購物優惠｜INITIAL開倉低至3折 $3XX入手半截裙 CHARLES & KEITH及Converse同場特價

本地時裝品牌Initial主打「非尋常」風格，簡約但具獨特細節的剪裁風格，深受上班族及時尚女生歡迎，品牌由今日起於購物平台On The List合作推出開倉優惠，不少服飾包括上衣、連身裙及半截裙都以3折優惠價發售，買滿3件更會由3折變2折。同場更有新加坡手袋品牌CHARLES & KEITH及Converse的開倉特價，各位女生記得不要錯過！ Click 圖 睇 INITIAL 開倉優惠 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

來自新加坡的手袋及鞋履品牌CHARLES & KEITH，亦於同期舉行開倉，除了手袋之外，更有童裝鞋、銀包及太陽眼鏡等配飾。CHARLES & KEITH本身的價錢親民，折後當然更抵，今次開倉產品低至4折，買滿3件可獲額外9折，各位小資女真的不要錯過。另一便鞋牌子CONVERSE則會於星期四開始加入特價行列，將以低至半價發售。 即 click 圖 睇 CHARLES & KEITH 手袋及 鞋履開倉優惠 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

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