購物優惠｜LBuy慶兩周年推4大優惠 買滿$1,000享88折

生活百貨平台LBuy最近踏入兩周年，品牌以家庭客戶為目標客群，不論是小朋友喜歡的卡通人物精品、受男士歡迎的限量版玩具和任天堂打機產品、或是女士心儀的名牌手袋和飾物，都能一一於店內買到。品牌為慶祝踏入第二個年頭，由即日起推出四大破天荒無限賞。

LBuy開業兩年間，連同於9月29日開幕的LDeluxe銅鑼灣皇室堡名牌旗艦店及九龍灣Mega Box分店，門市已擴充至共7間。走名牌高檔路線LDeluxe品牌同樣兩週年生日，薈萃多個國際大品牌Hermès、Chanel、LV、BVLGARI等，透過LBuy專業外地團隊，在全球搜羅最新最齊全的手袋、衣衫、首飾。為答謝顧客一直以來的支持，LBuy於兩週年慶祝活動期間，悉心準備4大驚喜無限賞。

第一賞：購物滿 $200 享額外 92 折

由即日至10月31日，於全線LBuy購物滿$200即享額外92折，買得越多，優惠越大，購物滿$1000更享88折。

第二賞：會員購物即賺取雙倍積分

LBuy會員於門市或網店消費，即可賺取雙倍「獎賞積分」。購物滿$100即享2% LPoints，賺取的LPoints可於下次購物當現金使用，亦可於LBuy App即時查閱，隨時隨地用積分購物。(積分有效期為2023年3月31日止)

第三賞：會員獨享優惠 $800 購物現金券

凡是LBuy尊貴會員購物，即送$800購物現金禮券〈2張$100現金券 + 2張$300現金券〉，禮券更適用於任何貨品，包括任天堂產品、Dyson電器、酒及限量精品。

消費滿$3,000，即可使用$100現金券；

消費滿$5,000，即可使用$300現金券

第四賞： LBuy2 週年與 MaBelle 華麗相遇

由即日起，凡購買LDeluxe名牌貨品，即可獲贈MaBelle電子穿耳券乙張；而Mabelle的顧客購物滿$1500，亦可獲LBuy獨家優惠券乙張。

消費滿$10,000減$800；

消費滿$5,000減$200