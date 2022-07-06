購物優惠｜NARS Orgasm Month 75折入手零廢色百搭4色眼影

每當提及NARS，定必想起最具話題性的王牌Orgasm胭脂，由品牌創辦人François Nars於1999年推出，以帶有微細金色閃粉的蜜桃紅，並大膽破格命名。Orgasm胭脂不單在推出20年內就贏得美國銷量冠軍之名，創下每20秒售出一個的佳績，多年來更在美容界獲得無數獎項和口碑，同時延伸出一系列大受歡迎的同色妝品，讓女生在每個細節都散發心動紅暈。為慶祝進入Orgasm Month，NARS Cosmetics更由7月8日至31日期間，準備不同限時優惠，讓女生們以優惠價格入手誘人彩妝。

NARS官網：https://www.narscosmetics.com.hk/zh/home