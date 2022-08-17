購物優惠｜LBuy元朗形點分店新裝開幕 HERMÈS及CHANEL名牌獨家優惠

生活百貨平台LBuy位卡元朗形點YOHO MALL的分店，最近完成裝潢，以全新面貌示人，更推出多個限時限量優惠，在8月每個周六推出「1折限時瘋搶」及「YOHO瘋狂“賞”」，多款名牌貨品、電器及精品，包括Nintendo Switch、HERMÈS 吊墜項鏈及Miffy限定多功能電熱鍋，破天荒以1折或震撼價限量發售。另外還有限量的$299及$499零食或精品福袋，以及HERMÈS及CHANEL專區名牌獨家優惠。
YOHO MALL分店面積達1,000多呎，設有12個特色主題專區，包括HERMÈS & CHANEL名牌專區、任天堂遊戲及打卡互動區、亞洲零食專區、卡通人物專區、兒童電動車專區、童裝專區及家居生活專區（家品及餐具）等。
HERMÈS及CHANEL名牌薈萃專區 獲正版正貨商標認證
名牌薈萃專區以HERMÈS及CHANEL兩大品牌為主調，店鋪已獲2022正版正貨商標認證，所有貨品保證正版正貨，並以現貨發售最新最熱捧款式，現時場內有一袋難求的HERMÈS Mini Constance III、Birkin 25 Bag、Picotin Lock Bag、話題作CHANEL mini flap bag with handle、CHANEL 金幣鏈帶全系列等，LBuy現提供現金優惠價，平過用信用卡找數，而耳環及頸鍊亦有新開張優惠。LBuy同樣是任天堂正式授權經銷商，店內出售品牌不同的主機、熱門遊戲、配件及精品。
亞洲零食專區、家居生活專區及童裝專區
LBuy亦理解大家渴望旅行的心，特意搜羅日本、韓國及台灣熱賣零食。另一個卡通人物專區及兒童電動車專區，集合多啦A夢、角落生物、麵包超人、Sanrio及Miffy的玩具、精品及擺設，小朋友們更可以到兒童電動車專區，試玩Lamborghini和Mercedes-Benz電動車。
為慶祝元朗形點YOHO MALL分店開張，LBuy專誠推出多個瘋狂限時限量優惠，包括1折限時瘋搶及YOHO瘋狂 “賞”。
LBuy元朗門市
地址：元朗形點1期2樓2030-2031號舖
周一至五 11:30至21:00
周六日及公眾假期 11:00至21:00