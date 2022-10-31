購物優惠｜INITIAL開倉低至3折 $3XX入手半截裙 CHARLES & KEITH及Converse同場特價

本地時裝品牌Initial主打「非尋常」風格，簡約但具獨特細節的剪裁風格，深受上班族及時尚女生歡迎，品牌由今日起於購物平台On The List合作推出開倉優惠，不少服飾包括上衣、連身裙及半截裙都以3折優惠價發售，買滿3件更會由3折變2折。同場更有新加坡手袋品牌CHARLES & KEITH及Converse的開倉特價，各位女生記得不要錯過！
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來自新加坡的手袋及鞋履品牌CHARLES & KEITH，亦於同期舉行開倉，除了手袋之外，更有童裝鞋、銀包及太陽眼鏡等配飾。CHARLES & KEITH本身的價錢親民，折後當然更抵，今次開倉產品低至4折，買滿3件可獲額外9折，各位小資女真的不要錯過。另一便鞋牌子CONVERSE則會於星期四開始加入特價行列，將以低至半價發售。
即click圖睇CHARLES & KEITH手袋及鞋履開倉優惠👇🏻👇🏻👇🏻：
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想以開倉優惠價錢買到心頭好，記得要先成為OnTheList會員(https://otl.sale/CIPDqJ)，成功申請後就可在門市購物，有興趣可以前往OnTheList官方網站，或下載OnTheList應用程式了解詳情。
OnTheList INITIAL/CHARLES & KEITH/CONVERSE 開倉
優惠日期：
即日起至11月5日 (INITIAL及CHARLES & KEITH)
11月3日至5日(CONVERSE)
營業時間：
Premium 會員優先購物時段
10月31日 (星期一) — 上午8時 - 下午8時
11月3日 (星期四) — 上午8時 - 中午12時
Standard 會員購物
11月1日 (星期二) — 上午8時 - 下午8時
11月2日 (星期三) — 上午8時 - 下午8時
11月3日 (星期四) — 中午12時 - 下午8時
11月4日 (星期五) — 上午8時 - 下午8時
11月5日 (星期六) — 上午10時 - 下午5時
地點：OnTheList陳列室 香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈4樓全層
OnTheList網站：https://onthelist.com/