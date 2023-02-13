購物優惠｜GU網絡旗艦店下月開幕 買一件即免運費/率先做會員送$20優惠券

日本服裝品牌GU將於下個月6日開設網絡旗艦店，不單提供最全面的商品，更有買一件即免運費的優惠。由2月20日起，率先登記成為GU網絡旗艦店會員，即可額外獲得早鳥迎新$20優惠券。

品牌表示，全新網絡旗艦店將提供最全面的商品，除了男女服飾外，品牌在闊別三年後，再度為香港顧客提供110至150尺碼的童裝商品，而指定單品尺碼更會增加至XXL，為客人提供更多尺碼選擇。