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2022-07-11 17:01:10

購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減25蚊

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購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減$25

購物優惠｜Pinkoi 2022 夏日感謝祭 過萬件新品低至88折 滿額免運再減$25

購物網站Pinkoi.com舉行 Summer Sale 2022夏日感謝祭，推出為期一個月的「超級品牌獨家優惠」，邀請逾1,500間海內外品牌，推出滿額免運及全館低至88折，過萬件夏季新品包括夏日感棉麻穿搭、日本飾物，台灣開胃零食、泰國製泳衣、實用居家好物及美妝保養品，添置夏日感滿滿的好物。

破萬件夏日新品低至88 滿額免運再減$25

由即日至727日期間，在逾1,800品牌單館買滿$300享免運費，逾1,500品牌全館88折；716日前購買指定類別金額滿$350，結帳時輸入優惠券「@SummerTime」，全單再減$25

Pinkoi夏日新品好設計由日常生活入手，不論是換上一套來自泰國的設計泳裝，帶上晶瑩剔透充滿夏日感的配飾，還是將家中布置成度假勝地，通通都可以在Pinkoi站上實現。

泰國人氣泳衣品牌推介

Coralist SwimwearLuna 彩虹漸層泳衣 

泰國泳裝品牌Coralist Swimwear打破泳裝的既定印象，以大膽用色搭配獨特剪裁設計，巧妙在泳衣腰間、後背處帶來局部挖空、織帶元素，帶來既吸睛又不過於張揚的時尚感，低調展露性感。

Coralist Swimwear Luna 彩虹漸層泳衣 $495.5(88折，原價 $563) Coralist Swimwear Luna 彩虹漸層泳衣 $495.5(88折，原價 $563)

whenwesummerSerena Short / Mint 

另一泰國泳裝品牌whenwesummer，就主打簡約美學的，以低調連身泳衣為出發，選用極具夏日清新感的甜美色系，並結合扭結、小面積挖空設計，展現優雅又顯瘦的完美視覺效果。

whenwesummer Serena Short / Mint $282.1(88折，原價 $320.5)

清透涼感小物推薦

25 Degrees Room Wooden tissue paper holder $352.5（88折，原價$400.5）

25 Degrees Room Wooden tissue paper holder $352.5（88折，原價$400.5）

25 Degrees RoomWooden tissue paper holder  

來自清邁的泰國家品品牌25 Degrees Room 以清邁在地傳統工藝刺繡、藤織籃、木製紙巾架等多樣獨特設計的日用品，將獨有文化注入每件創作，為簡單的生活注入質感點綴，將蝸居化身度假勝地。

SHIMO｜春季玻璃耳環  

主打玻璃飾品的香港品牌SHIMO，以玻璃線條勾畫出極簡輪廓，主張清澈脫俗之美，在透明與色彩之間協調平和呈現如甘露般純淨之感，非常適合夏日感穿搭。

SHIMO 春季玻璃耳環 $281.6（88折，原價$320)

SHIMO 春季玻璃耳環 $281.6（88折，原價$320)

好石在｜醇酒玉環保冰磚  

炎炎夏日飲品一定要夠冰凍，來自台灣的玉石品牌好石在，推出近期流行的環保冰磚，只需要放入冷凍庫中24小時，即可冰鎮飲品，又不會融化令味道變淡；愛酒人士可以選擇具醒酒功能的墨玉冰磚，可快速解除酒的辛辣，提升陳年口感。

好石在｜醇酒玉環保冰磚 $139.5起（88折，原價$158.5起）

23.5°N｜米粹舒緩活酵凍膜 

針對亞洲悶熱潮濕天氣而設的台灣護膚品牌23.5N ，經典凍膜有效對抗「炎熱氣候」及「室內外冷熱沖擊」而帶來的各類肌膚問題，如乾燥缺水、不穩定的過敏狀態。

23.5°N 米粹舒緩活酵凍膜 $235

Pinkoi 2022 Summer Sale 優惠詳情：

活動網址：https://hk.pinkoi.com/topic/summer_hk

即日至727日：精選逾1,800品牌單館，滿$300港澳免運

即日至727  ：精選逾1,500品牌，全館88

即日至716  ：購買衣服、飾品、鞋履襪子、手袋背包、或運動休閒品類，商品金額滿$350，結帳輸入優惠碼「@SummerTime」再減$25

717日至724日：全站購物商品金額滿$400，結帳輸入優惠碼「@HotSummer」再減$30

725日至727日：用PinkoiApp下單商品金額滿$450，結帳輸入優惠碼「@SummerGo」再減$45

725日至727日：用PinkoiApp購物滿$300，即送1,500 P Coins，回贈價值$30

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