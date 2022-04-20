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2022-04-20 16:00:00

購物優惠｜MUJI week減價優惠 $8入手收納神器 撥水便鞋僅$141

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購物優惠｜MUJI week減價優惠 $8入手收納神器 撥水便鞋僅$141

購物優惠｜MUJI week減價優惠 $8入手收納神器 撥水便鞋僅$141

消費券剛出場，不少商店都舉行優惠，MUJI Week將於422日至52日舉行「MUJI week無印良品週間」，多款商品包括服飾、收納用品及家電，均以優惠價發售，MUJI會員更有全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折及積分奬賞；加上20種春夏服飾及生活雜貨的原價自今年4月起亦已下調6%50%不等，購入日用品就更抵。

MUJI week會員專享優惠：

1. 全店購物或餐飲消費額外九折優惠

MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外九折。優惠適用於正價及折扣商品。

2. 額外100 MUJI積分獎賞

MUJI passport會員單次消費淨值滿$2,000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。

3. 春夏新價格

透過持續檢視商品開發過程，務求以更稱心的合理價格提供各種日用品。繼去年秋冬開始調整商品價格，今年4月亦已下調20種春夏服飾及生活雜貨的原價，幅度由6%50%不等，讓顧客可隨時購入日常所需。

精選優惠商品

男 / 女裝麻質服飾 原價： $250 – $680 優惠價：八折 ($200 – $544) 會員價：額外九折 ($180 – $490) 男 / 女裝撥水加工束繩便服鞋 原價： $195 優惠價：八折 ($156) 會員價：額外九折 ($141) 童裝麻質服飾 原價：$180 優惠價：八折 ($144) 會員價：額外九折 ($130) 男 / 女裝有機棉縐布織無側縫短袖睡衣 原價： $280 優惠價：八折 ($224) 會員價：額外九折 ($202)

生活用品優惠

生活用品優惠包括床上用品及小家電，其中適合夏日的低噪音風扇就由$490減至$397，而收納必用的PP化妝品盛器，更減至$8

衣架 原價： $18 – $360 優惠價：兩件或以上八折 (每件$15 – $288) 會員價：額外九折 (每件$13 – $260) 滋潤底油 原價： $48 – 198 優惠價：九折 (每件$44 – $179) 會員價：額外九折 (每件$39 – $161) PP化妝品盛器 原價： $10 – $35 優惠價：兩件或以上八折 (每件$8 – $28) 會員價：額外九折 (每件$8 – $26) 再生棉質寢室布藝套裝 原價：$280 / $420 優惠價：九折 ($252 / $378) 會員價：額外九折 ($227 / $341) 睡枕 原價：$88 – $550 優惠價：九折 ($80 – $495) 會員價：額外九折 ($72 – $446) 棉質毛巾薄被 原價：$180 / $250 優惠價：九折 ($162 / $225) 會員價：額外九折 ($146 / $203) 低噪音風扇 原價：$490 / $590 優惠價：九折 ($441 – $531) 會員價：額外九折 ($397 – $478) 耐熱玻璃容器 原價：$45 – $135 優惠價：八折 (每件$36 – $108) 會員價：額外九折 (每件$33 – $98) 棉質毛巾 原價： $18– $168 優惠價：兩件或以上九折 (每件$17 – $152) 會員價：額外九折 (每件$15 – $137)

Café&Meal MUJI餐飲優惠

隨著晚市堂食回歸，Café&Meal MUJI亦於即日起推出全新春季餐目，選用季節蔬果配合適量肉類，帶來營養均衡的冷熱盤料理。季節甜點及飲品亦同時推出。

料理套餐 Café&Meal MUJI細心考量食材的選用，配搭如紅菜頭、黑蒜及菇類等健康食材，帶來逾15款季節冷熱盤料理；套餐包括自選冷 / 熱盤料理及餐湯，另可選配十六穀飯、白飯或自家製新鮮麵包。 原價：$98 – $118 會員價：額外九折 ($89 – $107) 季節甜點 以香甜的士多啤梨，於自設餅房新鮮烘焗成口感豐富的季節甜點，帶來士多啤梨玫瑰撻及宇治抹茶士多啤梨米粉卷蛋，為春季帶來清新氣息。 原價：$40 / $45 會員價：額外九折 ($36 / $41)
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