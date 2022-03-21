購物優惠｜Francfranc STAY HOME好物及限時優惠 粉色系烹飪鍋/餐具組/薄砧板/下午茶餐具 充滿春日氣息

．於網上購買家居用品滿$300享順豐自取點／智能櫃免運費、滿$700享免費送貨上門服務

疫情下，大家都選擇留家抗疫，平日一日三餐都靠自己煮。日本人氣家居品牌Francfranc今季春夏引入多款實用又IGable的StayHome好物及餐具等，包括烹飪鍋、薄砧板、水壺、餐具套裝及下午茶餐具等，pastel粉色系充滿春日氣息，即使留在家中，也可以影出靚相。Francfranc更推出限時優惠，除列明外，優惠於實體店及網店同步進行，各位女生絕對要留意！

想把煮食樂趣、美食拍得漂亮在網上分享，用上Francfranc一系列的春天色系餐具，即時令美食IGable，當中包括烹飪鍋、薄砧板，其中人氣ORDI 系列更新推出套裝價發售，一盒3件有齊深碗、湯碗等，支援不同生活所需。

適用於鍋物、拉麵、日式炊飯等簡單料理的塑料烹飪鍋(可放進微波爐使用)。只需把食材汁料放入烹飪鍋中，把整鍋放進微波爐叮煮就可不費時製作美食。