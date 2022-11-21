購物優惠｜GU一連兩周感謝節 $199入手夾棉外套

日本時尚品牌GU將於11月25日至12月8日期間舉行「冬季感謝節」，一連兩周送上逾100款限定優惠，一系列感謝價格及獨家限定禮遇，包括夾棉外套、針織外套、款式百搭的衛衣、秋冬熱賣褲款及各式保暖內衣等，以回饋顧客一直的支持，讓大家提早為冬日衣櫥作準備。
第一周搶先入手$199男女裝夾棉HEAT PADDED外套
隨著氣溫驟降，是時候入手秋冬必備保暖外套。多款男女裝夾棉HEAT PADDED外套，具備不同時尚版型，女裝短版剪裁穿著時更輕盈，男裝企領款式型格有致，採用可保存空氣的高性能棉材質，保暖同時跣水，加上各種流行色彩，充分保暖之餘也不忘塑造輕巧造型。
秋冬潮流單品 搶眼衛衣及針織單品
衛衣及針織衣物是秋冬不可或缺的穿搭單品，由泡泡袖衛衣到麻花紋理短版針織外套，輕鬆變換冬日亮麗造型。今季GU秋冬新品包括採用羽毛紗材質Feather Yarn針織外套及上衣，溫暖輕柔的觸感，帶來舒適感並展示獨有個人魅力的穿搭方案。今季GU的衛衣系列色彩奪目，尤其女裝全新的流行短版剪裁，更可締造多層次穿搭，為造型注入亮點。女士以長裙或加入飾物作配襯，男士可選不同剪裁及色調的褲款搭配，令整體造型慵懶中更顯氣質個性。
俐落剪裁Pull-on Pants 穿出不同日本風格
GU多款男女褲及裙款備以精細剪裁設計，女裝Corduroy Jumper Skirt，復古燈芯絨吊帶裙穿出東瀛街頭時尚感，大地色調可融合作日常穿搭；男裝Sweat Jogger Pants休閒束腳褲及Cargo Ankle Pants工裝褲，設計及剪裁均散發滿滿的秋冬氣息，塑造出跳脫風的街頭工裝感造型外，亦可變奏出型格造型。不得不提今季GU的殿堂級單品Pull-on Pants系列，橡筋褲頭配以中間壓線，糅合運動風與簡潔時尚，洗滌後亦可輕鬆打理，貼心設計讓你輕鬆無慮，完美體現東京時尚自由！
保暖內衣也是轉季必備的衣物，GU STYLE-HEAT保暖內衣系列採用精巧紡織技術，吸收人體水份如汗水等並轉化成熱能，時刻保持溫暖，兼備吸水速乾、防靜電、抗菌防臭及室內晾乾都不易產生霉味等共8大功能，輕盈體貼的設計，方便單穿或者作內搭，完美配襯其他單品。