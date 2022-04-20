購物優惠｜MUJI week減價優惠 $8入手收納神器 撥水便鞋僅$141

消費券剛出場，不少商店都舉行優惠，MUJI Week將於4月22日至5月2日舉行「MUJI week無印良品週間」，多款商品包括服飾、收納用品及家電，均以優惠價發售，MUJI會員更有全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折及積分奬賞；加上20種春夏服飾及生活雜貨的原價自今年4月起亦已下調6%至50%不等，購入日用品就更抵。

MUJI week 會員專享優惠： 1. 全店購物或餐飲消費額外九折優惠 MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外九折。優惠適用於正價及折扣商品。 2. 額外100 MUJI積分獎賞 MUJI passport會員單次消費淨值滿$2,000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。 3. 春夏新價格 透過持續檢視商品開發過程，務求以更稱心的合理價格提供各種日用品。繼去年秋冬開始調整商品價格，今年4月亦已下調20種春夏服飾及生活雜貨的原價，幅度由6%至50%不等，讓顧客可隨時購入日常所需。 精選優惠商品

生活用品優惠 生活用品優惠包括床上用品及小家電，其中適合夏日的低噪音風扇就由$490減至$397，而收納必用的PP化妝品盛器，更減至$8！