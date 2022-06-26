購物優惠｜SkinCeuticals概念店開幕 68折買王牌精華

醫學護膚品牌SkinCeuticals最近在沙田新城市廣場及上水廣場開設概念店，店內不單提供醫學綜合護膚分析，更首次與Lumenis子公司品牌TriPollar合作，推出初普射頻美容儀的護理療程，再配合品牌的醫學級護膚產品，啟動膠原增生，帶來緊緻亮澤的肌膚。

全新醫學綜合護膚分析 嶄新的醫學綜合護膚分析(INTEGRATED SKINCARE DIAGNOSIS)，只需自拍臉部照片，再回答皮膚診斷問題，即可獲取皮膚分析報告。店內更可以製作個人化訂製精華CUSTOM D.O.S.E，透過品牌專利的皮膚學診斷程式，根據超過250多個獨特皮膚特徵的數據，評估肌膚狀況，挑選最適合配方，並以精密儀器即時調配混合，針對性兼個人化地改善肌膚問題。

兩款開幕套裝 品牌同時推出獨家開幕禮遇，王牌抗氧套裝包括濃縮維他命C E FERULIC精華(30ml)及舒緩修護精華(30ml)，並送出H.A 塑顏飽滿緊緻精華，變相68折即可買到3支精華；而另一舒緩精華水套裝更有買一享二，價錢減半更抵買。