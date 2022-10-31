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2022-10-31 08:00:00

購物優惠｜INITIAL開倉低至3折 $3XX入手半截裙 CHARLES & KEITH及Converse同場特價

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購物優惠｜INITIAL開倉低至3折 $3XX入手半截裙 CHARLES & KEITH及Converse同場特價

購物優惠｜INITIAL開倉低至3折 $3XX入手半截裙 CHARLES & KEITH及Converse同場特價

本地時裝品牌Initial主打「非尋常」風格，簡約但具獨特細節的剪裁風格，深受上班族及時尚女生歡迎，品牌由今日起於購物平台On The List合作推出開倉優惠，不少服飾包括上衣、連身裙及半截裙都以3折優惠價發售，買滿3件更會由3折變2折。同場更有新加坡手袋品牌CHARLES & KEITH及Converse的開倉特價，各位女生記得不要錯過！

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Dolly Sling Dress $714 原價$2,380 Label Worker WV $594 原價$1,980 Miss Ho Organza Shirtdress $774 原價$2,580 2-in-1 Tee + Sling Black Layer Dress $714 原價$2,380 Girlgroup Shirt $474 原價$1,580 Girl Group Dress $534 原價$1,780 Asymmetric Hem Dolly Skirt $654 原價$2,180 Packable Active Shorts $594 原價$1,980 Tie Dye Shacket $654 原價$2,180 Netting Skirt $354 原價$1,180 Label Nylon Skirt $534 原價$1,780 Neon Straight Skirt (Programme) $474 原價$1,580 Denim Shirt $384 原價$1,280 Netting Skirt #714 原價$2,380 Knitted Polo $294 原價$980 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折 INITIAL開倉低至3折

來自新加坡的手袋及鞋履品牌CHARLES & KEITH，亦於同期舉行開倉，除了手袋之外，更有童裝鞋、銀包及太陽眼鏡等配飾。CHARLES & KEITH本身的價錢親民，折後當然更抵，今次開倉產品低至4折，買滿3件可獲額外9折，各位小資女真的不要錯過。另一便鞋牌子CONVERSE則會於星期四開始加入特價行列，將以低至半價發售。

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Daylla Canvas Double Handle Bag $350 原價$739 Aralia Two-Tone Chain Handle Shoulder Bag $350 原價$799 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉 Flora Cylindrical Bucket Bag $350 原價$739 Beaded Handle Ruched Shoulder Bag $300 原價$599 Panelled Chain Handle Crossbody Bag $250 原價$569 Zetta Belt Buckle Crossbody Bag $400 原價$769 Kora Saddle Crossbody Bag $300 原價$639 Kora Metallic-Accent Handle Moon Bag $350 原價$739 Bronte Double Handle Shoulder Bag $350 原價$739 Alden Chain-Link Canvas Drawstring Bucket Bag $250 原價$569 Valentine's Day Collection Amora Heart Cut-Out Lace-Up Pumps $250 原價$499 Serafina Croc-Effect Mary Jane Pumps $200 原價$469 Girls' Mary Jane Flats $100 原價$169 Girls' Pom Pom Sandals $150 原價$269 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉 Striped Round Acetate Sunglasses $200 原價$439 Striped Round Acetate Sunglasses $200 原價$439 Blair Metallic-Accent Short Wallet $120 原價$269 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉 CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉

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JP OX WHITEWHITEWHITE $199 原價$539 CTAS CX OX WHITEWHITEWILD MANGO $199 原價$549 CTAS CX HI MALTEDSTRINGMALTED $199 原價$649 JP OX BLACKWHITEBLACK $149 原價$439 RUN STAR HIKE HI CARGO KHAKIWHITEBLACK $249 原價$799 CTAS LIFT HI LIGHT SILVERBLACKWHITE $199 原價$499 CTAS LIFT HI PINK CLAYBLACKWHITE $199 原價$499 CHUCK 70 HI SUNFLOWERBLACKEGRET $199 原價$649 MINI BUCKET CROSSBODY BLACK $129 原價$259 MINI BUCKET CROSSBODY PINKPINK QUARTZ $129 原價$259 CROSS BODY 2 GOLD DART $109 原價$199 KEEP MOVING SS TEE WHITE $99 原價$249 JACK PURCELL SMILE SS TEE BLACK $99 原價$249

想以開倉優惠價錢買到心頭好，記得要先成為OnTheList會員(https://otl.sale/CIPDqJ)，成功申請後就可在門市購物，有興趣可以前往OnTheList官方網站，或下載OnTheList應用程式了解詳情。

OnTheList INITIAL/CHARLES & KEITH/CONVERSE 開倉

優惠日期：

即日起至115 (INITIALCHARLES & KEITH)

113日至5(CONVERSE)

營業時間：
Premium 會員優先購物時段
10月31日 (星期一) — 上午8時 - 下午8時
11月3日 (星期四) — 上午8時 - 中午12時

Standard 會員購物
11月1日 (星期二) — 上午8時 - 下午8時
11月2日 (星期三) — 上午8時 - 下午8時
11月3日 (星期四) — 中午12時 - 下午8時
11月4日  (星期五) — 上午8時 - 下午8時
11月5日  (星期六) — 上午10時 - 下午5時

地點：OnTheList陳列室 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓全層

OnTheList網站https://onthelist.com/

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