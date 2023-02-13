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2023-02-13 16:00:00

購物優惠｜GU網絡旗艦店下月開幕 買一件即免運費/率先做會員送$20優惠券

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購物優惠｜GU網絡旗艦店下月開幕 買一件即免運費/率先做會員送$20優惠券

購物優惠｜GU網絡旗艦店下月開幕 買一件即免運費/率先做會員送$20優惠券

日本服裝品牌GU將於下個月6日開設網絡旗艦店，不單提供最全面的商品，更有買一件即免運費的優惠。由220日起，率先登記成為GU網絡旗艦店會員，即可額外獲得早鳥迎新$20優惠券。

品牌表示，全新網絡旗艦店將提供最全面的商品，除了男女服飾外，品牌在闊別三年後，再度為香港顧客提供110150尺碼的童裝商品，而指定單品尺碼更會增加至XXL，為客人提供更多尺碼選擇。

GU將於下個月6日開設網絡旗艦店。

GU將於下個月6日開設網絡旗艦店。

買一件即免運費

網絡旗艦店更有免運費優惠，不設最低消費，購買一件即免運費。顧客可以門市自取、配送到指定地址，或選擇在超過1,000個自提店取貨，包括順豐營業點及智能櫃、嘉里快遞的KE自提櫃及指定Circle-K便利店。

早鳥迎新$20優惠券

適逢網絡旗艦店開幕，GU手機應用程式亦將逐步以全新面貌示人，由220日起至316日，顧客率先登記成為GU網絡旗艦店會員，即可額外獲得早鳥迎新$20優惠券一張(迎新優惠券將於317日或之前在應用程式中自動發放)。品牌更預告有更多開幕期間特設的驚喜優惠，讓大家在初春日子入手新品。

首度與「beautiful people」聯乘

另外，品牌亦預告會與日本時尚品牌「beautiful people」首度聯乘，以「青春」為設計概念，推出一個對年輕人來說新鮮、對成年人來說懷舊的聯乘系列，系列將於310日公開發售。

品牌預告會與日本時尚品牌「beautiful people」首度聯乘。

品牌預告會與日本時尚品牌「beautiful people」首度聯乘。

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