購物優惠｜NARS Orgasm Month 75折入手零廢色百搭4色眼影

每當提及NARS，定必想起最具話題性的王牌Orgasm胭脂，由品牌創辦人François Nars於1999年推出，以帶有微細金色閃粉的蜜桃紅，並大膽破格命名。Orgasm胭脂不單在推出20年內就贏得美國銷量冠軍之名，創下每20秒售出一個的佳績，多年來更在美容界獲得無數獎項和口碑，同時延伸出一系列大受歡迎的同色妝品，讓女生在每個細節都散發心動紅暈。為慶祝進入Orgasm Month，NARS Cosmetics更由7月8日至31日期間，準備不同限時優惠，讓女生們以優惠價格入手誘人彩妝。
7月8日 一日限定75折優惠
以經典Orgasm胭脂為靈感，充滿幻彩的蜜桃粉色調的Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合，色調包括閃爍金色、香檳淡粉紅、霧面淡橙色、閃爍閃咖色，能修飾眼型及提亮眼眸。NARS官網特以一日限定優惠開展Orgasm Month，於7月8日購買該眼影組合，並輸入優惠碼 : ORGASM25，便可獲得75折優惠，讓你打造誘惑攝人眼神。
Orgasm Month 時間表
|
7月8日
|
輸入優惠碼 : ORGASM25，以75折優惠購買Orgasm Quad Eyeshadow眼影組合
|
7月9日至14日
|
購買Orgasm 或Orgasm x 胭脂，加上優惠碼 : ORGASMPLUS，便可獲得迷你胭脂 (指定色號) 乙個
|
7月15日至22日
|
於官網購買任何產品，可享受免運費禮遇
|
7月29日至30日
|
於官網購物滿HK$500，即可獲貨裝唇膏乙支
|
7月31日
|
購買任何Orgasm色調產品，輸入優惠碼：ORGASM，即可獲8折優惠