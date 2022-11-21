購物優惠｜GU一連兩周感謝節 $199入手夾棉外套

日本時尚品牌GU將於11月25日至12月8日期間舉行「冬季感謝節」，一連兩周送上逾100款限定優惠，一系列感謝價格及獨家限定禮遇，包括夾棉外套、針織外套、款式百搭的衛衣、秋冬熱賣褲款及各式保暖內衣等，以回饋顧客一直的支持，讓大家提早為冬日衣櫥作準備。

第一周搶先入手 $199 男女裝夾棉 HEAT PADDED 外套

隨著氣溫驟降，是時候入手秋冬必備保暖外套。多款男女裝夾棉HEAT PADDED外套，具備不同時尚版型，女裝短版剪裁穿著時更輕盈，男裝企領款式型格有致，採用可保存空氣的高性能棉材質，保暖同時跣水，加上各種流行色彩，充分保暖之餘也不忘塑造輕巧造型。