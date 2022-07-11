購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減$25

購物網站Pinkoi.com舉行 Summer Sale 2022夏日感謝祭，推出為期一個月的「超級品牌獨家優惠」，邀請逾1,500間海內外品牌，推出滿額免運及全館低至88折，過萬件夏季新品包括夏日感棉麻穿搭、日本飾物，台灣開胃零食、泰國製泳衣、實用居家好物及美妝保養品，添置夏日感滿滿的好物。
破萬件夏日新品低至88折 滿額免運再減$25
由即日至7月27日期間，在逾1,800品牌單館買滿$300享免運費，逾1,500品牌全館88折；7月16日前購買指定類別金額滿$350，結帳時輸入優惠券「@SummerTime」，全單再減$25！
Pinkoi夏日新品好設計由日常生活入手，不論是換上一套來自泰國的設計泳裝，帶上晶瑩剔透充滿夏日感的配飾，還是將家中布置成度假勝地，通通都可以在Pinkoi站上實現。
泰國人氣泳衣品牌推介
Coralist Swimwear｜Luna 彩虹漸層泳衣
泰國泳裝品牌Coralist Swimwear打破泳裝的既定印象，以大膽用色搭配獨特剪裁設計，巧妙在泳衣腰間、後背處帶來局部挖空、織帶元素，帶來既吸睛又不過於張揚的時尚感，低調展露性感。
whenwesummer｜Serena Short / Mint
另一泰國泳裝品牌whenwesummer，就主打簡約美學的，以低調連身泳衣為出發，選用極具夏日清新感的甜美色系，並結合扭結、小面積挖空設計，展現優雅又顯瘦的完美視覺效果。
清透涼感小物推薦
好石在｜醇酒玉環保冰磚
炎炎夏日飲品一定要夠冰凍，來自台灣的玉石品牌好石在，推出近期流行的環保冰磚，只需要放入冷凍庫中2至4小時，即可冰鎮飲品，又不會融化令味道變淡；愛酒人士可以選擇具醒酒功能的墨玉冰磚，可快速解除酒的辛辣，提升陳年口感。
23.5°N｜米粹舒緩活酵凍膜
針對亞洲悶熱潮濕天氣而設的台灣護膚品牌23.5ﾟN ，經典凍膜有效對抗「炎熱氣候」及「室內外冷熱沖擊」而帶來的各類肌膚問題，如乾燥缺水、不穩定的過敏狀態。
Pinkoi 2022 Summer Sale 優惠詳情：
活動網址：https://hk.pinkoi.com/topic/summer_hk
即日至7月27日：精選逾1,800品牌單館，滿$300港澳免運
即日至7月27日 ：精選逾1,500品牌，全館88折
即日至7月16日 ：購買衣服、飾品、鞋履襪子、手袋背包、或運動休閒品類，商品金額滿$350，結帳輸入優惠碼「@SummerTime」再減$25
7月17日至7月24日：全站購物商品金額滿$400，結帳輸入優惠碼「@HotSummer」再減$30
7月25日至7月27日：用PinkoiApp下單商品金額滿$450，結帳輸入優惠碼「@SummerGo」再減$45
7月25日至7月27日：用PinkoiApp購物滿$300，即送1,500 P Coins，回贈價值$30