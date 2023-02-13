購物優惠｜GU網絡旗艦店下月開幕 買一件即免運費/率先做會員送$20優惠券

日本服裝品牌GU將於下個月6日開設網絡旗艦店，不單提供最全面的商品，更有買一件即免運費的優惠。由2月20日起，率先登記成為GU網絡旗艦店會員，即可額外獲得早鳥迎新$20優惠券。
品牌表示，全新網絡旗艦店將提供最全面的商品，除了男女服飾外，品牌在闊別三年後，再度為香港顧客提供110至150尺碼的童裝商品，而指定單品尺碼更會增加至XXL，為客人提供更多尺碼選擇。
買一件即免運費
網絡旗艦店更有免運費優惠，不設最低消費，購買一件即免運費。顧客可以門市自取、配送到指定地址，或選擇在超過1,000個自提店取貨，包括順豐營業點及智能櫃、嘉里快遞的KE自提櫃及指定Circle-K便利店。
早鳥迎新$20優惠券
適逢網絡旗艦店開幕，GU手機應用程式亦將逐步以全新面貌示人，由2月20日起至3月16日，顧客率先登記成為GU網絡旗艦店會員，即可額外獲得早鳥迎新$20優惠券一張(迎新優惠券將於3月17日或之前在應用程式中自動發放)。品牌更預告有更多開幕期間特設的驚喜優惠，讓大家在初春日子入手新品。
首度與「beautiful people」聯乘
另外，品牌亦預告會與日本時尚品牌「beautiful people」首度聯乘，以「青春」為設計概念，推出一個對年輕人來說新鮮、對成年人來說懷舊的聯乘系列，系列將於3月10日公開發售。