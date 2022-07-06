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2022-07-06 19:00:00

購物優惠｜NARS Orgasm Month 75折入手零廢色百搭4色眼影

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購物優惠｜NARS Orgasm Month 75折入手零廢色百搭4色眼影

購物優惠｜NARS Orgasm Month 75折入手零廢色百搭4色眼影

每當提及NARS，定必想起最具話題性的王牌Orgasm胭脂，由品牌創辦人François Nars1999年推出，以帶有微細金色閃粉的蜜桃紅，並大膽破格命名。Orgasm胭脂不單在推出20年內就贏得美國銷量冠軍之名，創下每20秒售出一個的佳績，多年來更在美容界獲得無數獎項和口碑，同時延伸出一系列大受歡迎的同色妝品，讓女生在每個細節都散發心動紅暈。為慶祝進入Orgasm MonthNARS Cosmetics更由78日至31日期間，準備不同限時優惠，讓女生們以優惠價格入手誘人彩妝。

NARS官網：https://www.narscosmetics.com.hk/zh/home

78 一日限定75折優惠

以經典Orgasm胭脂為靈感，充滿幻彩的蜜桃粉色調的Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合，色調包括閃爍金色、香檳淡粉紅、霧面淡橙色、閃爍閃咖色，能修飾眼型及提亮眼眸。NARS官網特以一日限定優惠開展Orgasm Month，於78日購買該眼影組合，並輸入優惠碼 : ORGASM25，便可獲得75折優惠，讓你打造誘惑攝人眼神。

Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合 限定折扣價 $330 (原價$440)

Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合 限定折扣價 $330 (原價$440)

7914 買一享二

Orgasm胭脂在全球暢銷並獲獎無數，輕輕一掃即可締造標誌性蜜桃紅調和細緻金色珠光妝效，亦可用於顴骨、鼻樑及唇部等位置，塑造光影效果和提升面部輪廓，能為白皙肌膚塑造柔和緋紅效果，或為健康膚色加添溫暖金澤妝效。於79日至714日期間，於官網購買OrgasmOrgasm x 胭脂，同時輸入優惠碼「ORGASMPLUS」，便可獲得迷你胭 (指定色號)乙個。

72930 官網購物滿$500送唇膏

適逢一年一度的國際唇膏日(National Lipstick Day)NARS729日至730日特別推出連續兩天優惠，於官網購物滿$500，即可獲得貨裝唇膏乙支。

731 ORGASM產品8

來到Orgasm Month尾聲，女生只要於731日購買任何Orgasm色調產品，輸入優惠碼「ORGASM」，即可獲8折優惠。

Orgasm Month 時間表

78

輸入優惠碼 : ORGASM25，以75折優惠購買Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合

79日至14

購買Orgasm Orgasm x 胭脂，加上優惠碼 : ORGASMPLUS，便可獲得迷你胭脂 (指定色號) 乙個

715日至22

官網購買任何產品，可享受免運費禮遇

729日至30

於官網購物滿HK$500，即可獲貨裝唇膏乙支

731

購買任何Orgasm色調產品，輸入優惠碼：ORGASM，即可獲8折優惠

 

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