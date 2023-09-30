購物優惠｜Langham Beauty Fest購物盛典 28折入手美妝好物/買1送1優惠

Langham Beauty Fest F/W 2023購物盛典由即日起至10月15日舉行，全場美妝好物低至28折，更有逾300款美妝禮遇及8,000多份激賞禮品，LANGHAM BEAUTY更會派出快閃主題化妝車和美夢特派員，限時派送心型鋁鏌氣球及七彩貼紙包。
第1激 28折入手美妝好物
活動期間，多項美妝護膚好物低至28折，包括ESTĒE LAUDER皇牌修復精華75ml套裝 $1,215 (價值$3,059)、M· A· C皇牌面部套裝 $800 (價值$2,705)、EST<綠野仙蹤限定版>炫目透亮眼影唇膏套裝 $430(價值$1,550)；更有皇牌套裝精選推介，包括CLARINS賦活明眸嫩肌套裝 $1,860(價值$3,011)、SULWHASOO全新 First Care煥活年輕肌膚套裝$1,020 (價值 $2,080)；買1送1優惠，則有SHISEIDO買VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1盒(12對)送WHITE LUCENT激亮淨白面膜6片 $580 (價值$1,180)、XOVĒ買白松露滋養修復面膜5片裝送光透鑽肌面膜5片裝 $880 (價值$1,360)；人氣熱賣產品，包括 CHARLOTTE TILBURY魔法定妝套裝 $850 (價值 $1,138)、POLA B.A重塑緊緻眼霜套裝 $1,450 (價值$2,118)。
eSTORE: https://bit.ly/3PNfyax
第2激 限時額外激賞
活動期間買滿$300就可到巨型禮物扭蛋機扭蛋，獲賞價值$100禮品；或買滿$1,000即獲賞價值高達$900禮品！
第3激3大限定特色化妝間及自拍區
活動期間更設有「華麗夢幻化妝間」及「趣緻多元自拍區」，客人可化上三大流行妝容：Effortless Smokey Look、Retro BlingBling Look及Hollywood Glow Look到自拍區打卡留念。
第4激 週末快閃主題化妝車出沒
一連兩個週末，只要follow @langhambeauty Facebook、Instagram或小紅書，就可以免費獲得心型鋁鏌氣球或七彩貼紙包。
日期：2023年10月1日 (星期六及日)
時間：中午12時至下午4時
地點：旺角朗豪坊門外對出 (砵蘭街240號)
內容：追蹤 LANGHAM BEAUTY Facebook、Instagram或小紅書即可 免費獲贈心型鋁鏌氣球乙個或七彩貼紙乙包 (每日數量有限，先到先得，送完即止 )
Langham Beauty Fest F/W 2023購物盛典
🗓日期：即日起至10月15 日
📍地點：朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1&L2