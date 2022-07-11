購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減25蚊

購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減$25

購物網站Pinkoi.com舉行 Summer Sale 2022夏日感謝祭，推出為期一個月的「超級品牌獨家優惠」，邀請逾1,500間海內外品牌，推出滿額免運及全館低至88折，過萬件夏季新品包括夏日感棉麻穿搭、日本飾物，台灣開胃零食、泰國製泳衣、實用居家好物及美妝保養品，添置夏日感滿滿的好物。 破萬件夏日新品低至 88 折 滿額免運再減 $25 由即日至7月27日期間，在逾1,800品牌單館買滿$300享免運費，逾1,500品牌全館88折；7月16日前購買指定類別金額滿$350，結帳時輸入優惠券「@SummerTime」，全單再減$25！

Pinkoi夏日新品好設計由日常生活入手，不論是換上一套來自泰國的設計泳裝，帶上晶瑩剔透充滿夏日感的配飾，還是將家中布置成度假勝地，通通都可以在Pinkoi站上實現。 泰國人氣泳衣品牌推介 Coralist Swimwear ｜ Luna 彩虹漸層泳衣 泰國泳裝品牌Coralist Swimwear打破泳裝的既定印象，以大膽用色搭配獨特剪裁設計，巧妙在泳衣腰間、後背處帶來局部挖空、織帶元素，帶來既吸睛又不過於張揚的時尚感，低調展露性感。

whenwesummer ｜ Serena Short / Mint 另一泰國泳裝品牌whenwesummer，就主打簡約美學的，以低調連身泳衣為出發，選用極具夏日清新感的甜美色系，並結合扭結、小面積挖空設計，展現優雅又顯瘦的完美視覺效果。

清透涼感小物推薦

25 Degrees Room Wooden tissue paper holder $352.5（88折，原價$400.5） 25 Degrees Room ｜ Wooden tissue paper holder 來自清邁的泰國家品品牌25 Degrees Room 以清邁在地傳統工藝刺繡、藤織籃、木製紙巾架等多樣獨特設計的日用品，將獨有文化注入每件創作，為簡單的生活注入質感點綴，將蝸居化身度假勝地。

SHIMO ｜春季玻璃耳環 主打玻璃飾品的香港品牌SHIMO，以玻璃線條勾畫出極簡輪廓，主張清澈脫俗之美，在透明與色彩之間協調平和呈現如甘露般純淨之感，非常適合夏日感穿搭。 SHIMO 春季玻璃耳環 $281.6（88折，原價$320)

好石在｜醇酒玉環保冰磚 炎炎夏日飲品一定要夠冰凍，來自台灣的玉石品牌好石在，推出近期流行的環保冰磚，只需要放入冷凍庫中2至4小時，即可冰鎮飲品，又不會融化令味道變淡；愛酒人士可以選擇具醒酒功能的墨玉冰磚，可快速解除酒的辛辣，提升陳年口感。

23.5 ° N ｜米粹舒緩活酵凍膜 針對亞洲悶熱潮濕天氣而設的台灣護膚品牌23.5ﾟN ，經典凍膜有效對抗「炎熱氣候」及「室內外冷熱沖擊」而帶來的各類肌膚問題，如乾燥缺水、不穩定的過敏狀態。