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2022-05-03 17:30:00

購物優惠｜The Club 閃購抵買祭 多款廚房及家庭電器低至3折

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購物優惠｜The Club 閃購抵買祭 多款廚房及家庭電器低至3折

購物優惠｜The Club 閃購抵買祭 多款廚房及家庭電器低至3折

The Club「閃購抵買祭」今日開始，由即日起至16日，The Club會員將可以低至3折，選購多款廚房及家庭電器、美容儀器、生活雜貨等產品；逢星期一至五，每日中午12時，更有智能手錶、智能耳機及美酒等指定產品每日限定快閃優惠，以至抵價出售。

 

優惠一：精選家庭電器、美容儀器、生活雜貨低至3

一系列家庭電器、美容儀器、生活雜貨將以低至3折起發售！精選產品包括Toshiba東芝迷你蒸氣熨斗、Airbot iClean Pro乾濕吸塵機OLED顯示等，令打理家事更輕鬆自如；小家電及美容儀器，例如Goat Story智能手沖咖啡壺、ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀等，好讓各位隨時放鬆享受愜意的時光。此外，還有激抵生活雜貨，有DON DON DONKI精選燒酎吟釀組合、原箱日清合味道杯麵周打蜆湯味等，萬勿錯過。

Toshiba東芝迷你蒸氣熨斗 $399 Airbot iClean Pro乾濕吸塵機OLED顯示 $1699 Goat Story智能手沖咖啡壺 $999 DON DON DONKI 居家抗疫組合 $358 DON DON DONKI精選燒酎吟釀組合 $318 原箱日清合味道杯麵周打蜆湯味 $168

優惠二：每日中午12時指定產品低價快閃

活動期間，逢星期一至五，每日中午12時，The Club設有快閃搶購優惠：Apple Watch Series 6 GPS+2020）將減港幣1,100元至港幣2,899元、白蘭樹下淡墨無糖咖啡甜酒（500ml）僅售港幣468元、原箱北川半兵衞商店伝說「伝說白桃烏龍」平均每件低至港幣5.7元。還有Perrier-JouetSoundPEATSDe'Longhi等更多時尚產品，將以至抵價限量發售。

Apple Watch Series 6（GPS+，2020） $2,899 JBL FREE II 真無線耳機 (黑色) $499 白蘭樹下淡墨無糖咖啡甜酒（500ml）$468 sgl 電暖墊 9662 (單人) $429

優惠三：滿額即享額外5%折扣

除此之外，The Club 會員更可享折上折優惠，凡於Club Shopping之「閃購抵買祭」活動專頁購買商品單一訂單淨額滿港幣1,000元，並於結帳時輸入優惠碼「SAVEDEAL」，即可享額外5%折扣，以更優惠價格購物。

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