購物優惠｜Francfranc STAY HOME好物及限時優惠 粉色系烹飪鍋/餐具組/薄砧板/下午茶餐具 充滿春日氣息

疫情下，大家都選擇留家抗疫，平日一日三餐都靠自己煮。日本人氣家居品牌Francfranc今季春夏引入多款實用又IGable的StayHome好物及餐具等，包括烹飪鍋、薄砧板、水壺、餐具套裝及下午茶餐具等，pastel粉色系充滿春日氣息，即使留在家中，也可以影出靚相。Francfranc更推出限時優惠，除列明外，優惠於實體店及網店同步進行，各位女生絕對要留意！
Francfranc限時優惠：
．精選正價傢俬及地毯85折，買滿$3,000 享免運費；於實體店購買滿$5,000更享60日免費存倉
．精選正價廚具餐桌用品3件85折、5件8折
．精選正價抱枕咕臣8折
．Francfranc VIP 限時專享精選正價家居用品、傢俬及地毯8折
．於網上購買家居用品滿$300享順豐自取點／智能櫃免運費、滿$700享免費送貨上門服務
想把煮食樂趣、美食拍得漂亮在網上分享，用上Francfranc一系列的春天色系餐具，即時令美食IGable，當中包括烹飪鍋、薄砧板，其中人氣ORDI 系列更新推出套裝價發售，一盒3件有齊深碗、湯碗等，支援不同生活所需。
適用於鍋物、拉麵、日式炊飯等簡單料理的塑料烹飪鍋(可放進微波爐使用)。只需把食材汁料放入烹飪鍋中，把整鍋放進微波爐叮煮就可不費時製作美食。
一套兩件薄砧板，經抗菌功能加工。坑紋設計防止溢出，而且砧板可彎曲，方便移動及放入已切好的食材到鍋具之中。
SMART JUG 容量大而設計利落，佔用空間小，更可橫放於雪櫃中而不會漏水，方便隨意放置於雪櫃不同位置，適合製作夏日凍飲如花果茶等。
調味料架上附有1 大、2 小調味料容器，方便區分及使用不同調味料，豎立式設計慳位，用色美觀點綴廚房。
全新Pastel 粉色大理石花紋及彩虹雪條造型海綿，點綴廚房之餘亦令清潔工作更有趣味。
未能隨意外出享受Cafe甜點，Francfranc的在家Cafe「OUCHI CAFE」系列，今季帶來Natural 色系的「POTTE」下午茶餐具，放上小蛋糕、馬卡龍等甜點輕鬆打卡，分享美食，在家享受悠閒時光。POTTE 用色亦可融入自然風家居，當擺設、收納小飾物也非常適合。