plate S/M/L Set 餐碟3件組 (Pink/ Grey) $240/

未能隨意外出享受Cafe甜點，Francfranc的在家CafeOUCHI CAFE」系列，今季帶來Natural 色系的「POTTE」下午茶餐具，放上小蛋糕、馬卡龍等甜點輕鬆打卡，分享美食，在家享受悠閒時光。POTTE 用色亦可融入自然風家居，當擺設、收納小飾物也非常適合。

POTTE Ouchi Cafe Set 1 人用套組 $420/套(3月尾發售) POTTE Ouchi Cafe Set 2 人用套組，包括木製餐盤x1、蛋糕座x1、馬克杯x2、甜品碟x2、甜品叉x2、茶壺x1。 $620/套(3 月尾發售)
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