熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-17 14:00:00

購物優惠｜LBuy元朗形點分店新裝開幕 HERMÈS及CHANEL名牌獨家優惠

分享：
購物優惠｜LBuy元朗形點分店新裝開幕 HERMÈS及CHANEL名牌獨家優惠

購物優惠｜LBuy元朗形點分店新裝開幕 HERMÈS及CHANEL名牌獨家優惠

生活百貨平台LBuy位卡元朗形點YOHO MALL的分店，最近完成裝潢，以全新面貌示人，更推出多個限時限量優惠，在8月每個周六推出「1折限時瘋搶」及「YOHO瘋狂“賞”」，多款名牌貨品、電器及精品，包括Nintendo SwitchHERMÈS 吊墜項鏈及Miffy限定多功能電熱鍋，破天荒以1折或震撼價限量發售。另外還有限量的$299$499零食或精品福袋，以及HERMÈSCHANEL專區名牌獨家優惠。

YOHO MALL分店面積達1,000多呎，設有12個特色主題專區，包括HERMÈS & CHANEL名牌專區、任天堂遊戲及打卡互動區、亞洲零食專區、卡通人物專區、兒童電動車專區、童裝專區及家居生活專區（家品及餐具）等。

HERMÈSCHANEL名牌薈萃專區 獲正版正貨商標認證

名牌薈萃專區以HERMÈSCHANEL兩大品牌為主調，店鋪已獲2022正版正貨商標認證，所有貨品保證正版正貨，並以現貨發售最新最熱捧款式，現時場內有一袋難求的HERMÈS Mini Constance IIIBirkin 25 BagPicotin Lock Bag、話題作CHANEL mini flap bag with handleCHANEL 金幣鏈帶全系列等，LBuy現提供現金優惠價，平過用信用卡找數，而耳環及頸鍊亦有新開張優惠。LBuy同樣是任天堂正式授權經銷商，店內出售品牌不同的主機、熱門遊戲、配件及精品。

亞洲零食專區、家居生活專區及童裝專區

LBuy亦理解大家渴望旅行的心，特意搜羅日本、韓國及台灣熱賣零食。另一個卡通人物專區及兒童電動車專區，集合多啦A、角落生物、麵包超人、SanrioMiffy的玩具、精品及擺設，小朋友們更可以到兒童電動車專區，試玩LamborghiniMercedes-Benz電動車。

為慶祝元朗形點YOHO MALL分店開張，LBuy專誠推出多個瘋狂限時限量優惠，包括1折限時瘋搶及YOHO瘋狂 “賞”。

H Bastia 零錢包 瘋搶價$1,990 (原價 $2,400) 限量1件 Chanel CC Logo耳環 瘋搶價$2,990 (原價 $5,060) 限量1件 Miffy限定多功能電熱鍋 瘋搶價$498 (原價 $1,298) 限量1件 多啦A夢虎年套裝限定鎖匙扣+限定毛巾 1折價$31.6 Nintendo Switch 密特羅德 生存恐懼【特別版】 1折價$70.8 Mario福袋 $499 (原價 $584) 多啦A夢福袋 $299 (原價$404) 零食福袋 $299 (原價 $662)

LBuy元朗門市

地址：元朗形點122030-2031號舖

周一至五 11:3021:00

周六日及公眾假期 11:0021:00

留言專區
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受