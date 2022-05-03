購物優惠｜The Club 閃購抵買祭 多款廚房及家庭電器低至3折

The Club「閃購抵買祭」今日開始，由即日起至16日，The Club會員將可以低至3折，選購多款廚房及家庭電器、美容儀器、生活雜貨等產品；逢星期一至五，每日中午12時，更有智能手錶、智能耳機及美酒等指定產品每日限定快閃優惠，以至抵價出售。

優惠一：精選家庭電器、美容儀器、生活雜貨低至 3 折 一系列家庭電器、美容儀器、生活雜貨將以低至3折起發售！精選產品包括Toshiba東芝迷你蒸氣熨斗、Airbot iClean Pro乾濕吸塵機OLED顯示等，令打理家事更輕鬆自如；小家電及美容儀器，例如Goat Story智能手沖咖啡壺、ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀等，好讓各位隨時放鬆享受愜意的時光。此外，還有激抵生活雜貨，有DON DON DONKI精選燒酎吟釀組合、原箱日清合味道杯麵周打蜆湯味等，萬勿錯過。

優惠二：每日中午 12 時指定產品低價快閃 活動期間，逢星期一至五，每日中午12時，The Club設有快閃搶購優惠：Apple Watch Series 6 （GPS+，2020）將減港幣1,100元至港幣2,899元、白蘭樹下淡墨無糖咖啡甜酒（500ml）僅售港幣468元、原箱北川半兵衞商店伝說「伝說白桃烏龍」平均每件低至港幣5.7元。還有Perrier-Jouet、SoundPEATS、De'Longhi等更多時尚產品，將以至抵價限量發售。