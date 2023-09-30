熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-30 14:13:00

購物優惠｜Langham Beauty Fest購物盛典 28折入手美妝好物/買1送1優惠

分享：
購物優惠｜Langham Beauty Fest購物盛典 28折入手美妝好物/買1送1優惠

購物優惠｜Langham Beauty Fest購物盛典 28折入手美妝好物/買1送1優惠

Langham Beauty Fest F/W 2023購物盛典由即日起至1015日舉行，全場美妝好物低至28折，更有逾300款美妝禮遇及8,000多份激賞禮品，LANGHAM BEAUTY更會派出快閃主題化妝車和美夢特派員，限時派送心型鋁鏌氣球及七彩貼紙包。

1 28折入手美妝好物

活動期間，多項美妝護膚好物低至28折，包括ESTĒE LAUDER皇牌修復精華75ml套裝 $1,215 (價值$3,059)M· A· C皇牌面部套裝 $800 (價值$2,705)EST<綠野仙蹤限定版>炫目透亮眼影唇膏套裝 $430(價值$1,550)；更有皇牌套裝精選推介，包括CLARINS賦活明眸嫩肌套裝 $1,860(價值$3,011)SULWHASOO全新 First Care煥活年輕肌膚套裝$1,020 (價值 $2,080)；買11優惠，則有SHISEIDOVITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1(12)WHITE LUCENT激亮淨白面膜6 $580 (價值$1,180)XOVĒ買白松露滋養修復面膜5片裝送光透鑽肌面膜5片裝 $880 (價值$1,360)；人氣熱賣產品，包括 CHARLOTTE TILBURY魔法定妝套裝 $850 (價值 $1,138)POLA B.A重塑緊緻眼霜套裝 $1,450 (價值$2,118)

優惠詳情：https://bit.ly/3LSDjf9

eSTORE: https://bit.ly/3PNfyax

ESTĒE LAUDER 皇牌修復精華 75ml套裝 CLARINS 賦活明眸嫩肌套裝 SHISEIDO 買VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1盒 (12對) 送WHITE LUCENT激亮淨白面膜 6片 XOVE 買白松露滋養修復面膜5片裝 送光透鑽肌面膜5片裝 CHARLOTTE TILBURY 魔法定妝套裝 MAC 皇牌面部套裝 POLA B.A重塑緊緻眼霜套裝

2 限時額外激賞

活動期間買滿$300就可到巨型禮物扭蛋機扭蛋，獲賞價值$100禮品；或買滿$1,000即獲賞價值高達$900禮品！

額外激賞 低至28折入手秋冬美妝好物 星級優惠組合 皇牌套裝精選推介 迷人香氣

33大限定特色化妝間及自拍區

活動期間更設有「華麗夢幻化妝間」及「趣緻多元自拍區」，客人可化上三大流行妝容：Effortless Smokey LookRetro BlingBling LookHollywood Glow Look到自拍區打卡留念。

特色化妝間及自拍區 特色化妝間及自拍區

4 週末快閃主題化妝車出沒

一連兩個週末，只要follow @langhambeauty FacebookInstagram或小紅書，就可以免費獲得心型鋁鏌氣球或七彩貼紙包。

 

日期：2023101 (星期六及日)

時間：中午12時至下午4

地點：旺角朗豪坊門外對出 (砵蘭街240)

內容：追蹤 LANGHAM BEAUTY FacebookInstagram或小紅書即可 免費獲贈心型鋁鏌氣球乙個或七彩貼紙乙包 (每日數量有限，先到先得，送完即止 )

Like Facebook或Instagram可免費獲得鋁膜氣球及七彩貼紙 一連兩週末限時派送七彩貼紙包及心型氣球

Langham Beauty Fest F/W 2023購物盛典

🗓日期：即日起至1015

📍地點：朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1&L2

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受